7 Cara Efek Validasi Palsu di Media Sosial Dapat Menghambat Potensi Kita Menurut Psikologi

seseorang yang menerima validasi palsu di media sosial. (Magnific)

JawaPos.com - Media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, membangun relasi, bahkan menilai dirinya sendiri. Hanya dengan mengunggah sebuah foto, video, pencapaian, pendapat, atau aktivitas sehari-hari, seseorang bisa mendapatkan respons dari banyak orang dalam hitungan menit.



Like, komentar, share, views, followers, dan berbagai bentuk interaksi digital sering kali terasa seperti sebuah bentuk pengakuan. Ketika unggahan mendapatkan banyak respons positif, kita mungkin merasa dihargai, diterima, bahkan lebih percaya diri. Sebaliknya, ketika respons yang diterima sedikit, tidak jarang muncul perasaan kecewa, malu, atau mempertanyakan nilai diri sendiri.



Masalahnya, tidak semua validasi di media sosial benar-benar mencerminkan nilai, kemampuan, atau kualitas diri kita.



Inilah yang dapat disebut sebagai validasi palsu: ketika seseorang menggunakan respons eksternal di media sosial sebagai ukuran utama untuk menentukan apakah dirinya berharga, berhasil, menarik, pintar, atau layak mendapatkan pengakuan.



Validasi tersebut disebut "palsu" bukan karena semua pujian di media sosial pasti tidak tulus. Pujian bisa saja genuine. Namun, masalah muncul ketika angka dan respons digital dianggap sebagai representasi lengkap tentang siapa diri kita.



Seseorang bisa mendapatkan ribuan likes tetapi tetap tidak memiliki kepuasan terhadap hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang hanya mendapatkan sedikit respons bisa saja memiliki kemampuan luar biasa yang belum mendapatkan perhatian publik.



Dalam perspektif psikologi, ketergantungan pada validasi eksternal dapat memengaruhi motivasi, kepercayaan diri, cara mengambil keputusan, hingga keberanian seseorang untuk mengembangkan potensinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (4/10), terdapat tujuh cara bagaimana efek validasi palsu di media sosial dapat menghambat potensi kita.



1. Membuat Kita Terlalu Bergantung pada Penilaian Orang Lain



Salah satu dampak terbesar validasi media sosial adalah munculnya ketergantungan terhadap penilaian eksternal.



Pada dasarnya, manusia memang memiliki kebutuhan untuk diterima oleh kelompok sosial. Kita ingin dianggap berharga, disukai, dan menjadi bagian dari komunitas. Dalam kehidupan nyata, kebutuhan tersebut membantu manusia membangun hubungan dan bekerja sama.



Namun, media sosial dapat memperkuat kebutuhan tersebut karena menyediakan indikator yang sangat mudah dilihat.



Jumlah likes.



Jumlah komentar.



Jumlah followers.



Jumlah views.



Angka-angka tersebut kemudian dapat berubah menjadi semacam "rapor sosial".



Masalahnya, ketika seseorang terlalu sering menggunakan angka tersebut untuk menilai dirinya, fokusnya perlahan bergeser.



Ia tidak lagi bertanya:



"Apakah saya berkembang?"



Melainkan:



"Apakah orang lain menganggap saya berkembang?"



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya besar.



Orang yang terlalu bergantung pada validasi eksternal dapat mulai mengambil keputusan berdasarkan kemungkinan mendapatkan respons positif, bukan berdasarkan nilai atau tujuan pribadinya.



Misalnya, seseorang sebenarnya menyukai dunia menulis. Namun, setelah beberapa tulisannya tidak mendapatkan banyak respons di media sosial, ia menyimpulkan bahwa dirinya tidak berbakat.



Padahal, rendahnya engagement tidak otomatis berarti rendahnya kemampuan.



Bisa saja topiknya belum menemukan audiens yang tepat. Bisa saja distribusi kontennya kurang baik. Bisa saja waktunya tidak tepat. Atau memang proses membangun audiens membutuhkan waktu.



