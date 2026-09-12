8 Cara Percakapan Ringan Membuka Potensi Mentoring dari Senior di Tempat Kerja Menurut Psikologi

seseorang yang membuka potensi besar dengan senior. (Magnific)

JawaPos.com - Di tempat kerja, mentoring sering kali dibayangkan sebagai sesuatu yang formal: seorang senior mengajarkan keterampilan kepada junior, memberikan arahan karier, mengevaluasi pekerjaan, atau membagikan pengalaman profesional.



Namun, hubungan mentoring yang paling berdampak tidak selalu dimulai dari percakapan yang serius.



Sering kali, mentoring justru berawal dari sesuatu yang sangat sederhana: percakapan ringan.



“Bagaimana proyekmu minggu ini?”



“Kelihatannya kamu cukup sibuk akhir-akhir ini.”



“Dulu saya juga pernah mengalami situasi seperti itu.”



“Menurutmu, bagian paling sulit dari pekerjaan ini apa?”



Kalimat-kalimat tersebut terlihat biasa. Tidak ada teori manajemen yang rumit. Tidak ada presentasi karier. Tidak ada sesi coaching selama satu jam.



Tetapi secara psikologis, percakapan ringan dapat menjadi pintu masuk menuju hubungan yang lebih dalam. Dari hubungan tersebut, seorang senior dapat mengenali potensi seorang junior, sementara junior mendapatkan ruang yang lebih aman untuk bertanya, bercerita, dan belajar.



Inilah mengapa mentoring yang efektif bukan hanya mengenai apa yang diajarkan senior, tetapi juga mengenai bagaimana hubungan antara senior dan junior terbentuk.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (11/9), terdapat delapan cara bagaimana percakapan ringan dapat membuka potensi besar dalam mentoring di tempat kerja.



1. Percakapan Ringan Membangun Rasa Aman Psikologis



Salah satu fondasi hubungan mentoring adalah rasa aman.



Seorang junior mungkin memiliki banyak pertanyaan kepada senior, tetapi tidak semua pertanyaan mudah diucapkan.



Ada rasa takut terlihat tidak kompeten.



Takut dianggap tidak mengerti pekerjaan.



Takut pertanyaannya dianggap terlalu sederhana.



Takut mendapatkan penilaian negatif.



Dalam psikologi organisasi, konsep yang sangat relevan dengan situasi ini adalah psychological safety atau keamanan psikologis. Konsep ini menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa cukup aman untuk berbicara, bertanya, mengakui kesalahan, atau menyampaikan pendapat tanpa merasa akan dipermalukan atau dihukum secara sosial.



Percakapan ringan dapat menjadi langkah awal untuk membangun kondisi tersebut.



Bayangkan seorang senior bertemu junior di pantry.



Alih-alih langsung berkata,



“Kenapa laporanmu belum selesai?”



Senior bisa memulai dengan,



“Gimana minggu ini? Lagi banyak pekerjaan?”



Pertanyaan sederhana tersebut mengubah suasana.



Junior tidak langsung merasa sedang diperiksa. Ia mendapatkan sinyal bahwa percakapan tersebut tidak selalu bertujuan mengevaluasi dirinya.



Dari sini, percakapan dapat berkembang.



“Lumayan banyak, Pak.”



“Oh, bagian mana yang paling bikin kewalahan?”



“Data dari tim lain belum masuk.”



“Nah, saya dulu juga pernah mengalami itu. Biasanya saya melakukan dua hal…”



Tanpa disadari, percakapan ringan telah berubah menjadi proses mentoring.



Mengapa ini penting?



Karena seseorang cenderung lebih terbuka ketika ia merasa tidak sedang dihakimi.



Senior yang terlalu cepat memberikan nasihat mungkin memang berniat membantu. Namun, jika junior belum merasa aman, nasihat tersebut bisa diterima sebagai kritik.



Sebaliknya, percakapan ringan menciptakan semacam “jembatan psikologis” sebelum masuk ke percakapan yang lebih serius.



