Bimbang Lanjut atau Berhenti dari Hubungan? Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menentukan untuk melanjutkan hubungan. (Magnific)

JawaPos.com - Memutuskan apakah harus bertahan atau mengakhiri sebuah hubungan romantis bukanlah keputusan sederhana.

Kadang-kadang kita masih mencintai seseorang, tetapi hubungan tersebut sudah membuat kita kelelahan. Di lain waktu, kita merasa hubungan sedang berada di titik sulit dan ingin menyerah, padahal sebenarnya masih ada hal-hal yang bisa diperbaiki.



Masalahnya, ketika emosi sedang kuat, kita sering kesulitan membedakan antara "hubungan ini sedang mengalami masalah" dan "hubungan ini memang sudah tidak sehat untuk dipertahankan."



Kita bisa bertahan karena takut sendirian. Kita bisa pergi karena sedang marah. Kita bisa memaafkan karena masih mencintai. Kita juga bisa terus berharap seseorang berubah meskipun tidak ada tanda-tanda nyata bahwa perubahan itu akan terjadi.



Psikologi tidak bisa memberikan satu jawaban universal tentang kapan seseorang harus bertahan atau pergi. Namun, psikologi dapat membantu kita membuat keputusan dengan cara yang lebih jernih: bukan hanya berdasarkan perasaan sesaat, tetapi juga berdasarkan pola perilaku, kebutuhan, nilai, keamanan emosional, dan kualitas hubungan secara keseluruhan.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (6/10), jika saat ini kamu sedang berada di persimpangan antara "aku masih ingin memperjuangkan hubungan ini" dan "mungkin aku harus melepaskannya", enam strategi berikut dapat membantu.



1. Bedakan antara masalah sementara dan pola hubungan yang berulang



Salah satu kesalahan terbesar ketika menilai sebuah hubungan adalah menganggap satu kejadian buruk sebagai gambaran keseluruhan hubungan.



Setiap hubungan pasti memiliki konflik.



Pasangan bisa bertengkar. Ada kesalahpahaman. Ada hari ketika salah satu pihak menjadi terlalu sensitif. Ada periode ketika pekerjaan, keluarga, masalah keuangan, atau tekanan hidup membuat hubungan terasa lebih berat.



Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan:



"Apakah hubungan kami pernah mengalami masalah?"



Hampir semua hubungan akan menjawab "ya".



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



"Bagaimana kami menghadapi masalah ketika masalah itu muncul?"



Cobalah melihat pola selama beberapa bulan terakhir.



Apakah kalian mampu membicarakan konflik setelah emosi mereda?



Apakah pasangan bersedia mendengarkan?



Apakah permintaan maaf diikuti perubahan perilaku?



Apakah masalah yang sama terus berulang tanpa penyelesaian?



Atau justru setiap konflik berubah menjadi penghinaan, ancaman, manipulasi, silent treatment berkepanjangan, atau saling menyalahkan?



Ini penting karena dalam hubungan romantis, masalah bukan selalu tanda bahwa hubungan harus berakhir. Cara pasangan menangani masalah justru sering lebih informatif daripada keberadaan masalah itu sendiri.



Hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak pernah bertengkar.



Hubungan yang lebih sehat adalah hubungan di mana kedua orang mampu mengatakan:



"Kita sedang punya masalah, tetapi kita masih bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya."



Sebaliknya, jika kamu terus-menerus mengalami pola yang sama—bertengkar, meminta maaf, berjanji berubah, kemudian mengulanginya lagi—jangan hanya menilai berdasarkan momen ketika pasangan sedang baik.



Lihatlah pola keseluruhannya.



Satu hari yang indah tidak otomatis menghapus berbulan-bulan perlakuan yang menyakitkan.



Dan satu pertengkaran buruk juga tidak otomatis berarti seluruh hubungan harus berakhir.



Coba tanyakan kepada diri sendiri:

Apakah masalah kami bersifat situasional atau sudah menjadi pola?

Apakah masalah yang sama terus berulang?

Apakah kami benar-benar menyelesaikan konflik atau hanya menundanya?

Ketika aku menyampaikan sesuatu yang menyakitiku, apakah pasangan mendengarkan?

Apakah ada perubahan nyata setelah konflik?



Jawaban atas pertanyaan tersebut sering kali lebih berguna daripada sekadar bertanya, "Apakah aku masih mencintainya?"