Jika angka engagement langsung diterjemahkan menjadi "saya tidak cukup baik", potensi seseorang dapat berhenti berkembang sebelum benar-benar mendapatkan kesempatan.



Mengapa ini berbahaya?



Karena kemampuan membutuhkan proses.



Seseorang yang sedang belajar hampir pasti menghasilkan sesuatu yang belum sempurna. Jika setiap kegagalan langsung dianggap sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu, ia akan lebih mudah menyerah.



Dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan bagaimana seseorang membangun self-worth, yaitu penilaian mengenai seberapa berharga dirinya.



Ketika self-worth terlalu bergantung pada respons orang lain, seseorang menjadi lebih rentan terhadap perubahan lingkungan sosial.



Hari ini dipuji, percaya diri.



Besok dikritik, merasa tidak berharga.



Lusa unggahan viral, merasa hebat kembali.



Naik turunnya harga diri akhirnya mengikuti algoritma.



Padahal, potensi seseorang seharusnya tidak ditentukan oleh jumlah notifikasi.



2. Membuat Kita Mengejar Popularitas, Bukan Pertumbuhan



Media sosial memiliki kemampuan luar biasa untuk memberikan hadiah secara cepat.



Sebuah unggahan mendapatkan likes.



Sebuah video mendapatkan views.



Sebuah komentar mendapatkan banyak likes.



Respons tersebut dapat memberikan sensasi menyenangkan dan membuat kita ingin mengulanginya.



Akibatnya, seseorang bisa mulai memprioritaskan aktivitas yang menghasilkan respons cepat daripada aktivitas yang benar-benar mengembangkan kemampuan.



Contohnya sederhana.



Seorang fotografer ingin meningkatkan kemampuan fotografi konseptual. Namun, foto yang paling banyak mendapatkan likes justru foto dengan gaya yang sedang populer.



Akhirnya, ia terus membuat foto yang sama karena mendapatkan respons lebih besar.



Dalam jangka pendek, strategi tersebut terlihat berhasil.



Engagement naik.



Followers bertambah.



Komentar semakin banyak.



Namun, ada pertanyaan yang lebih penting:



Apakah kemampuan fotografinya ikut berkembang?



Belum tentu.



Di sinilah validasi palsu dapat menghambat potensi.



Seseorang bisa menjadi sangat mahir dalam menciptakan sesuatu yang disukai algoritma, tetapi tidak selalu menjadi lebih mahir dalam bidang yang sebenarnya ingin ia kuasai.



Potensi membutuhkan proses yang tidak selalu populer



Banyak kemampuan membutuhkan aktivitas yang justru tidak menarik secara sosial.



Belajar.



Membaca.



Berlatih.



Mencoba.



Gagal.



Mengevaluasi.



Mengulang.



Semua proses tersebut sering kali tidak menghasilkan validasi instan.



Tidak ada notifikasi ketika seseorang membaca 50 halaman buku.



Tidak ada ribuan likes ketika seseorang berlatih piano selama dua jam.



Tidak selalu ada komentar ketika seseorang menghabiskan berbulan-bulan mempelajari pemrograman.



Tetapi justru aktivitas-aktivitas seperti itulah yang sering membentuk kompetensi.



Jika seseorang terlalu mengejar respons instan, ia dapat kehilangan kemampuan untuk menikmati proses yang hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang.



3. Membuat Kita Takut Gagal dan Takut Terlihat Tidak Sempurna



Media sosial menciptakan lingkungan yang sangat mudah membuat seseorang membandingkan dirinya dengan versi terbaik orang lain.



Kita melihat orang lain ketika mereka berhasil.



Kita melihat liburan terbaik mereka.



Pekerjaan terbaik mereka.



Penampilan terbaik mereka.



Pencapaian terbaik mereka.



Momen bahagia mereka.