Hubungan yang aman membuat proses belajar menjadi lebih terbuka.



2. Percakapan Ringan Membantu Senior Menemukan Potensi yang Tidak Terlihat dalam CV



Potensi seseorang tidak selalu terlihat dari jabatan, nilai evaluasi, atau daftar keterampilan.



Ada kualitas yang baru terlihat ketika seseorang berbicara.



Misalnya, seorang junior yang terlihat biasa saja dalam pekerjaan administratif ternyata memiliki kemampuan luar biasa dalam menjelaskan masalah.



Atau seseorang yang pendiam dalam rapat ternyata mempunyai cara berpikir yang sangat sistematis.



Ada pula karyawan yang belum menunjukkan prestasi besar karena belum mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan kekuatannya.



Percakapan ringan memberikan kesempatan bagi senior untuk melihat sisi tersebut.



Misalnya senior bertanya:



“Bagian pekerjaan mana yang paling kamu suka?”



Junior menjawab:



“Saya sebenarnya paling suka kalau harus mencari tahu kenapa prosesnya tidak berjalan.”



Senior mungkin kemudian menyadari bahwa junior tersebut memiliki kecenderungan analitis.



Pertanyaan sederhana lainnya:



“Kalau kamu boleh memperbaiki satu hal dari proses kerja kita, apa yang akan kamu ubah?”



Jawabannya dapat memberikan informasi tentang cara berpikir orang tersebut.



Senior mungkin menemukan bahwa junior memiliki kemampuan observasi, kreativitas, kepemimpinan, atau kemampuan memecahkan masalah yang belum pernah terlihat dalam tugas formalnya.



Dengan kata lain, percakapan ringan dapat berfungsi sebagai jendela menuju potensi laten.



Potensi tersebut sering kali tidak muncul ketika seseorang hanya dinilai berdasarkan pekerjaan yang saat ini diberikan kepadanya.



3. Percakapan Ringan Membantu Menurunkan Jarak Status antara Senior dan Junior



Struktur organisasi menciptakan perbedaan status.



Senior mempunyai pengalaman lebih banyak, kewenangan lebih besar, dan mungkin memiliki pengaruh terhadap karier junior.



Karena itu, komunikasi antara keduanya secara alami tidak selalu seimbang.



Junior bisa merasa harus berhati-hati.



Ia mungkin memilih kata-kata tertentu.



Ia mungkin hanya mengatakan apa yang menurutnya ingin didengar oleh senior.



Padahal, mentoring membutuhkan keterbukaan.



Percakapan ringan dapat membantu mengurangi jarak psikologis tersebut.



Bukan berarti senior harus kehilangan profesionalitas.



Justru sebaliknya.



Senior dapat tetap menunjukkan kepemimpinan sambil menunjukkan sisi manusiawinya.



Misalnya:



“Dulu waktu pertama kali saya memimpin proyek, saya juga sempat bingung harus mulai dari mana.”



Kalimat tersebut memiliki dampak yang berbeda dibandingkan:



“Kalau kamu sudah berpengalaman, seharusnya kamu tahu cara mengatasinya.”



Ketika senior berbagi pengalaman secara proporsional, junior mendapatkan pesan bahwa kesulitan merupakan bagian normal dari proses belajar.



Dalam psikologi sosial, manusia cenderung lebih mudah terhubung ketika menemukan pengalaman yang sama.



Senior tidak lagi hanya dipandang sebagai “orang yang lebih tinggi jabatannya”, tetapi sebagai seseorang yang pernah mengalami proses belajar juga.



Dari sinilah hubungan mentoring dapat menjadi lebih manusiawi.



4. Percakapan Ringan Membuka Ruang untuk Transfer Pengalaman



Banyak pengetahuan penting di tempat kerja tidak tertulis dalam buku panduan.



Contohnya:



Bagaimana menghadapi klien yang sulit.