2. Evaluasi hubungan berdasarkan kenyataan, bukan hanya berdasarkan potensinya



Ini salah satu jebakan psikologis yang paling sulit dilepaskan.



Kita sering jatuh cinta bukan hanya kepada seseorang yang ada di depan kita, tetapi juga kepada versi dirinya yang kita harapkan akan muncul suatu hari nanti.



"Dia sebenarnya baik. Kalau nanti dia sudah lebih dewasa, semuanya akan berbeda."



"Dia sebenarnya mencintaiku. Dia hanya belum tahu bagaimana cara menunjukkannya."



"Kalau masalah pekerjaannya selesai, mungkin hubungan kami akan kembali seperti dulu."



"Kalau dia benar-benar berubah, aku pasti bisa bahagia bersamanya."



Harapan seperti ini manusiawi.



Tetapi ketika membuat keputusan mengenai masa depan hubungan, ada perbedaan besar antara potensi dan kenyataan.



Potensi adalah siapa yang mungkin menjadi pasanganmu suatu hari nanti.



Kenyataan adalah siapa yang menjadi pasanganmu sekarang.



Jika seseorang mengatakan bahwa ia akan berubah, jangan hanya melihat kata-katanya. Perhatikan perilakunya.



Jika ia mengatakan ingin memperbaiki komunikasi, apakah benar ada usaha?



Jika ia mengatakan akan menghargai batasanmu, apakah perilakunya berubah?



Jika ia meminta kesempatan kedua, apakah kesempatan tersebut menghasilkan perubahan yang konsisten?



Perubahan yang nyata biasanya terlihat melalui perilaku yang berulang, bukan hanya janji yang muncul setelah konflik.



Karena itu, ketika mengevaluasi hubungan, coba gunakan pertanyaan:



"Jika pasangan saya tidak berubah sama sekali selama lima tahun ke depan, apakah saya masih ingin menjalani hubungan ini?"



Pertanyaan ini memang tidak mudah.



Namun, jawabannya bisa sangat membuka mata.



Bayangkan bahwa tidak ada versi masa depan yang lebih sempurna.



Tidak ada "nanti dia akan berubah".



Tidak ada "suatu hari semuanya akan membaik".



Yang ada hanya pasanganmu sebagaimana adanya sekarang.



Apakah kamu tetap memilih hubungan tersebut?



Jika jawabannya tidak, mungkin masalahnya bukan sekadar hubungan sedang berada di fase sulit. Mungkin kamu selama ini mempertahankan hubungan berdasarkan harapan terhadap seseorang yang belum benar-benar ada.



3. Periksa apakah hubungan ini memenuhi kebutuhan emosionalmu



Cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat sebuah hubungan berhasil.



Kamu bisa sangat mencintai seseorang dan tetap merasa kesepian di dalam hubungan tersebut.



Kamu bisa menyayangi pasanganmu tetapi merasa tidak dihargai.



Kamu bisa takut kehilangan seseorang sekaligus sadar bahwa berada bersamanya membuatmu kehilangan dirimu sendiri.



Karena itu, salah satu langkah penting adalah mengidentifikasi kebutuhan emosional dan relasionalmu.



Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda.



Misalnya:



kebutuhan akan rasa aman,

kebutuhan untuk didengarkan,

kebutuhan akan keintiman,

kebutuhan akan penghargaan,

kebutuhan akan waktu bersama,

kebutuhan akan ruang pribadi,

kebutuhan akan kejujuran,

kebutuhan akan dukungan,

kebutuhan akan komitmen,

atau kebutuhan untuk merasa menjadi prioritas.



Masalah muncul ketika kita terlalu lama mengabaikan kebutuhan tersebut hanya karena takut dianggap terlalu menuntut.



Coba tuliskan tiga hal:



Yang aku butuhkan dalam hubungan



Misalnya:



"Aku membutuhkan komunikasi yang terbuka."



"Aku membutuhkan pasangan yang menghormati batasanku."



"Aku membutuhkan rasa aman dan kejujuran."



Kemudian tuliskan:



Yang benar-benar aku dapatkan



Jangan tuliskan apa yang kamu harapkan.



Tuliskan apa yang benar-benar terjadi.



Setelah itu tanyakan:



"Apakah kesenjangan antara kebutuhan dan kenyataan ini masih bisa diperbaiki?"



