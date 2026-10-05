6 Alasan Mengapa Romeo dan Juliet adalah Contoh yang Buruk dalam Hubungan Romantis Menurut Psikologi

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup. (Magnific)

JawaPos.com - Kisah Romeo dan Juliet karya William Shakespeare sering dianggap sebagai salah satu simbol cinta paling romantis dalam sejarah sastra. Dua orang muda dari keluarga yang bermusuhan saling jatuh cinta, berusaha mempertahankan hubungan mereka di tengah konflik keluarga, dan akhirnya meninggal dunia karena tidak dapat hidup bersama.



Selama berabad-abad, kisah tersebut sering diperlakukan sebagai gambaran tentang cinta sejati yang rela mengorbankan segalanya. Namun, jika dilihat melalui perspektif psikologi hubungan modern, Romeo dan Juliet justru dapat dibaca sebagai contoh hubungan romantis yang memiliki banyak tanda bahaya.



Tentu saja, bukan berarti Shakespeare bermaksud memberikan "panduan hubungan" yang buruk. Kisah ini adalah tragedi dan harus dipahami dalam konteks sastra serta zamannya. Namun, jika perilaku kedua tokoh dianalisis menggunakan konsep psikologi modern, terdapat sejumlah pola yang sebenarnya tidak ideal untuk dijadikan teladan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (4/10), terdapat enam alasan mengapa hubungan Romeo dan Juliet lebih tepat dipandang sebagai contoh tragis tentang bagaimana hubungan romantis dapat berkembang terlalu cepat, terlalu intens, dan tanpa fondasi yang cukup kuat.



1. Mereka Jatuh Cinta Terlalu Cepat dan Menganggap Intensitas sebagai Kedalaman



Salah satu hal paling mencolok dalam hubungan Romeo dan Juliet adalah kecepatannya.



Mereka bertemu, tertarik satu sama lain, saling menyatakan cinta, kemudian mengambil keputusan besar mengenai masa depan mereka dalam waktu yang sangat singkat.



Dari sudut pandang psikologi, masalahnya bukan bahwa seseorang tidak boleh jatuh cinta dengan cepat. Ketertarikan yang kuat pada awal hubungan adalah sesuatu yang normal. Masalah muncul ketika intensitas emosi dianggap sebagai bukti bahwa hubungan tersebut pasti benar dan mendalam.



Dalam psikologi hubungan, fase awal ketertarikan sering ditandai oleh idealisasi. Seseorang cenderung melihat pasangan melalui perspektif yang sangat positif dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan gambaran ideal tersebut.



Romeo dan Juliet hampir tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar mengenal satu sama lain dalam berbagai situasi kehidupan.



Mereka belum menghadapi persoalan sehari-hari sebagai pasangan. Mereka belum mengetahui bagaimana satu sama lain menghadapi stres, konflik, kegagalan, perbedaan pendapat, tanggung jawab, atau tekanan hidup.



Namun, mereka sudah mengambil keputusan yang sangat besar.



Inilah salah satu perbedaan antara ketertarikan romantis dan hubungan yang matang.



Ketertarikan bisa muncul dalam hitungan menit.



Kepercayaan membutuhkan waktu.



Pemahaman membutuhkan pengalaman bersama.



Komitmen yang sehat membutuhkan pengetahuan mengenai siapa pasangan kita sebenarnya, bukan hanya bagaimana perasaan kita ketika bersamanya.



Romeo dan Juliet tampaknya lebih banyak berhubungan dengan versi ideal satu sama lain daripada dengan manusia yang sepenuhnya mereka kenal.



Mengapa ini berbahaya?



Ketika seseorang menganggap intensitas emosi sebagai bukti kualitas hubungan, muncul pola berpikir seperti:



"Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya, berarti dia pasti orang yang tepat."



Padahal, perasaan yang sangat kuat tidak otomatis berarti hubungan tersebut sehat.



Hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan passion, tetapi juga keintiman, kepercayaan, komunikasi, kompatibilitas, dan kemampuan menyelesaikan konflik.



Dengan kata lain:



Cinta yang terasa sangat kuat belum tentu cinta yang memiliki fondasi kuat.