Sementara itu, kita melihat kehidupan diri sendiri secara lengkap.



Termasuk kegagalan, kebingungan, rasa malas, ketakutan, masalah finansial, kesalahan, dan berbagai kekurangan.



Perbandingan tersebut sebenarnya tidak seimbang.



Namun, otak manusia dapat tetap meresponsnya seolah-olah sedang membandingkan dua kehidupan secara langsung.



Akibatnya, seseorang dapat mulai membangun citra diri yang sangat hati-hati.



Ia takut mengunggah sesuatu yang belum sempurna.



Takut mendapat kritik.



Takut dianggap bodoh.



Takut gagal di depan publik.



Takut dibandingkan dengan orang lain.



Pada akhirnya, ketakutan tersebut dapat mengurangi keberanian untuk bereksperimen.



Padahal, eksperimen merupakan bagian penting dari perkembangan.



Orang yang ingin berkembang harus bersedia terlihat sebagai pemula



Tidak ada orang yang langsung ahli sejak percobaan pertama.



Penulis menghasilkan tulisan buruk sebelum menemukan gaya yang matang.



Pengusaha membuat kesalahan sebelum memahami pasar.



Musisi memainkan banyak nada yang salah sebelum menguasai instrumen.



Atlet mengalami kekalahan sebelum memahami cara bertanding.



Jika seseorang hanya mau menunjukkan sesuatu ketika sudah sempurna, ia mungkin kehilangan sebagian besar kesempatan untuk belajar.



Validasi palsu membuat kita berpikir:



"Saya harus terlihat hebat."



Sementara pertumbuhan membutuhkan pola pikir:



"Saya bersedia terlihat belum hebat selama saya terus belajar."



Perbedaannya sangat penting.



4. Memicu Social Comparison dan Membuat Kita Meremehkan Diri Sendiri



Salah satu fenomena psikologis yang relevan dengan media sosial adalah social comparison, yaitu kecenderungan manusia membandingkan dirinya dengan orang lain.



Membandingkan diri sebenarnya merupakan sesuatu yang normal.



Manusia menggunakan orang lain sebagai referensi untuk memahami posisi dirinya.



Masalahnya muncul ketika media sosial membuat perbandingan tersebut berlangsung hampir tanpa batas.



Kita dapat melihat orang yang lebih kaya.



Lebih muda.



Lebih sukses.



Lebih menarik.



Lebih populer.



Lebih produktif.



Lebih sehat.



Lebih terkenal.



Lebih bahagia.



Dalam beberapa menit saja, seseorang dapat melihat puluhan atau ratusan "pencapaian" orang lain.



Jika dilakukan terus-menerus, hal tersebut dapat memengaruhi cara seseorang menilai dirinya.



Seseorang mungkin berkata:



"Umur saya sudah 30 tahun, tetapi dia sudah punya bisnis."



"Saya sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi dia sudah menjadi direktur."



"Saya baru mulai membuat konten, sedangkan dia sudah punya jutaan followers."



Perbandingan tersebut sering mengabaikan konteks.



Kita tidak tahu berapa lama orang tersebut berproses.



Tidak tahu sumber daya yang dimilikinya.



Tidak tahu kegagalan yang pernah dialaminya.



Tidak tahu siapa yang membantu di belakang layar.



Dan yang paling penting, kita tidak tahu apakah tujuan hidupnya sama dengan tujuan hidup kita.



Bahaya terbesar bukan ketika orang lain lebih maju



Bahaya terbesar adalah ketika kemajuan orang lain membuat kita berhenti menghargai perjalanan sendiri.



Seseorang yang terus-menerus merasa tertinggal akan lebih sulit mengenali kekuatan yang sebenarnya ia miliki.



Padahal, potensi berkembang ketika seseorang mampu melihat dirinya secara realistis:



"Apa yang sudah saya kuasai?"



"Apa yang masih perlu saya pelajari?"



