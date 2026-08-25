Jika Anda Ingin Jauh Lebih Dekat dengan Pasangan, Biasakan Ucapkan 5 Kata Ini Menurut Psikologi

seseorang yang dekat dengan pasangannya. (Magnific)

JawaPos.com - Hubungan yang terasa dekat bukan hanya dibangun dari momen romantis, hadiah mahal, atau berapa banyak waktu yang dihabiskan bersama. Sering kali, kedekatan justru tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan berulang kali: cara kita mendengarkan, cara merespons ketika pasangan bercerita, dan terutama kata-kata sederhana yang membuat seseorang merasa dilihat, dihargai, dan aman.



Dalam psikologi hubungan, komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk rasa percaya dan kedekatan emosional. Pasangan yang mampu memberikan respons yang hangat dan menunjukkan penghargaan cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat dibandingkan pasangan yang hanya berfokus pada siapa yang benar ketika terjadi masalah.



Menariknya, Anda tidak selalu membutuhkan kalimat panjang untuk membuat pasangan merasa lebih dekat. Ada beberapa kata sederhana yang, ketika diucapkan dengan tulus dan didukung oleh tindakan, dapat memberikan dampak emosional yang kuat.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (25/8), terdapat lima kata yang bisa mulai Anda biasakan dalam hubungan sehari-hari.



1. “Terima kasih.”



Kedengarannya sederhana, bahkan mungkin terlalu biasa. Namun, jangan meremehkan kekuatan dua kata ini.



Dalam hubungan jangka panjang, banyak hal baik yang akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang memang “seharusnya” dilakukan. Pasangan memasak, membersihkan rumah, mengingatkan sesuatu, menemani ketika lelah, mendengarkan cerita, atau membantu menyelesaikan masalah.



Karena dilakukan berulang kali, kita bisa lupa memberikan apresiasi.



Padahal, seseorang ingin merasa bahwa usaha yang diberikannya tidak dianggap remeh.



Daripada hanya menganggap perhatian pasangan sebagai kewajiban, cobalah mengucapkan:



“Terima kasih sudah menungguku.”



“Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku.”



“Terima kasih sudah mengingat hal kecil tentang aku.”



“Terima kasih sudah tetap ada ketika aku sedang sulit.”



Ucapan seperti ini bukan sekadar sopan santun. Pesan emosional di baliknya adalah: “Aku melihat usahamu.”



Dan merasa dilihat merupakan bagian penting dari kedekatan emosional.



2. “Aku mengerti.”



Ada perbedaan besar antara memahami seseorang dan langsung memberikan solusi.



Ketika pasangan sedang bercerita tentang masalahnya, kita sering tergoda untuk segera berkata:



“Ya sudah, jangan dipikirkan.”



“Kamu terlalu berlebihan.”



“Kalau aku jadi kamu, aku akan…”



“Harusnya kamu melakukan ini.”



Niatnya mungkin baik. Kita ingin membantu.



Namun, terkadang yang dibutuhkan pasangan bukan solusi. Mereka hanya ingin merasa bahwa emosinya diterima.



Kalimat sederhana seperti “Aku mengerti” dapat menjadi awal dari respons yang lebih empatik.



Tentu, “aku mengerti” bukan berarti Anda harus setuju dengan semua hal yang dilakukan pasangan. Anda bisa memahami perasaannya tanpa menyetujui tindakannya.



Misalnya:



“Aku mengerti kenapa kamu kecewa.”



“Aku bisa memahami kenapa hal itu membuatmu sedih.”



“Aku mengerti kamu sedang merasa tertekan.”



Kalimat tersebut memberi ruang bagi pasangan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa langsung merasa dihakimi.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang seharusnya tidak perlu takut menceritakan perasaannya karena khawatir akan ditertawakan, disepelekan, atau langsung disalahkan.



3. “Maaf.”



Kata ini sering kali menjadi sangat sulit diucapkan ketika ego sedang tinggi.



Ada orang yang berpikir bahwa meminta maaf berarti mengakui kekalahan. Padahal dalam hubungan, meminta maaf bukan tentang siapa yang kalah dan siapa yang menang.



Meminta maaf adalah cara untuk mengakui bahwa tindakan atau perkataan kita telah memberikan dampak kepada orang yang kita cintai.



Namun, ada satu hal penting: jangan menggunakan “maaf” sebagai formalitas.



“Maaf ya.”



Lalu kesalahan yang sama terus diulangi.



Permintaan maaf yang lebih bermakna biasanya disertai dengan pengakuan yang spesifik dan kemauan memperbaiki perilaku.



Contohnya:



“Maaf, tadi aku bicara terlalu keras. Aku tahu itu membuatmu tidak nyaman.”



“Maaf karena aku tidak mendengarkanmu dengan baik. Seharusnya aku memberi perhatian.”



Dengan begitu, pasangan tidak hanya mendengar kata “maaf”, tetapi juga melihat adanya tanggung jawab.



Hubungan yang dekat bukan hubungan tanpa konflik. Dua orang tetap bisa berbeda pendapat, marah, kecewa, bahkan salah memahami satu sama lain.



Yang membedakan adalah bagaimana mereka kembali memperbaiki hubungan setelah konflik.



4. “Aku bangga.”



