Jika Ingin Membesarkan Anak yang Penuh Rasa Empati, Lakukan 6 Strategi Efektif Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membesarkan anak yang penuh empati. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik. Bukan hanya pintar secara akademis atau berhasil mencapai cita-citanya, tetapi juga mampu memahami perasaan orang lain, menghargai perbedaan, mau membantu, dan tidak tega melihat orang lain terluka.



Sifat seperti itu sering disebut sebagai empati.



Empati bukan sekadar mengajarkan anak untuk berkata, "Kasihan," ketika melihat seseorang sedih. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin sedang dirasakan orang lain, melihat situasi dari sudut pandang mereka, kemudian merespons dengan kepedulian.



Kabar baiknya, empati bukan hanya sifat bawaan. Kemampuan ini juga dapat berkembang melalui pengalaman, hubungan yang aman dengan orang tua, contoh yang dilihat anak setiap hari, serta cara orang tua merespons emosi mereka.



Artinya, orang tua tidak perlu menunggu anak "menjadi dewasa" agar ia belajar berempati.



Justru, pembelajaran tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil di rumah.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (4/10), terdapat enam strategi yang dapat dilakukan orang tua jika ingin membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang memiliki empati kuat.



1. Ajarkan Anak Mengenali dan Menamai Emosinya Sendiri



Salah satu langkah pertama untuk membangun empati adalah membantu anak memahami emosinya sendiri.



Mengapa?



Karena anak yang kesulitan mengenali perasaan dirinya biasanya juga akan lebih kesulitan memahami perasaan orang lain.



Bayangkan seorang anak yang sedang marah. Ia mungkin belum mampu mengatakan, "Aku kecewa karena permintaanku tidak dipenuhi."



Yang keluar justru bisa berupa tangisan, teriakan, memukul, atau membanting barang.



Di sinilah orang tua dapat membantu.



Daripada langsung berkata:



"Jangan menangis!"



atau



"Kamu jangan marah-marah!"



orang tua bisa mencoba membantu anak memberi nama pada emosinya.



Misalnya:



"Kamu kelihatannya kecewa karena mainannya harus disimpan."



Atau:



"Kamu sedang marah karena kakak mengambil giliranmu."



Kalimat sederhana seperti ini membantu anak menghubungkan pengalaman tubuh dan perilakunya dengan nama sebuah emosi.



Lama-kelamaan, anak akan memiliki kosakata emosional yang lebih kaya.



Ia tidak hanya mengenal "senang" dan "sedih", tetapi juga kecewa, frustrasi, malu, khawatir, gugup, kesepian, iri, lega, bangga, dan sebagainya.



Semakin mampu anak memahami emosinya sendiri, semakin besar peluang ia memahami bahwa orang lain juga memiliki dunia emosional yang kompleks.



Jangan takut membicarakan emosi negatif



Ada kecenderungan orang tua ingin segera menghilangkan emosi negatif anak.



Ketika anak sedih, orang tua buru-buru menghibur.



Ketika anak marah, orang tua meminta diam.



Ketika anak takut, orang tua mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan.



Padahal, anak perlu belajar bahwa semua emosi dapat dibicarakan.



Yang perlu diarahkan bukan keberadaan emosinya, tetapi perilaku yang muncul akibat emosi tersebut.



Orang tua dapat mengatakan:



"Tidak apa-apa kalau kamu marah. Marah itu boleh. Tapi memukul orang tidak boleh. Yuk, kita cari cara lain untuk menunjukkan kalau kamu sedang kesal."



Pesan seperti ini mengajarkan dua hal sekaligus: emosi dapat diterima, tetapi tidak semua perilaku dapat dibenarkan.



Ini merupakan fondasi penting bagi perkembangan empati.



2. Jangan Hanya Bertanya "Siapa yang Salah?", Tanyakan Juga "Bagaimana Perasaan Orang Lain?"



Ketika anak melakukan kesalahan, respons orang tua sering berfokus pada pelanggaran.



Misalnya, anak merebut mainan temannya.



Respons spontan mungkin:



"Kamu tidak boleh merebut!"



Tentu saja batas tersebut penting. Anak perlu memahami bahwa merebut barang orang lain bukan perilaku yang tepat.