Bagaimana membaca situasi politik organisasi.



Kapan harus berbicara dalam rapat.



Kapan sebaiknya diam.



Bagaimana menyampaikan ketidaksetujuan kepada atasan.



Bagaimana membangun kepercayaan dengan tim lain.



Bagaimana menghadapi kegagalan tanpa kehilangan kepercayaan diri.



Pengetahuan semacam ini sering disebut sebagai tacit knowledge—pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan sulit ditransfer hanya melalui prosedur tertulis.



Percakapan ringan adalah salah satu cara paling natural untuk mentransfer pengetahuan tersebut.



Misalnya junior berkata:



“Tadi saya agak bingung ketika meeting dengan klien. Mereka meminta perubahan yang sebenarnya di luar scope.”



Senior bisa menjawab:



“Dulu saya pernah mengalami kasus yang mirip. Kalau saya boleh kasih saran, jangan langsung bilang tidak. Coba pahami dulu alasan mereka meminta perubahan. Setelah itu baru jelaskan konsekuensinya.”



Nasihat tersebut mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa menit.



Namun nilainya bisa sangat besar.



Junior bukan hanya mendapatkan jawaban untuk satu masalah. Ia mendapatkan kerangka berpikir yang dapat digunakan kembali di masa depan.



Inilah salah satu kekuatan mentoring.



Senior tidak sekadar memberikan solusi.



Senior membantu junior belajar bagaimana menemukan solusi.



5. Percakapan Ringan Membantu Junior Menemukan Identitas Profesionalnya



Karier bukan hanya persoalan keterampilan.



Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar:



“Saya sebenarnya ingin menjadi profesional seperti apa?”



Pertanyaan tersebut sering muncul secara perlahan melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain.



Seorang junior mungkin awalnya hanya ingin “menjadi bagus dalam pekerjaan”.



Namun setelah berbicara dengan senior, ia mulai memahami kekuatannya.



“Sepertinya saya lebih menikmati pekerjaan yang berhubungan dengan strategi.”



Atau:



“Saya ternyata suka mengembangkan orang.”



Atau:



“Saya lebih tertarik pada problem solving daripada pekerjaan operasional.”



Senior dapat membantu proses tersebut dengan pertanyaan sederhana.



“Bagian mana dari pekerjaan yang membuat kamu paling bersemangat?”



“Kalau tidak ada batasan jabatan, kamu ingin belajar apa?”



“Menurutmu, kemampuan apa yang paling ingin kamu kuasai dalam dua tahun ke depan?”



Pertanyaan seperti ini bukan sekadar small talk.



Ia membantu seseorang melakukan self-reflection, yaitu proses melihat kembali pengalaman, kemampuan, nilai, dan tujuan diri sendiri.



Dalam perjalanan karier, kemampuan memahami diri sendiri sangat penting.



Seseorang yang mengetahui kekuatannya akan lebih mudah memilih kesempatan.



Dan seorang senior dapat memainkan peran penting dalam proses tersebut.



6. Percakapan Ringan Membuat Feedback Lebih Mudah Diterima



Feedback sering menjadi bagian paling sensitif dalam hubungan kerja.



Senior mungkin memiliki masukan yang sangat penting, tetapi cara penyampaiannya menentukan apakah masukan tersebut akan diterima atau ditolak.



Jika komunikasi antara senior dan junior hanya terjadi ketika ada masalah, junior dapat mengembangkan asosiasi negatif.



Setiap kali senior datang, berarti ada sesuatu yang salah.



Sebaliknya, jika komunikasi sudah terbentuk melalui interaksi positif dan percakapan ringan, feedback akan memiliki konteks hubungan yang berbeda.



Senior bisa berkata:



“Saya lihat kamu punya kemampuan presentasi yang bagus. Ada satu hal yang kalau kamu perbaiki, menurut saya kemampuanmu bisa jauh lebih kuat.”



Junior kemungkinan lebih siap mendengarkan.