Ini penting.



Tidak semua kebutuhan yang tidak terpenuhi berarti hubungan harus diakhiri. Dalam banyak kasus, pasangan mungkin tidak mengetahui apa yang kita butuhkan sampai kita mengatakannya dengan jelas.



Tetapi jika kebutuhan dasar sudah disampaikan berkali-kali dan tetap diabaikan, masalahnya menjadi berbeda.



Karena hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari dua orang, bukan pengorbanan tanpa batas dari satu orang.



Jangan mengukur kualitas hubungan hanya dari seberapa besar kamu mencintai pasangan.



Tanyakan juga:



"Apakah hubungan ini memungkinkan aku menjadi manusia yang sehat secara emosional?"



4. Perhatikan bagaimana perasaanmu terhadap dirimu sendiri ketika berada di dalam hubungan tersebut



Ini sering kali terlewatkan.



Ketika kita menilai hubungan, kita biasanya bertanya:



"Apakah dia baik kepadaku?"



"Apakah dia mencintaiku?"



"Apakah kami cocok?"



Tetapi ada pertanyaan lain yang sama pentingnya:



"Aku menjadi seperti apa ketika berada dalam hubungan ini?"



Hubungan romantis yang sehat seharusnya tidak membuatmu sempurna. Kamu tetap akan memiliki kekurangan, rasa insecure, kecemasan, dan hari-hari buruk.



Namun secara umum, hubungan yang sehat seharusnya memberi ruang bagi seseorang untuk tetap memiliki identitas dan harga dirinya.



Perhatikan apakah sejak berada dalam hubungan tersebut kamu:



semakin sering meragukan nilai dirimu,

takut mengungkapkan pendapat,

merasa harus berjalan di atas kulit telur agar pasangan tidak marah,

merasa bersalah ketika memiliki kebutuhan,

kehilangan hubungan dengan teman dan keluarga,

berhenti melakukan hal-hal yang kamu sukai,

terus-menerus mencari validasi pasangan,

atau merasa bahwa kamu harus menjadi orang lain agar dicintai.



Jika hubungan membuatmu semakin kecil, semakin takut, dan semakin kehilangan dirimu sendiri, itu merupakan sinyal yang perlu diperhatikan.



Sebaliknya, hubungan yang relatif sehat biasanya memungkinkan seseorang untuk mengatakan:



"Aku bisa menjadi diriku sendiri di sini."



"Aku boleh tidak setuju tanpa takut dihukum."



"Aku punya kehidupan sendiri di luar hubungan ini."



"Aku bisa menyampaikan kebutuhan tanpa merasa bersalah."



"Aku tidak harus menjadi sempurna agar layak dicintai."



Tentu saja, pasangan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesehatan mental dan harga diri seseorang.



Namun hubungan yang kita jalani dalam jangka panjang dapat memengaruhi cara kita memandang diri sendiri.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



"Apakah dia orang yang tepat?"



Tambahkan:



"Apakah hubungan ini membuatku menjadi versi diriku yang lebih sehat, atau justru membuatku terus kehilangan diriku sendiri?"



5. Jangan membuat keputusan hanya berdasarkan rasa takut kehilangan



Ini adalah salah satu alasan terbesar seseorang bertahan dalam hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat.



Bukan karena hubungan itu masih baik.



Tetapi karena kehilangan terasa menakutkan.



Kamu mungkin berpikir:



"Bagaimana kalau aku tidak menemukan orang lain?"



"Bagaimana kalau setelah putus aku menyesal?"



"Bagaimana kalau ternyata dia adalah orang terbaik yang pernah aku miliki?"



"Bagaimana kalau aku sendirian?"



Ketakutan tersebut sangat manusiawi.



Otak manusia tidak selalu menilai kehilangan secara objektif. Sesuatu yang sudah kita miliki sering terasa jauh lebih berharga ketika kita membayangkan kehilangannya.



Dalam konteks hubungan, ini bisa membuat kita mempertahankan sesuatu bukan karena hubungan tersebut benar-benar baik, tetapi karena kita takut menghadapi kehidupan setelah hubungan berakhir.



Karena itu, cobalah melakukan eksperimen mental sederhana.



Bayangkan dua skenario.