Romeo dan Juliet menunjukkan bagaimana seseorang bisa mengalami emosi romantis yang luar biasa tanpa memiliki cukup waktu untuk membangun struktur hubungan yang stabil.



2. Mereka Membuat Keputusan Besar Ketika Sedang Dikuasai Emosi



Masalah kedua adalah cara Romeo dan Juliet mengambil keputusan.



Hubungan mereka berkembang dalam situasi yang sangat emosional: keluarga bermusuhan, ancaman kekerasan, perpisahan, tekanan sosial, dan ketakutan kehilangan satu sama lain.



Dalam kondisi seperti itu, kemampuan seseorang untuk berpikir secara tenang dapat terganggu.



Psikologi mengenal fenomena bahwa emosi yang sangat kuat dapat memengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan. Ketika seseorang sedang berada dalam keadaan emosional ekstrem, pilihan yang terasa masuk akal pada saat itu belum tentu terlihat sama ketika kondisi emosinya sudah lebih stabil.



Romeo dan Juliet berkali-kali mengambil keputusan dengan konsekuensi yang sangat besar.



Mereka tidak hanya berkata, "Aku mencintaimu."



Mereka bergerak menuju:



pernikahan rahasia,

strategi menyembunyikan hubungan,

keputusan ekstrem untuk menghindari perpisahan,

dan akhirnya tindakan yang membawa konsekuensi fatal.



Masalahnya bukan keberanian mereka mencintai.



Masalahnya adalah perasaan romantis menjadi dasar utama untuk mengambil keputusan hidup yang sangat serius.



Hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk bertanya:



"Aku memang mencintai orang ini, tetapi apakah keputusan yang sedang kami buat masuk akal?"



Pertanyaan seperti itu tidak mengurangi cinta.



Justru sebaliknya.



Kemampuan berhenti sejenak dan mengevaluasi situasi adalah bagian dari kedewasaan emosional.



Romeo dan Juliet hampir selalu bergerak dari satu krisis menuju krisis berikutnya tanpa memiliki ruang yang cukup untuk berhenti dan mengevaluasi pilihan mereka secara rasional.



Cinta membutuhkan dua sistem: emosi dan pertimbangan



Hubungan romantis yang sehat tidak berarti seseorang harus mematikan emosinya.



Emosi penting karena memberikan kedekatan, kasih sayang, gairah, dan makna.



Tetapi keputusan penting membutuhkan sesuatu yang lain: regulasi emosi dan pertimbangan konsekuensi.



Romeo dan Juliet menunjukkan apa yang bisa terjadi ketika emosi romantis menjadi terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan.



3. Mereka Mengidealkan Pasangan dan Hubungannya Secara Berlebihan



Ada kecenderungan manusia untuk melihat orang yang dicintainya melalui "kacamata romantis".



Kita mungkin lebih mudah melihat kualitas positif pasangan dan mengabaikan kekurangannya.



Pada tingkat tertentu, idealisasi merupakan bagian normal dari fase awal hubungan. Namun, idealisasi menjadi problematis ketika seseorang tidak lagi mampu membedakan antara orang yang sebenarnya dan gambaran ideal tentang orang tersebut.



Romeo dan Juliet dapat dibaca melalui pola ini.



Mereka bertemu dalam keadaan yang sangat tidak biasa. Karena hubungan mereka menghadapi hambatan besar sejak awal, cinta tersebut juga memperoleh narasi yang sangat dramatis:



"Kami melawan dunia demi cinta kami."



Narasi seperti ini sangat kuat secara emosional.



Tetapi secara psikologis, hubungan yang memiliki banyak hambatan tidak otomatis menjadi hubungan yang lebih bermakna.



Justru terkadang hambatan membuat emosi terasa semakin intens.



Ada fenomena psikologis yang dikenal sebagai reactance, yaitu kecenderungan manusia untuk semakin menginginkan sesuatu ketika merasa kebebasannya untuk memperoleh sesuatu tersebut dibatasi.



Jika Romeo dan Juliet bebas bertemu tanpa konflik keluarga, mungkin hubungan mereka akan berkembang secara berbeda.



Namun karena hubungan mereka dilarang, setiap pertemuan menjadi lebih berharga dan setiap ancaman perpisahan terasa lebih besar.