"Apa langkah berikutnya?"



Bukan:



"Kenapa saya belum seperti orang itu?"



5. Membuat Kita Kehilangan Motivasi Intrinsik



Motivasi manusia secara sederhana dapat dipahami memiliki berbagai sumber.



Ada motivasi yang berasal dari dalam diri, misalnya karena seseorang memang menikmati aktivitas tersebut, merasa tertantang, ingin belajar, atau menganggap aktivitas itu bermakna.



Ada pula motivasi yang berasal dari luar, misalnya hadiah, pujian, status, uang, atau pengakuan sosial.



Keduanya tidak selalu buruk.



Masalah muncul ketika penghargaan eksternal menjadi satu-satunya alasan seseorang melakukan sesuatu.



Misalnya, seseorang mulai membuat konten karena ingin berbagi pengetahuan.



Awalnya ia menikmati proses riset, menulis, dan berdiskusi.



Namun setelah beberapa waktu, ia mulai fokus pada angka.



"Kenapa views saya turun?"



"Kenapa likes saya sedikit?"



"Kenapa orang lain lebih viral?"



"Kenapa followers saya tidak bertambah?"



Aktivitas yang sebelumnya menyenangkan akhirnya terasa seperti pekerjaan yang terus-menerus membutuhkan pembuktian.



Ketika penghargaan eksternal tidak muncul, motivasi pun turun.



Ini dapat mengganggu perkembangan jangka panjang.



Potensi sering membutuhkan motivasi yang bertahan ketika tidak ada penonton



Bayangkan seseorang belajar bahasa asing.



Jika ia hanya belajar ketika mendapatkan pujian, prosesnya akan mudah berhenti ketika tidak ada orang yang memperhatikan.



Tetapi jika ia belajar karena ingin benar-benar menguasainya, ia tetap berlatih meskipun tidak ada yang memberikan komentar.



Inilah pentingnya motivasi intrinsik.



Seseorang yang mampu bekerja tanpa selalu membutuhkan tepuk tangan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan melewati fase sulit.



Sebab hampir setiap perjalanan menuju keahlian memiliki fase ketika hasil belum terlihat.



6. Membuat Kita Membangun Identitas Berdasarkan Persona, Bukan Diri yang Sebenarnya



Media sosial memungkinkan seseorang membangun versi dirinya yang sangat terkurasi.



Kita dapat memilih foto terbaik.



Menulis caption terbaik.



Menghapus postingan yang tidak disukai.



Memilih pencapaian yang ingin ditampilkan.



Dan menyembunyikan bagian kehidupan yang dianggap kurang menarik.



Hal ini tidak otomatis buruk.



Setiap orang berhak menentukan batas privasi dan bagaimana dirinya ingin tampil di ruang publik.



Namun, masalah muncul ketika persona digital menjadi begitu penting sehingga seseorang merasa harus mempertahankannya setiap saat.



Misalnya, seseorang membangun citra sebagai pribadi yang selalu produktif.



Ia kemudian merasa malu ketika mengalami kegagalan.



Atau seseorang membangun citra sebagai orang yang selalu bahagia sehingga merasa tidak boleh menunjukkan bahwa dirinya sedang mengalami kesulitan.



Lama-kelamaan muncul jarak antara:



siapa saya sebenarnya



dan



siapa yang harus saya tampilkan.



Jika jarak tersebut semakin besar, seseorang dapat mengalami tekanan psikologis karena terus-menerus mempertahankan citra tertentu.



Lebih jauh lagi, ia mungkin mulai membuat keputusan bukan berdasarkan apa yang benar-benar ia inginkan, tetapi berdasarkan apa yang sesuai dengan persona digitalnya.



Identitas yang terlalu bergantung pada respons sosial menjadi rapuh



Jika identitas dibangun berdasarkan pujian, maka kritik dapat terasa seperti ancaman terhadap diri.