Skenario pertama: kamu tetap bertahan



Bayangkan hubunganmu tidak berubah secara signifikan.



Masalah yang sekarang ada masih muncul beberapa tahun dari sekarang.



Bagaimana perasaanmu?



Apa yang akan terjadi pada dirimu?



Apakah kamu merasa tenang?



Atau justru merasa terjebak?



Skenario kedua: kamu mengakhiri hubungan



Bayangkan beberapa bulan pertama setelah perpisahan.



Mungkin akan ada kesedihan.



Mungkin kamu akan merindukannya.



Mungkin kamu akan merasa sangat kehilangan.



Tetapi setelah fase tersebut berlalu, bayangkan kamu mulai membangun kembali hidupmu.



Kamu memiliki ruang untuk dirimu sendiri.



Kamu kembali bertemu teman.



Kamu menemukan rutinitas baru.



Kamu mulai mengenal dirimu kembali.



Bagaimana perasaanmu ketika membayangkan masa depan tersebut?



Tujuan latihan ini bukan untuk memaksa diri memilih putus.



Tujuannya adalah membedakan antara:



"Aku ingin tetap bersama karena hubungan ini baik untukku."



dan



"Aku ingin tetap bersama karena aku takut kehilangan."



Keduanya terdengar mirip, tetapi sebenarnya sangat berbeda.



Jangan mempertahankan hubungan hanya karena kamu takut menghadapi kehidupan tanpa hubungan tersebut.



Takut kehilangan seseorang bukan bukti bahwa kamu harus tetap bersamanya.



6. Nilai kemauan kedua pihak untuk memperbaiki hubungan



Pada akhirnya, hubungan bukan proyek satu orang.



Kamu bisa belajar komunikasi.



Kamu bisa meminta maaf.



Kamu bisa mengubah perilakumu.



Kamu bisa membaca buku tentang hubungan.



Kamu bisa pergi ke konseling pasangan.



Tetapi kamu tidak bisa sendirian memperbaiki hubungan yang membutuhkan dua orang.



Karena itu, salah satu pertanyaan paling penting adalah:



"Apakah kami berdua masih mau memperbaiki hubungan ini?"



Perhatikan kata kami.



Bukan:



"Apa yang bisa aku lakukan supaya dia berubah?"



Bukan:



"Bagaimana caranya membuat dia mencintaiku lagi?"



Bukan:



"Bagaimana caranya supaya dia tidak meninggalkanku?"



Tetapi:



"Apakah kami berdua bersedia bekerja sama?"



Hubungan memiliki peluang untuk berkembang ketika kedua orang bersedia mengakui kontribusinya terhadap masalah, mendengarkan satu sama lain, membuat perubahan konkret, dan mempertahankan perubahan tersebut dari waktu ke waktu.



Sebaliknya, hubungan menjadi sangat sulit diperbaiki jika hanya satu orang yang terus berusaha sementara pihak lain tidak menunjukkan kemauan yang sama.



Kamu tidak harus memiliki hubungan yang sempurna.



Tetapi kamu membutuhkan kemauan bersama untuk memperbaiki hubungan.



Kadang-kadang sebuah hubungan bukan gagal karena tidak ada cinta.



Hubungan gagal karena cinta saja tidak mampu menggantikan rasa hormat, kejujuran, keamanan, tanggung jawab, dan kemauan untuk berubah.



Sebelum Memutuskan, Gunakan "Tes Enam Pertanyaan"



Jika kamu masih bingung, ambil selembar kertas dan jawab enam pertanyaan berikut dengan sejujur mungkin.



1. Apakah masalah kami hanya sementara atau merupakan pola yang terus berulang?

2. Jika pasangan tidak berubah sama sekali, apakah aku tetap ingin menjalani hubungan ini?

3. Apakah kebutuhan emosional dan batasanku dihargai?

4. Apakah aku masih bisa menjadi diriku sendiri di dalam hubungan ini?

5. Apakah aku bertahan karena cinta atau terutama karena takut kehilangan?

6. Apakah kami berdua benar-benar bersedia memperbaiki hubungan ini?



Jangan buru-buru menjawab.



Tuliskan jawabannya.



Kemudian baca kembali keesokan harinya ketika emosimu lebih tenang.



Terkadang kita menemukan jawaban bukan ketika sedang menangis atau marah, tetapi ketika kita akhirnya memberi diri sendiri ruang untuk berpikir tanpa tekanan.