Namun, percakapan sebaiknya tidak berhenti di sana.



Setelah anak lebih tenang, orang tua dapat mengajaknya melihat situasi dari perspektif anak lain.



Misalnya:



"Menurut kamu, bagaimana perasaan temanmu ketika mainannya tiba-tiba diambil?"



Jika anak menjawab, "Sedih," orang tua dapat melanjutkan:



"Iya. Kalau kamu sedang bermain lalu ada orang yang mengambil mainanmu tanpa izin, kira-kira kamu juga akan merasa begitu?"



Pertanyaan seperti ini membantu anak melakukan sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan empati: mengambil perspektif orang lain.



Anak mulai memahami bahwa tindakannya memiliki dampak terhadap perasaan orang lain.



Gunakan kejadian sehari-hari sebagai latihan



Tidak perlu membuat pelajaran formal tentang empati.



Buku cerita, film anak, bahkan kejadian sederhana di jalan dapat menjadi bahan pembicaraan.



Misalnya ketika melihat seseorang menangis:



"Menurutmu, kenapa orang itu menangis?"



Atau setelah membaca cerita:



"Kalau kamu menjadi tokoh itu, bagaimana perasaanmu?"



Kemudian tanyakan:



"Menurutmu, apa yang bisa dilakukan supaya dia merasa lebih baik?"



Pertanyaan semacam ini melatih anak untuk tidak hanya melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri.



3. Jadilah Contoh Empati yang Bisa Dilihat Anak Setiap Hari



Anak belajar jauh lebih banyak dari apa yang dilihat daripada apa yang hanya didengar.



Orang tua bisa berkali-kali berkata:



"Kita harus peduli kepada orang lain."



Namun jika anak setiap hari melihat orang dewasa meremehkan perasaan orang lain, mudah berteriak, tidak meminta maaf ketika salah, atau mengabaikan kebutuhan anggota keluarga, pesan yang diterima anak bisa berbeda.



Karena itu, salah satu cara paling kuat untuk mengajarkan empati adalah dengan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.



Misalnya, ketika pasangan terlihat lelah, anak dapat melihat orang tua berkata:



"Ayah kelihatannya capek. Ibu bantu siapkan minum dulu, ya."



Atau ketika orang tua melakukan kesalahan kepada anak:



"Tadi Ayah bicara terlalu keras. Maaf, ya. Ayah sebenarnya sedang kesal, tapi Ayah seharusnya tidak membentak kamu."



Permintaan maaf seperti ini bukan tanda bahwa orang tua kehilangan wibawa.



Sebaliknya, anak sedang mendapatkan pelajaran yang sangat berharga:



Orang dewasa juga bisa salah, menyadarinya, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan.



Tunjukkan kepedulian dalam hal-hal kecil



Membantu tetangga.



Mengucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan.



Bersikap sopan kepada pelayan restoran.



Menanyakan kabar anggota keluarga.



Memberi kesempatan orang lain berbicara.



Mendengarkan ketika seseorang sedang bercerita.



Semua tindakan tersebut terlihat sederhana, tetapi bagi anak, itu adalah contoh nyata bagaimana seseorang memperlakukan manusia lain.



Empati tidak tumbuh hanya dari nasihat.



Empati tumbuh dari pengalaman berulang melihat dan mengalami hubungan yang penuh kepedulian.



4. Validasi Perasaan Anak, Bahkan Ketika Anda Tidak Menyetujui Perilakunya



Salah satu kesalahpahaman dalam mengasuh anak adalah anggapan bahwa memvalidasi perasaan berarti membenarkan semua perilaku anak.



Padahal keduanya berbeda.



Validasi berarti mengatakan bahwa kita memahami perasaan yang sedang dialami anak.



Bukan berarti kita menyetujui semua tindakannya.



Misalnya anak marah karena harus berhenti bermain.



Orang tua dapat mengatakan:



"Kamu kecewa karena masih ingin bermain. Ayah tahu kamu sedang menikmatinya."



Namun setelah itu, batas tetap diberikan:



"Tapi sekarang waktunya berhenti bermain dan bersiap tidur."



Dengan cara seperti ini, anak mendapatkan pengalaman bahwa emosinya tidak ditolak.



