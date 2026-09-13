8 Cara Mengenali Karakter Orang Cerdas dari Pilihan Pakaiannya

JawaPos.com – Kecerdasan seseorang umumnya dinilai melalui kemampuan berpikir, memecahkan masalah, memahami informasi, hingga mengambil keputusan. Namun, cara seseorang memilih pakaian juga dapat memberikan gambaran tertentu mengenai kepribadian dan preferensinya.

Pilihan busana, warna, aksesori, hingga tingkat kenyamanan terkadang berkaitan dengan cara seseorang mengekspresikan dirinya. Meski begitu, gaya berpakaian tidak dapat digunakan sebagai ukuran pasti untuk menentukan tinggi rendahnya IQ seseorang.

Sejumlah pembahasan psikologi dan perilaku justru melihat pakaian sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Karena itu, pilihan busana dapat mencerminkan karakter, kebutuhan, atau nilai yang dianggap penting oleh pemakainya.

Dilansir dari YourTango, berikut delapan gaya berpakaian yang kerap dikaitkan dengan orang yang memiliki pola pikir cerdas.

1. Menyukai Gaya Sederhana tetapi Tetap Elegan Orang yang memiliki gaya berpikir praktis sering kali tidak membutuhkan pakaian yang terlalu mencolok untuk menunjukkan kepribadiannya.

Mereka dapat memilih busana dengan desain minimalis, potongan sederhana, dan warna yang mudah dipadukan. Penampilan tetap terlihat menarik tanpa harus menggunakan banyak elemen sekaligus.

Bagi mereka, pakaian yang sederhana justru memberikan kesan lebih rapi dan mudah digunakan dalam berbagai kesempatan.

2. Sangat Memperhatikan Detail Pilihan pakaian juga dapat menunjukkan seberapa besar perhatian seseorang terhadap detail.

Mereka mungkin memperhatikan ukuran, potongan, warna, hingga kondisi pakaian sebelum mengenakannya. Busana yang terlalu longgar, kusut, atau tidak sesuai dengan acara biasanya dihindari.