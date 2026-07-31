Sering Bikin Tidak Pede! 5 Bahan Alami Melembapkan Bibir Kering dan Pecah-pecah

JawaPos.com – Bibir kering dan pecah-pecah bisa menjadi masalah yang terus-menerus dan menjengkelkan.

Ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca buruk, dehidrasi, dan kebiasaan menjilati bibir secara berlebihan.

Bibir kering bisa memengaruhi kepercayaan diri dan penampilan kita secara keseluruhan.

Untungnya, ada solusi alternatif yang dapat mendapatkan bibir lembut dan sehat tanpa bergantung pada produk komersial.

Dilansir English jagran, berikut lima bahan alami untuk melembapkan bibir kering dan pecah-pecah.

1. Minyak kelapa

Minyak kelapa adalah emolien alami yang ampuh untuk bibir kering.

Mengoleskan sedikit minyak kelapa murni di bibir semalaman, ini akan membuat bibirmu lembap dan berkilau alami di pagi hari.

2. Mentimun