Ia belajar bahwa seseorang bisa berkata "tidak" tanpa harus membuat perasaannya dianggap salah.



Mengapa ini penting bagi empati?



Anak yang sering mengalami validasi emosional memiliki kesempatan lebih besar untuk memahami bahwa perasaan adalah sesuatu yang dapat dibicarakan dan dipahami.



Kelak ketika orang lain sedang sedih, ia tidak selalu merasa harus segera menghentikan kesedihan tersebut.



Ia bisa belajar mengatakan:



"Kamu sedih, ya?"



atau:



"Aku bisa mengerti kenapa kamu kecewa."



Kemampuan untuk tetap hadir ketika orang lain sedang mengalami emosi yang tidak nyaman merupakan bagian penting dari empati.



5. Dorong Anak Membantu Orang Lain, Bukan Sekadar Menjadi "Anak Baik"



Empati juga perlu diterjemahkan menjadi tindakan.



Anak perlu mengalami sendiri bahwa kepedulian bukan hanya soal mengetahui perasaan orang lain, tetapi juga melakukan sesuatu yang bermanfaat.



Namun, ada perbedaan antara memaksa anak melakukan kebaikan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami tindakan prososial.



Misalnya, daripada selalu berkata:



"Kamu harus berbagi karena kamu anak baik."



orang tua bisa mengatakan:



"Adik juga ingin bermain. Menurutmu, bagaimana supaya kalian berdua bisa bermain bersama?"



Dengan demikian, anak dilibatkan dalam mencari solusi.



Contoh lainnya:



Ketika anggota keluarga sakit, anak dapat diajak bertanya:



"Apa yang bisa kita lakukan supaya Nenek merasa lebih nyaman?"



Ketika ada teman yang sedih:



"Menurutmu, apa yang mungkin dia butuhkan sekarang?"



Ketika melihat pekerjaan rumah menumpuk:



"Ada yang bisa kita bantu?"



Pertanyaan-pertanyaan ini mengembangkan pola pikir bahwa kebutuhan orang lain layak diperhatikan.



Jangan selalu mengharapkan imbalan



Jika setiap perilaku baik selalu dibayar dengan hadiah, anak bisa belajar bahwa membantu orang lain hanya dilakukan ketika ada keuntungan untuk dirinya.



Bukan berarti penghargaan sama sekali tidak boleh.



Namun, orang tua juga dapat membantu anak merasakan kepuasan intrinsik dari membantu.



Misalnya:



"Tadi kamu membantu adik mencari bukunya. Lihat, sekarang dia jadi bisa membaca lagi."



Fokusnya bukan:



"Karena kamu baik, kamu dapat hadiah."



Melainkan:



"Tindakanmu memberikan dampak positif bagi orang lain."



Anak perlahan belajar melihat hubungan antara tindakannya dan kesejahteraan orang lain.



6. Ajarkan Anak Memperbaiki Kesalahan, Bukan Sekadar Mengucapkan "Maaf"



Ini salah satu bagian yang sering dilupakan.



Ketika anak menyakiti perasaan orang lain, orang tua mungkin segera berkata:



"Ayo bilang maaf!"



Anak pun mengucapkan:



"Maaf."



Masalah selesai?



Belum tentu.



Permintaan maaf yang bermakna seharusnya tidak hanya menjadi ritual.



Anak juga perlu memahami apa yang terjadi, siapa yang terdampak, dan bagaimana memperbaikinya.



Misalnya anak merusak gambar milik temannya.



Orang tua dapat membantu dengan mengatakan:



"Tadi gambarnya rusak karena kamu mengambilnya tanpa izin. Menurutmu, bagaimana perasaan temanmu?"



Setelah itu:



"Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya?"



Mungkin anak membantu membuat gambar baru.



Atau membantu memperbaiki barang yang rusak.



Dengan demikian, anak belajar konsep penting:



Kesalahan memiliki dampak, dan kita memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya.



Ini jauh lebih mendalam daripada sekadar menghafal kata "maaf."



Jangan mempermalukan anak ketika ia melakukan kesalahan



Tujuan mengajarkan empati bukan membuat anak merasa dirinya adalah "anak nakal."



Ada perbedaan besar antara:



"Kamu anak jahat."



dan:



"Perbuatanmu tadi membuat temanmu terluka. Kita perlu memperbaikinya."



