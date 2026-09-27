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Berliana Rizqia Putri
Minggu, 27 September 2026 | 19.05 WIB

2026 Belum Berakhir, Berikut Inspirasi Tren Warna Cream Yellow Hingga Cerulean Blue

Cream Yellow, Cerulean Blue, dan pink jadi warna Favorit tahun ini. (Cosmopolitan/Harper's Bazaar/Elle) - Image

Cream Yellow, Cerulean Blue, dan pink jadi warna Favorit tahun ini. (Cosmopolitan/Harper's Bazaar/Elle)

Jawapos.com - Warna yang segar seperti Cream Yellow, Cerulean Blue, dan pink mendominasi permainan warna pada panggung runway hingga busana harian (street style) 2026.

Pada 2026, memang didominasi warna-warna yang memberikan nuansa menenangkan (calming), segar, namun tetap menyebarkan energi positif.

Dari jajaran koleksi desainer dunia tahun ini, ada tiga warna utama yang paling sering bermunculan dan diprediksi menjadi must-have shades di lemarimu. Yuk, kenali karakter dan cara padu padannya!

1. Cream Yellow / Butter Yellow: Sang Power Collor yang Elegan dan Warm

Warna kuning lembut yang dikenal luas sebagai butter yellow atau cream yellow resmi dinobatkan sebagai salah satu power colors utama di dunia fashion 2026. Warna ini hadir menggantikan dominasi warna netral konvensional (seperti krem atau beigé) dengan memberikan sentuhan yang lebih segar, manis, namun tetap memancarkan kesan mewah yang tenang (quiet luxury).

Inspirasi Padu Padan (Mix & Match)

Padukan atasan butter yellow (seperti kemeja poplin, cardigan, atau blazer) dengan bawahan berwarna putih, off-white, atau abu-abu muda. Kombinasi ini menciptakan look yang sangat chic dan rapi untuk acara formal maupun kerja.

Atau bisa Pasangkan butter yellow knitwear atau outer dengan celana denim berwash terang (light wash denim) atau celana kulot bahan linen.

2. Blush Pink: Warna "It-Color" 2026 yang Anggun dan Matang

Meninggalkan kehebohan bubblegum pink atau Barbiecore dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2026 menjadi panggung bagi blush pink. Berdasarkan ulasan dari ELLE dan Vogue, blush pink resmi dinobatkan sebagai salah satu rising color du jour (warna utama musim ini) yang diam-diam menguasai panggung runway Spring/Summer 2026 hingga street style dunia.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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