Mengapa?



Karena feedback tersebut tidak muncul dari ruang kosong.



Sudah ada hubungan.



Sudah ada kepercayaan.



Sudah ada pengalaman interaksi sebelumnya.



Dalam psikologi interpersonal, pesan yang sama dapat diterima secara berbeda tergantung pada kualitas hubungan antara komunikator dan penerima pesan.



Itulah sebabnya mentoring tidak seharusnya hanya muncul ketika junior melakukan kesalahan.



Hubungan perlu dibangun sebelum feedback dibutuhkan.



7. Percakapan Ringan Dapat Memunculkan Kesempatan yang Tidak Direncanakan



Salah satu manfaat terbesar mentoring adalah akses terhadap kesempatan belajar.



Namun, kesempatan tersebut tidak selalu muncul melalui sistem formal.



Terkadang kesempatan muncul dari percakapan.



Seorang senior mungkin berkata:



“Minggu depan saya ada meeting dengan tim regional. Kamu mau ikut?”



Atau:



“Kita sedang mencari orang yang bisa membantu proyek ini. Saya rasa kamu mungkin cocok.”



Atau bahkan:



“Kalau kamu tertarik belajar tentang bidang ini, nanti saya kenalkan dengan orang yang tepat.”



Semua itu bisa bermula dari percakapan yang sangat sederhana.



Senior tidak mungkin mengetahui minat junior jika junior tidak pernah berbicara.



Sebaliknya, junior juga tidak selalu tahu peluang apa yang tersedia jika senior tidak pernah membuka percakapan.



Inilah mengapa mentoring dapat menciptakan opportunity visibility—membuat seseorang melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat.



Kadang-kadang, perkembangan karier seseorang tidak ditentukan oleh satu pelatihan besar.



Bisa jadi hanya satu percakapan yang membuatnya mendapatkan proyek baru.



Satu proyek menghasilkan pengalaman.



Pengalaman menghasilkan kepercayaan.



Kepercayaan menghasilkan tanggung jawab yang lebih besar.



Dan tanggung jawab tersebut akhirnya mengubah arah karier.



Dengan demikian, percakapan ringan dapat memiliki efek yang jauh lebih besar daripada durasinya.



8. Percakapan Ringan Menciptakan Efek Jangka Panjang melalui Hubungan yang Konsisten



Mentoring yang efektif jarang dibangun melalui satu percakapan besar.



Lebih sering, ia terbentuk dari interaksi kecil yang berulang.



Lima menit di pantry.



Sepuluh menit setelah meeting.



Obrolan singkat setelah presentasi.



Pertanyaan sederhana melalui chat.



Diskusi spontan ketika bertemu di kantor.



Setiap interaksi mungkin terlihat tidak signifikan.



Namun jika dilakukan secara konsisten, interaksi tersebut membentuk hubungan.



Dalam psikologi, hubungan interpersonal berkembang melalui repeated interaction atau interaksi berulang. Semakin sering seseorang berinteraksi dalam konteks yang positif dan dapat diprediksi, semakin besar peluang terbentuknya rasa familiar, kepercayaan, dan keterhubungan.



Karena itu, mentoring tidak harus selalu berupa sesi formal satu jam setiap bulan.



Sesi formal tetap berguna.



Namun percakapan informal dapat menjadi “lem” yang menjaga hubungan tetap hidup.



Senior yang secara konsisten bertanya,



“Bagaimana proyekmu?”



“Ada yang sedang kamu pelajari?”



“Apa ada bagian pekerjaan yang sedang membuatmu kesulitan?”



sebenarnya sedang membangun ekosistem mentoring.



Bukan melalui satu nasihat besar, tetapi melalui banyak interaksi kecil.



Mengapa Percakapan Ringan Bisa Menghasilkan Dampak Besar?



Jika dirangkum, mekanismenya cukup sederhana.