Kalimat kedua mengoreksi perilaku tanpa menyerang identitas anak.



Anak tetap mendapatkan pesan bahwa dirinya berharga, tetapi tindakannya memiliki konsekuensi.



Pendekatan seperti ini juga membantu anak lebih terbuka mengakui kesalahan karena ia tidak merasa bahwa mengakui kesalahan berarti dirinya akan dipermalukan.



Empati Tidak Tumbuh Dalam Semalam



Membesarkan anak yang penuh empati bukan proyek yang selesai dalam satu atau dua minggu.



Akan ada hari ketika anak mau berbagi.



Ada juga hari ketika ia berebut.



Ada saat ketika ia mampu memahami perasaan temannya.



Ada pula saat ketika ia begitu sibuk dengan dirinya sendiri sampai tidak menyadari bahwa orang lain sedang terluka.



Hal tersebut wajar.



Kemampuan regulasi emosi, pengambilan perspektif, pengendalian impuls, dan kepedulian terhadap orang lain berkembang secara bertahap seiring usia dan pengalaman.



Karena itu, orang tua tidak perlu panik ketika anak sesekali menunjukkan perilaku yang terlihat egois.



Yang lebih penting adalah bagaimana orang tua merespons momen tersebut.



Alih-alih berpikir:



"Anakku kok tidak punya empati?"



cobalah melihatnya sebagai kesempatan belajar:



"Bagian mana yang belum ia pahami, dan bagaimana aku bisa membantunya melihat situasi dari sudut pandang orang lain?"



Perubahan cara pandang ini dapat membuat proses pengasuhan terasa jauh lebih sehat.



Jangan Berusaha Membuat Anak Selalu "Baik"



Ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Tujuan pendidikan empati bukan membuat anak selalu menurut, selalu berbagi, selalu mengalah, atau selalu menyenangkan orang lain.



Anak yang berempati tetap boleh mengatakan "tidak."



Ia tetap boleh memiliki batas.



Ia tetap boleh merasa marah.



Ia tetap boleh tidak menyukai seseorang.



Ia bahkan boleh memilih untuk tidak meminjamkan barang tertentu yang memang bersifat pribadi.



Empati bukan berarti menghapus kebutuhan diri sendiri.



Empati berarti mampu memahami bahwa orang lain juga memiliki perasaan, kebutuhan, batas, dan sudut pandang yang layak dihargai.



Karena itu, anak juga perlu belajar bahwa kepedulian terhadap orang lain harus berjalan bersama dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri.



Pada Akhirnya, Anak Belajar Empati dari Hubungan yang Mereka Jalani



Jika ingin anak memahami perasaan orang lain, mulailah dengan membantu mereka merasa dipahami.



Jika ingin anak belajar menghormati orang lain, tunjukkan bagaimana rasanya dihormati.



Jika ingin anak mampu meminta maaf, tunjukkan bahwa orang tua juga bersedia meminta maaf.



Jika ingin anak mau membantu, biarkan mereka melihat bahwa membantu adalah bagian normal dari kehidupan keluarga.



Dan jika ingin anak menjadi manusia yang penuh empati, jangan hanya mengajarkan definisi empati.



Berikan mereka pengalaman tentang bagaimana rasanya hidup dalam hubungan yang penuh empati.



Enam strategi di atas mungkin terdengar sederhana:



Membantu anak mengenali emosinya.

Mengajaknya memahami sudut pandang orang lain.

Menjadi teladan dalam menunjukkan kepedulian.

Memvalidasi emosi tanpa membenarkan perilaku yang salah.

Memberikan kesempatan untuk membantu orang lain.

Mengajarkan anak memperbaiki kesalahan, bukan sekadar mengucapkan "maaf."



Namun, justru hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten itulah yang perlahan membentuk karakter.



Anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu sempurna.



Mereka membutuhkan orang tua yang bersedia hadir, mendengarkan, memberikan batas yang sehat, memperbaiki kesalahan, dan menunjukkan melalui tindakan bahwa perasaan manusia memang layak diperhatikan.



Sebab pada akhirnya, anak belajar menjadi manusia yang penuh empati bukan hanya dari apa yang orang tua katakan kepada mereka.