Larangan dan hambatan dapat memperkuat persepsi bahwa:



"Kalau hubungan ini begitu sulit tetapi aku masih menginginkannya, berarti ini adalah cinta sejati."



Padahal, kesulitan bukanlah bukti kompatibilitas.



Hubungan yang sehat tidak harus selalu dramatis.



Kadang justru hubungan yang paling sehat terlihat "membosankan" dari luar karena di dalamnya terdapat rasa aman, komunikasi, stabilitas, dan kemampuan menyelesaikan masalah.



4. Komunikasi Mereka Sangat Buruk dan Terlalu Banyak Rahasia



Salah satu fondasi hubungan yang sehat adalah komunikasi.



Bukan sekadar sering berbicara, tetapi kemampuan untuk:



menyampaikan kebutuhan,

menjelaskan kekhawatiran,

mendiskusikan pilihan,

mengklarifikasi kesalahpahaman,

mendengarkan pasangan,

dan mencari solusi bersama.



Romeo dan Juliet hampir tidak memiliki kondisi yang memungkinkan komunikasi terbuka.



Hubungan mereka dibangun secara rahasia.



Mereka harus menyembunyikan hubungan dari keluarga.



Mereka bergantung pada rencana yang rumit.



Dan ketika informasi penting tidak tersampaikan pada waktu yang tepat, konsekuensinya menjadi sangat serius.



Contoh paling jelas adalah rencana yang melibatkan Juliet dan Friar Laurence.



Rencana tersebut bergantung pada komunikasi yang sangat presisi.



Namun ketika pesan tidak sampai kepada Romeo sebagaimana yang diharapkan, Romeo mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap.



Di sinilah tragedi tersebut menjadi contoh yang menarik jika dilihat dari psikologi komunikasi.



Hubungan yang sehat tidak hanya membutuhkan cinta; hubungan membutuhkan sistem komunikasi yang dapat diandalkan.



Ketika keputusan penting bergantung pada asumsi, pesan yang terlambat, atau rahasia yang terlalu banyak, risiko kesalahpahaman meningkat.



Rahasia juga menciptakan tekanan psikologis



Hubungan yang harus terus-menerus disembunyikan dapat menghasilkan stres tambahan.



Pasangan bukan hanya menghadapi masalah internal hubungan, tetapi juga harus mengelola pertanyaan:



Siapa yang tahu?

Siapa yang harus diberi tahu?

Apa yang harus disembunyikan?

Bagaimana jika keluarga mengetahui?

Apa yang terjadi jika rencana gagal?



Akibatnya, energi psikologis yang seharusnya digunakan untuk membangun hubungan justru banyak digunakan untuk mempertahankan kerahasiaan.



Ini bukan berarti setiap hubungan yang dirahasiakan pasti buruk.



Dalam beberapa keadaan, privasi memang diperlukan.



Namun, Romeo dan Juliet menunjukkan risiko ketika kerahasiaan menjadi fondasi utama hubungan dan komunikasi tidak mampu mengimbanginya.



5. Mereka Menganggap Hubungan sebagai "Kami Melawan Dunia"



Salah satu aspek paling romantis dari kisah Romeo dan Juliet justru dapat menjadi salah satu aspek yang paling problematis jika dijadikan model hubungan.



Mereka berada dalam situasi:



Romeo dan Juliet versus keluarga.



Romeo dan Juliet versus masyarakat.



Romeo dan Juliet versus dunia.



Narasi seperti ini sangat menarik dalam film, novel, dan musik.



Tetapi dalam kehidupan nyata, pola "kami melawan semua orang" dapat menjadi berbahaya jika berkembang menjadi keyakinan bahwa hanya pasangan yang dapat dipercaya dan semua orang di luar hubungan adalah musuh.



Dalam psikologi hubungan, pasangan yang sehat tetap membutuhkan jaringan sosial di luar hubungan.



Teman.



Keluarga.



Mentor.



Komunitas.



Orang-orang yang dapat memberikan perspektif berbeda.



Ketika pasangan mulai percaya bahwa:



"Tidak ada seorang pun yang memahami kita kecuali kita sendiri."



hubungan dapat menjadi semakin tertutup.