Bertahan atau Pergi Bukan Sekadar Pertanyaan tentang Cinta



Banyak orang mengira bahwa pertanyaan utama dalam sebuah hubungan adalah:



"Apakah aku masih mencintainya?"



Padahal cinta bukan satu-satunya variabel yang menentukan apakah sebuah hubungan layak dipertahankan.



Pertanyaan yang lebih lengkap mungkin adalah:



"Apakah hubungan ini cukup aman, sehat, saling menghargai, dan memungkinkan kami berdua bertumbuh?"



Karena kamu bisa mencintai seseorang dan tetap menyadari bahwa hubungan tersebut tidak baik untukmu.



Sebaliknya, kamu juga bisa sedang melewati masa sulit dalam hubungan dan menyadari bahwa masih ada sesuatu yang layak diperjuangkan.



Jadi, jangan membuat keputusan hanya berdasarkan satu emosi yang sedang muncul hari ini.



Lihat pola.



Lihat perilaku.



Lihat konsistensi.



Lihat kebutuhanmu.



Lihat dampaknya terhadap dirimu.



Dan yang paling penting, lihat apakah ada kemauan dari kedua pihak untuk membangun hubungan yang lebih sehat.



Dan Ada Satu Hal yang Tidak Boleh Diabaikan



Ada perbedaan besar antara hubungan yang sedang mengalami konflik dengan hubungan yang melibatkan kekerasan, ancaman, kontrol, intimidasi, atau manipulasi serius.



Jika kamu mengalami kekerasan fisik, ancaman, pemaksaan seksual, kontrol ekstrem, isolasi dari orang-orang terdekat, atau merasa tidak aman terhadap pasangan, jangan menjadikan artikel seperti ini sebagai alasan untuk terus bertahan sambil menunggu pasangan berubah.



Dalam situasi seperti itu, prioritas utamanya adalah keselamatan dan dukungan, bukan sekadar memperbaiki komunikasi.



Carilah bantuan dari orang yang kamu percaya atau layanan profesional yang relevan dengan situasimu.



Kamu tidak harus membuktikan bahwa kamu cukup sabar untuk mendapatkan hakmu atas rasa aman.



Pada Akhirnya, Dengarkan Dirimu dengan Lebih Jujur



Memutuskan untuk bertahan atau pergi memang tidak mudah.



Kadang-kadang kita berharap ada sebuah tanda yang sangat jelas.



Seolah-olah seseorang akan datang dan berkata:



"Inilah jawabanmu. Bertahanlah."



Atau:



"Sudah waktunya pergi."



Tetapi dalam banyak situasi, keputusan tersebut muncul secara perlahan setelah kita berani melihat kenyataan tanpa memperindahnya.



Cinta adalah bagian penting dari hubungan.



Namun cinta tidak seharusnya membuat kita mengabaikan harga diri.



Kesetiaan adalah sesuatu yang berharga.



Namun kesetiaan tidak berarti kita harus bertahan dalam situasi yang terus melukai kita.



Harapan juga penting.



Namun harapan perlu ditemani oleh bukti bahwa perubahan memang sedang terjadi.



Jadi, jika saat ini kamu sedang berada di persimpangan, jangan hanya bertanya:



"Apakah aku masih mencintainya?"



Cobalah bertanya:



"Apakah hubungan ini masih sehat untuk kami berdua?"



"Apakah kami masih saling menghormati?"



"Apakah aku bisa menjadi diriku sendiri?"



"Apakah masalah kami bisa diperbaiki?"



"Apakah kami berdua benar-benar mau memperbaikinya?"



Dan mungkin pertanyaan yang paling penting:



"Jika aku tidak takut kehilangan hubungan ini, apa yang sebenarnya akan kupilih?"



Jawaban itu mungkin belum langsung muncul.



Dan tidak apa-apa.



Kamu tidak harus mengambil keputusan besar ketika emosimu sedang berada di puncaknya.



Berikan dirimu waktu.



Lihat polanya.



Dengarkan kebutuhanmu.



Nilai perilaku, bukan hanya janji.



Dan ingat bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar mempertahankan sebuah hubungan.





Tujuannya adalah membangun kehidupan di mana kamu bisa mencintai seseorang tanpa harus kehilangan dirimu sendiri.***