Jika identitas dibangun berdasarkan popularitas, penurunan popularitas terasa seperti kehilangan diri.



Jika identitas dibangun berdasarkan kesempurnaan, kesalahan terasa seperti kehancuran.



Sebaliknya, identitas yang lebih sehat memungkinkan seseorang mengatakan:



"Saya punya kekuatan, tetapi saya juga punya kekurangan."



"Saya bisa berhasil, tetapi saya juga bisa gagal."



"Saya bisa mendapat kritik tanpa berarti seluruh diri saya buruk."



Kemampuan menerima kompleksitas diri tersebut penting untuk pertumbuhan psikologis.



7. Membuat Kita Takut Mengambil Jalan yang Berbeda



Mungkin inilah salah satu efek paling halus dari validasi palsu.



Media sosial dapat membuat kita mengetahui apa yang sedang populer hampir setiap saat.



Karier tertentu sedang naik.



Gaya hidup tertentu sedang populer.



Jenis bisnis tertentu sedang ramai.



Format konten tertentu sedang viral.



Pendapat tertentu mendapatkan banyak dukungan.



Ketika sesuatu mendapatkan banyak perhatian, kita dapat dengan mudah menganggap bahwa itulah jalan yang "benar".



Padahal, sesuatu yang populer belum tentu sesuai dengan diri kita.



Potensi seseorang sering kali muncul justru ketika ia menemukan kombinasi unik antara minat, kemampuan, pengalaman, dan perspektifnya.



Jika kita terlalu sibuk mengikuti apa yang mendapatkan validasi, kita mungkin tidak pernah mengeksplorasi sesuatu yang benar-benar unik.



Popularitas bukan selalu tanda kesesuaian



Misalnya, seseorang melihat banyak orang sukses menjadi content creator.



Ia kemudian berpikir bahwa dirinya juga harus menjadi content creator.



Padahal mungkin kekuatannya sebenarnya berada di belakang layar: melakukan riset, membuat strategi, merancang produk, menulis, menganalisis data, atau membangun sistem.



Karena tidak mendapatkan validasi sebanyak orang yang tampil di depan kamera, ia menganggap jalannya kurang bernilai.



Ini adalah kesalahan.



Tidak semua potensi harus dipamerkan.



Tidak semua kemampuan harus menjadi konten.



Tidak semua keberhasilan membutuhkan audiens.



Ada orang yang berkembang justru karena memilih jalan yang tidak terlalu ramai.



Lalu, Bagaimana Cara Keluar dari Jebakan Validasi Palsu?



Memahami masalah saja belum cukup. Kita juga perlu membangun hubungan yang lebih sehat dengan media sosial.



Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.



1. Pisahkan Nilai Diri dari Angka



Likes bukan ukuran kecerdasan.



Followers bukan ukuran kedewasaan.



Views bukan ukuran nilai seseorang.



Komentar bukan ukuran keseluruhan kualitas hidup.



Gunakan angka media sosial sebagai data, bukan sebagai identitas.



Anda boleh mengevaluasi performa konten berdasarkan engagement jika memang itu bagian dari pekerjaan.



Namun, jangan mengubah performa sebuah unggahan menjadi kesimpulan tentang harga diri.



"Postingan saya tidak berhasil" berbeda dengan "Saya adalah orang yang gagal."



Kalimat pertama mengevaluasi sebuah hasil.



Kalimat kedua menyerang identitas.



2. Tentukan Ukuran Keberhasilan Pribadi



Jika definisi sukses sepenuhnya berasal dari media sosial, kita akan mudah kehilangan arah.



Cobalah membuat indikator keberhasilan sendiri.



Misalnya:



Saya membaca 20 halaman setiap hari.

Saya berlatih kemampuan tertentu selama satu jam.

Saya menyelesaikan proyek yang sudah lama tertunda.

Saya menjadi lebih baik daripada diri saya enam bulan lalu.

Saya berani mencoba sesuatu yang sebelumnya saya takuti.