Dalam kondisi ekstrem, pola tersebut dapat berkembang menjadi ketergantungan emosional.



Pasangan bukan lagi salah satu sumber dukungan.



Pasangan menjadi satu-satunya sumber dukungan.



Itu berbeda.



Hubungan yang sehat seharusnya memperluas kehidupan seseorang, bukan menghapus seluruh kehidupan di luar pasangan.



Romeo dan Juliet memang berada dalam keadaan ekstrem karena konflik keluarga mereka benar-benar mengancam hubungan.



Namun, jika kisah mereka dijadikan contoh romantis tanpa konteks, kita bisa keliru menganggap isolasi sosial sebagai bukti cinta.



Padahal:



"Kami hanya membutuhkan satu sama lain" terdengar romantis dalam cerita, tetapi belum tentu sehat dalam kehidupan nyata.



6. Mereka Menganggap Pengorbanan Ekstrem sebagai Bukti Cinta



Inilah alasan paling penting.



Romeo dan Juliet sering dianggap romantis karena mereka bersedia mengorbankan segalanya demi cinta.



Tetapi dari perspektif psikologi modern, kita perlu berhati-hati dengan gagasan bahwa semakin besar pengorbanan, semakin besar cinta.



Pengorbanan memang dapat menjadi bagian sehat dari hubungan.



Misalnya:



menyesuaikan jadwal,

membantu pasangan ketika sakit,

mendukung tujuan pasangan,

mengubah kebiasaan yang merugikan hubungan,

atau berkompromi dalam pengambilan keputusan.



Namun, pengorbanan memiliki batas.



Hubungan sehat tidak seharusnya membutuhkan seseorang untuk menghancurkan dirinya sendiri demi membuktikan cintanya.



Romeo dan Juliet justru berada pada titik ekstrem ketika kematian menjadi konsekuensi akhir dari hubungan mereka.



Di sinilah pentingnya membedakan antara komitmen dan pengorbanan diri yang destruktif.



Komitmen berarti:



"Aku ingin membangun kehidupan bersamamu."



Pengorbanan ekstrem dapat berubah menjadi:



"Tanpa kamu, hidupku tidak memiliki nilai."



Keduanya terdengar mirip secara romantis, tetapi secara psikologis sangat berbeda.



Hubungan yang sehat seharusnya memungkinkan seseorang mencintai pasangannya sekaligus mempertahankan rasa berharga terhadap dirinya sendiri.



Cinta bukan seharusnya menjadi satu-satunya alasan seseorang untuk hidup.



Jadi, Apakah Romeo dan Juliet Benar-Benar Tidak Saling Mencintai?



Tidak.



Dan ini adalah bagian penting dari analisis tersebut.



Mengatakan bahwa hubungan Romeo dan Juliet adalah contoh hubungan yang buruk bukan berarti mengatakan bahwa perasaan mereka palsu.



Perasaan mereka sangat nyata dalam konteks cerita.



Masalahnya adalah:



perasaan yang nyata tidak selalu menghasilkan hubungan yang sehat.



Seseorang dapat benar-benar mencintai pasangannya tetapi tetap memiliki pola komunikasi yang buruk.



Seseorang dapat benar-benar mencintai pasangannya tetapi membuat keputusan impulsif.



Seseorang dapat benar-benar mencintai pasangannya tetapi terlalu bergantung secara emosional.



Seseorang dapat benar-benar mencintai pasangannya tetapi tidak memiliki keterampilan untuk menyelesaikan konflik.



Inilah salah satu pelajaran terbesar dari tragedi Romeo dan Juliet.



Cinta dan hubungan sehat bukanlah hal yang sama.



Apa yang Seharusnya Kita Pelajari dari Romeo dan Juliet?



Jika kisah Romeo dan Juliet dibaca melalui perspektif psikologi modern, tragedinya justru bisa memberikan pelajaran yang sangat berharga.



1. Jangan menyamakan intensitas dengan kualitas



Hubungan yang penuh drama belum tentu hubungan yang dalam.



Hubungan yang tenang belum tentu hubungan yang membosankan.



Kadang rasa aman lebih sehat daripada rasa "deg-degan" terus-menerus.