Percakapan ringan → rasa aman → keterbukaan → hubungan → pertukaran pengalaman → feedback → kesempatan → perkembangan.



Namun proses tersebut tidak selalu berjalan otomatis.



Ada satu hal penting yang harus dipahami:



Percakapan ringan bukan berarti percakapan yang tidak bermakna.



Small talk dapat menjadi pintu masuk menuju percakapan yang bermakna.



Masalahnya bukan pada apakah percakapan dimulai dari topik ringan atau serius.



Yang lebih penting adalah apakah percakapan tersebut menciptakan ruang untuk mengenal, memahami, dan mengembangkan orang lain.



Senior Tidak Harus Selalu Menjadi “Guru”



Salah satu kesalahan dalam mentoring adalah menganggap senior harus selalu berbicara dan junior harus selalu mendengarkan.



Padahal, mentoring yang efektif lebih menyerupai dialog.



Senior tidak selalu harus memberikan jawaban.



Terkadang senior cukup bertanya.



“Menurutmu bagaimana?”



“Apa yang sudah kamu coba?”



“Kalau kamu diberi kesempatan mengulang, apa yang akan kamu lakukan berbeda?”



“Menurutmu, apa akar masalahnya?”



Pertanyaan semacam ini membantu junior mengembangkan kemampuan berpikir sendiri.



Dalam konteks pengembangan manusia, ini jauh lebih kuat dibandingkan sekadar memberikan solusi.



Senior yang selalu memberikan jawaban mungkin menciptakan ketergantungan.



Senior yang membantu seseorang menemukan jawabannya sendiri justru dapat membangun kemandirian.



Karena tujuan mentoring bukan membuat junior selalu membutuhkan senior.



Tujuannya adalah membuat junior suatu hari mampu berdiri sendiri.



Bagaimana Senior Memulai Percakapan Mentoring Tanpa Terlihat Menggurui?



Tidak perlu membuat percakapan menjadi terlalu formal.



Beberapa pertanyaan sederhana dapat digunakan:



Tentang pekerjaan



“Bagaimana proyek yang kemarin?”



“Bagian mana yang paling menantang?”



“Apa ada sesuatu yang baru kamu pelajari?”



Tentang perkembangan



“Skill apa yang sedang ingin kamu kembangkan?”



“Kalau ada kesempatan belajar sesuatu tahun ini, kamu tertarik belajar apa?”



“Bagian pekerjaan apa yang ingin kamu pahami lebih dalam?”



Tentang tantangan



“Ada sesuatu yang sedang membuatmu stuck?”



“Menurutmu, apa yang paling sulit dari situasi ini?”



“Sudah coba pendekatan apa?”



Tentang masa depan



“Kamu ingin berkembang ke arah mana?”



“Apa jenis pekerjaan yang paling kamu nikmati?”



“Kalau ada kesempatan memimpin proyek, bidang apa yang ingin kamu coba?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak membutuhkan ruang meeting khusus.



Yang dibutuhkan adalah ketertarikan yang tulus.



Namun, Percakapan Ringan Juga Harus Memiliki Batas



Tidak semua percakapan informal otomatis menjadi mentoring yang baik.



Senior perlu memahami batas profesional.



Percakapan sebaiknya tidak berubah menjadi tekanan pribadi, interogasi, atau penggunaan hubungan untuk mengendalikan junior.



Senior juga perlu menghindari asumsi bahwa karena hubungan sudah dekat, ia berhak mengetahui semua aspek kehidupan pribadi junior.



Mentoring yang sehat tetap menghormati:



privasi,

batas profesional,

perbedaan karakter,

perbedaan latar belakang,

pilihan karier,

dan otonomi individu.



Tujuan percakapan bukan membuat junior menjadi versi yang diinginkan senior.



Tujuannya adalah membantu junior memahami dan mengembangkan potensinya sendiri.



Dari Small Talk Menjadi Mentoring: Sebuah Contoh Sederhana



Bayangkan seorang senior bertemu junior di kantor.



