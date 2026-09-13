8 Cara Mengenali Karakter Orang Cerdas dari Pilihan Pakaiannya

ilustrasi orang yang cerdas. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kecerdasan seseorang umumnya dinilai melalui kemampuan berpikir, memecahkan masalah, memahami informasi, hingga mengambil keputusan. Namun, cara seseorang memilih pakaian juga dapat memberikan gambaran tertentu mengenai kepribadian dan preferensinya.
Pilihan busana, warna, aksesori, hingga tingkat kenyamanan terkadang berkaitan dengan cara seseorang mengekspresikan dirinya. Meski begitu, gaya berpakaian tidak dapat digunakan sebagai ukuran pasti untuk menentukan tinggi rendahnya IQ seseorang.
Sejumlah pembahasan psikologi dan perilaku justru melihat pakaian sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Karena itu, pilihan busana dapat mencerminkan karakter, kebutuhan, atau nilai yang dianggap penting oleh pemakainya.
Dilansir dari YourTango, berikut delapan gaya berpakaian yang kerap dikaitkan dengan orang yang memiliki pola pikir cerdas.
Orang yang memiliki gaya berpikir praktis sering kali tidak membutuhkan pakaian yang terlalu mencolok untuk menunjukkan kepribadiannya.
Mereka dapat memilih busana dengan desain minimalis, potongan sederhana, dan warna yang mudah dipadukan. Penampilan tetap terlihat menarik tanpa harus menggunakan banyak elemen sekaligus.
Bagi mereka, pakaian yang sederhana justru memberikan kesan lebih rapi dan mudah digunakan dalam berbagai kesempatan.
Pilihan pakaian juga dapat menunjukkan seberapa besar perhatian seseorang terhadap detail.
Mereka mungkin memperhatikan ukuran, potongan, warna, hingga kondisi pakaian sebelum mengenakannya. Busana yang terlalu longgar, kusut, atau tidak sesuai dengan acara biasanya dihindari.
Perhatian terhadap detail tersebut membuat penampilan terlihat lebih terorganisasi dan dapat meningkatkan rasa percaya diri ketika beraktivitas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022