Ukuran seperti ini lebih berada dalam kendali kita.



Kita tidak dapat mengontrol apakah orang lain memberikan likes.



Tetapi kita dapat mengontrol apakah kita berlatih.



3. Belajar Menikmati Proses yang Tidak Mendapatkan Tepuk Tangan



Tidak semua hal yang penting harus dipublikasikan.



Kadang-kadang, perkembangan terbesar terjadi ketika tidak ada yang melihat.



Belajar diam-diam.



Berlatih diam-diam.



Membaca diam-diam.



Membangun sesuatu diam-diam.



Memperbaiki diri tanpa mengumumkannya.



Kemampuan melakukan sesuatu tanpa membutuhkan penonton adalah bentuk kemandirian psikologis.



Bukan berarti kita tidak boleh menikmati pujian.



Pujian adalah hal yang menyenangkan dan manusiawi.



Namun, idealnya pujian menjadi bonus, bukan bahan bakar utama.



4. Gunakan Media Sosial Secara Sadar



Media sosial bukan musuh.



Yang perlu diperbaiki adalah hubungan kita dengannya.



Tanyakan kepada diri sendiri:



"Setelah menggunakan media sosial, apakah saya merasa terinspirasi atau justru merasa tidak cukup?"



Jika jawabannya lebih sering yang kedua, mungkin sudah waktunya mengevaluasi cara kita menggunakannya.



Kita bisa mengurangi akun yang membuat kita terus-menerus membandingkan diri.



Kita bisa membatasi waktu scrolling.



Kita bisa mengikuti akun yang memberikan edukasi dan perspektif yang sehat.



Kita juga bisa membuat batasan antara konsumsi dan produksi konten.



Penutup: Potensi Tidak Membutuhkan Tepuk Tangan Setiap Saat



Media sosial dapat menjadi alat yang luar biasa.



Ia dapat membantu seseorang menemukan komunitas, membangun karier, menyebarkan pengetahuan, menemukan peluang, dan menunjukkan karya kepada dunia.



Namun, media sosial juga dapat menjadi cermin yang terdistorsi.



Ia menunjukkan sebagian kecil dari kehidupan manusia, tetapi terkadang kita menggunakannya untuk menilai keseluruhan hidup.



Di sinilah kita perlu berhati-hati terhadap validasi palsu.



Likes tidak selalu berarti seseorang berharga.



Views tidak selalu berarti seseorang hebat.



Followers tidak selalu berarti seseorang sukses.



Dan sedikit respons bukan berarti seseorang tidak memiliki potensi.



Potensi manusia sering kali tumbuh jauh sebelum mendapatkan pengakuan.



Seorang penulis mungkin menulis selama bertahun-tahun sebelum tulisannya dibaca banyak orang.



Seorang pengusaha mungkin mengalami berbagai kegagalan sebelum bisnisnya berhasil.



Seorang seniman mungkin berlatih bertahun-tahun sebelum karyanya dihargai.



Seorang pelajar mungkin belajar diam-diam sebelum akhirnya menunjukkan hasil yang luar biasa.



Karena itu, salah satu keterampilan psikologis yang penting di era media sosial adalah kemampuan untuk mengatakan:



"Saya tahu siapa diri saya, bahkan ketika tidak ada yang memberikan likes."



Kita boleh menerima pujian.



Kita boleh menikmati popularitas.



Kita boleh merasa senang ketika karya kita mendapatkan perhatian.



Tetapi jangan sampai perhatian tersebut menjadi satu-satunya alasan kita merasa berharga.



Sebab ketika validasi eksternal menjadi pusat kehidupan, kita akan terus mengejar sesuatu yang berada di luar kendali.



Sebaliknya, ketika kita mulai membangun validasi internal—dengan mengenali nilai, kemampuan, proses, dan tujuan pribadi—kita mendapatkan ruang yang jauh lebih besar untuk berkembang.