Senior:



“Kelihatannya kamu akhir-akhir ini sering pulang agak malam.”



Junior:



“Iya, Pak. Lagi ada proyek baru.”



Senior:



“Bagian mana yang paling berat?”



Junior:



“Koordinasi dengan beberapa tim. Saya kadang bingung harus follow up seperti apa supaya mereka tidak merasa ditekan.”



Senior:



“Menarik. Kamu sudah coba pendekatan apa?”



Junior:



“Biasanya saya langsung mengingatkan deadline.”



Senior:



“Kalau boleh saya kasih perspektif, coba bedakan antara mengingatkan deadline dan membantu mereka menyelesaikan hambatan. Kadang responsnya berbeda.”



Junior:



“Oh, maksudnya saya tanya dulu apakah ada kendala?”



Senior:



“Ya. Dulu saya juga belajar itu dengan cara yang tidak mudah.”



Percakapan tersebut mungkin hanya berlangsung lima menit.



Tetapi di dalamnya terdapat banyak proses mentoring:



senior menunjukkan empati,

junior merasa aman bercerita,

senior memahami tantangan junior,

junior melakukan refleksi,

senior membagikan pengalaman,

dan junior memperoleh perspektif baru.



Tidak ada sesi mentoring resmi.



Namun mentoring sedang terjadi.



Pada Akhirnya, Mentoring Adalah Tentang Hubungan



Teknologi dapat membantu pekerjaan.



Pelatihan dapat meningkatkan keterampilan.



Buku dapat memberikan pengetahuan.



Tetapi perkembangan manusia juga sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan orang lain.



Seorang senior yang bersedia meluangkan beberapa menit untuk bertanya,



“Bagaimana kabarmu?”



“Sedang belajar apa?”



“Apa yang sedang membuatmu kesulitan?”



mungkin tidak menyadari bahwa pertanyaan tersebut dapat menjadi awal dari perubahan besar.



Junior mungkin mendapatkan keberanian untuk mengambil tanggung jawab baru.



Mungkin menemukan bidang yang ternyata menjadi kekuatannya.



Mungkin belajar menghadapi kegagalan.



Mungkin mendapatkan kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat.



Atau mungkin hanya mendapatkan satu hal yang sangat penting dalam dunia kerja:



keyakinan bahwa ada seseorang yang percaya bahwa dirinya bisa berkembang.



Dan sering kali, itulah yang membuat mentoring menjadi begitu kuat.



Kesimpulan: Percakapan Kecil, Potensi Besar



Mentoring tidak selalu dimulai dengan program formal, jadwal bulanan, atau sesi coaching yang terstruktur.



Sering kali, mentoring dimulai dengan percakapan sederhana.



Menurut perspektif psikologi, percakapan ringan dapat:



membangun rasa aman psikologis,

membantu senior menemukan potensi yang tersembunyi,

mengurangi jarak status,

memfasilitasi transfer pengalaman,

membantu junior membentuk identitas profesional,

membuat feedback lebih mudah diterima,

membuka akses terhadap kesempatan baru,

dan membangun hubungan yang berdampak dalam jangka panjang.



Karena itu, senior tidak selalu perlu mencari momen yang “sempurna” untuk menjadi mentor.



Terkadang cukup dengan berhenti sejenak setelah meeting.



Duduk bersama.



Bertanya dengan tulus.



Mendengarkan tanpa buru-buru menghakimi.



Kemudian, ketika waktunya tepat, berbagi pengalaman.



Sebab potensi besar seseorang tidak selalu muncul dalam presentasi formal, evaluasi kinerja, atau wawancara.



Kadang-kadang, potensi itu muncul ketika seseorang merasa cukup nyaman untuk berkata:



“Sebenarnya, saya sedang kesulitan dengan sesuatu.”



Dan seorang senior yang mau mendengarkan dapat mengubah kalimat sederhana itu menjadi awal dari sebuah perjalanan perkembangan.