2. Kenali pasangan sebelum mengambil keputusan besar



Ketertarikan adalah awal.



Mengenal seseorang secara mendalam adalah proses.



Sebelum mengambil keputusan besar, seseorang perlu melihat bagaimana pasangan menghadapi konflik, tekanan, tanggung jawab, kegagalan, dan perbedaan.



3. Komunikasi harus lebih kuat daripada asumsi



Jangan membuat keputusan penting berdasarkan dugaan mengenai apa yang dipikirkan atau dirasakan pasangan.



Tanyakan.



Jelaskan.



Dengarkan.



Konfirmasi.



4. Pertahankan kehidupan di luar hubungan



Pasangan penting, tetapi pasangan bukan seluruh dunia.



Tetap memiliki teman, keluarga, aktivitas, tujuan, dan identitas pribadi justru dapat membuat hubungan lebih sehat.



5. Jangan menggunakan penderitaan sebagai ukuran cinta



Hubungan tidak menjadi lebih bernilai hanya karena semakin banyak penderitaan yang harus ditanggung.



Cinta yang sehat seharusnya menciptakan ruang untuk berkembang, bukan sekadar bertahan dalam penderitaan.



6. Cinta membutuhkan regulasi emosi



Perasaan kuat adalah bagian dari hubungan.



Tetapi kemampuan mengelola perasaan tersebut sama pentingnya.



Seseorang perlu mampu berkata:



"Aku sangat mencintaimu, tetapi mari kita pikirkan keputusan ini dengan tenang."



Kalimat seperti itu mungkin kurang dramatis dibandingkan dialog Shakespeare.



Namun dalam kehidupan nyata, justru itulah bentuk cinta yang lebih matang.



Kesimpulan: Romeo dan Juliet adalah Kisah Cinta yang Indah, tetapi Bukan Model Hubungan yang Sehat



Romeo dan Juliet tetap menjadi salah satu kisah cinta paling terkenal sepanjang masa karena tragedinya menyentuh sesuatu yang sangat manusiawi: keinginan untuk dicintai, ketakutan kehilangan orang yang dicintai, dan keberanian melawan hambatan demi seseorang yang dianggap penting.



Namun, romantis bukan berarti sehat.



Jika dianalisis melalui psikologi hubungan, kisah mereka memperlihatkan setidaknya enam masalah utama:



Hubungan berkembang terlalu cepat dan intens.

Keputusan besar dibuat ketika emosi sedang sangat kuat.

Mereka mengidealkan hubungan dan pasangan.

Komunikasi mereka penuh rahasia dan rentan terhadap kesalahpahaman.

Mereka terjebak dalam pola "kami melawan dunia".

Pengorbanan ekstrem dianggap sebagai bukti cinta.



Ironisnya, justru karena Romeo dan Juliet begitu romantis, kisah tersebut mudah disalahartikan.



Kita melihat dua orang yang bersedia melakukan apa pun demi cinta dan kemudian menyebutnya sebagai cinta sejati.



Padahal, jika dilihat dari sudut pandang hubungan yang sehat, pertanyaan yang lebih penting adalah:



Apakah mereka memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan bersama?



Jawabannya mungkin jauh lebih meragukan.



Cinta yang sehat bukan hanya tentang seberapa kuat seseorang merasakan sesuatu.



Cinta yang sehat juga tentang bagaimana dua orang berkomunikasi, mengelola konflik, menghormati batasan, mempertahankan identitas diri, mengambil keputusan dengan matang, dan menciptakan rasa aman satu sama lain.



Karena itu, mungkin pelajaran paling menarik dari Romeo dan Juliet bukanlah:



"Cintailah seseorang sampai mati."



Melainkan:



"Jangan sampai intensitas cinta membuat kita lupa bagaimana cara mencintai dengan sehat."



Romeo dan Juliet adalah kisah cinta yang luar biasa untuk dibaca.



Tetapi justru karena itu adalah tragedi, mereka mungkin lebih baik dijadikan peringatan tentang apa yang dapat terjadi ketika cinta tidak disertai kematangan emosional, komunikasi yang baik, dan kemampuan mengambil keputusan secara sehat.