Kita sering mengira pasangan hanya membutuhkan cinta. Padahal, banyak orang juga membutuhkan pengakuan bahwa usaha mereka dihargai.



Ketika pasangan mendapatkan pekerjaan baru, menyelesaikan sesuatu yang sulit, berhasil melewati masa yang berat, atau bahkan melakukan kemajuan kecil yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, cobalah mengatakan:



“Aku bangga sama kamu.”



Kalimat ini dapat memberikan rasa dihargai.



Namun, jangan hanya mengatakannya untuk pencapaian besar.



Anda juga bisa berkata:



“Aku bangga kamu tetap berusaha.”



“Aku bangga melihat kamu tidak menyerah.”



“Aku bangga dengan cara kamu menghadapi masalah itu.”



Perhatikan perbedaannya.



Anda bukan hanya memuji hasil akhirnya. Anda menghargai prosesnya.



Bagi seseorang yang sedang berjuang, pengakuan terhadap proses dapat terasa jauh lebih berarti daripada sekadar pujian atas hasil.



5. “Aku sayang kamu.”



Ini mungkin yang paling sederhana sekaligus paling sering kehilangan makna ketika diucapkan secara otomatis.



Mengatakan “aku sayang kamu” memang penting bagi banyak pasangan. Namun, kedekatan emosional tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering kata tersebut diucapkan.



Yang jauh lebih penting adalah apakah tindakan kita konsisten dengan kata-kata tersebut.



Jika Anda mengatakan “aku sayang kamu”, tetapi terus meremehkan perasaan pasangan, mengabaikan kebutuhannya, atau tidak menghormati batasannya, kata-kata tersebut akhirnya kehilangan kekuatan.



Karena itu, ucapkan dengan kesadaran.



Tatap pasangan.



Pilih momen yang tepat.



Dan sesekali jelaskan alasannya.



Misalnya:



“Aku sayang kamu karena bersamamu aku merasa bisa menjadi diriku sendiri.”



“Aku sayang kamu. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam hidupku.”



“Aku sayang kamu, dan aku ingin kita terus belajar menjadi pasangan yang lebih baik.”



Kata-kata tersebut menjadi lebih bermakna ketika pasangan dapat merasakan bukti nyatanya dalam kehidupan sehari-hari.



Bukan Sekadar Lima Kata



Sebenarnya, inti dari lima kata tersebut bukanlah kata-katanya semata.



“Terima kasih.”



“Aku mengerti.”



“Maaf.”



“Aku bangga.”



“Aku sayang kamu.”



Semuanya memiliki satu kesamaan: membuat pasangan merasa dihargai, dipahami, dan penting.



Namun, jangan menjadikan artikel ini sebagai semacam “formula ajaib” untuk membuat pasangan semakin dekat.



Tidak ada lima kata yang mampu memperbaiki hubungan jika komunikasi sehari-hari penuh dengan penghinaan, kebohongan, manipulasi, atau ketidakpedulian.



Kata-kata bekerja paling kuat ketika didukung oleh perilaku.



Jika mengatakan “aku mengerti”, belajarlah mendengarkan.



Jika mengatakan “terima kasih”, jangan meremehkan usaha pasangan.



Jika mengatakan “maaf”, berusahalah memperbaiki perilaku.



Jika mengatakan “aku bangga”, tunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan perjuangannya.



Dan jika mengatakan “aku sayang kamu”, biarkan pasangan merasakan kasih sayang itu melalui tindakan.



Kedekatan Dibangun dari Hal-Hal Kecil



Banyak pasangan mencari cara besar untuk menghidupkan kembali hubungan mereka.



Pergi berlibur.



Makan malam romantis.



Memberikan hadiah.



Merayakan ulang tahun dengan sesuatu yang istimewa.



Semua itu tentu bisa membantu.



Tetapi hubungan sebenarnya dibentuk terutama oleh interaksi-interaksi kecil yang terjadi setiap hari.



Cara Anda menyambut pasangan ketika pulang.



Cara Anda mendengarkan ceritanya.



Cara Anda merespons ketika dia sedang kecewa.



Cara Anda meminta maaf.



Cara Anda menghargai usaha yang mungkin tidak pernah diminta untuk diperhatikan.



Di situlah rasa aman dan kedekatan emosional perlahan terbentuk.



Jadi, jika Anda ingin lebih dekat dengan pasangan, jangan hanya menunggu momen romantis.



Mulailah dari percakapan biasa.



Ketika pasangan melakukan sesuatu untuk Anda, katakan “terima kasih.”



Ketika dia sedang bercerita, katakan “aku mengerti.”



Ketika Anda melakukan kesalahan, katakan “maaf.”



Ketika dia sedang berjuang, katakan “aku bangga.”



Dan ketika Anda merasakan kasih sayang itu, jangan terlalu gengsi untuk mengatakan “aku sayang kamu.”



Mungkin kata-kata tersebut terdengar sederhana.



Tetapi dalam hubungan, sering kali bukan kata yang paling rumit yang paling membekas.



Melainkan kata sederhana yang diucapkan pada waktu yang tepat, dengan ketulusan, dan kemudian dibuktikan melalui tindakan.



Karena pada akhirnya, merasa dicintai bukan hanya tentang mendengar seseorang berkata, “Aku sayang kamu.”



