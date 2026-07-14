7 Hal yang Orang Berhenti Terburu-Buru Setelah Menyadari Waktu Bukanlah Musuh Menurut Psikologi

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup. (Magnific)

JawaPos.com - Di era yang serba cepat, banyak orang merasa seolah-olah sedang berlomba dengan waktu. Jadwal yang padat, tuntutan pekerjaan, media sosial yang dipenuhi pencapaian orang lain, hingga tekanan untuk selalu produktif membuat banyak individu hidup dalam kondisi terburu-buru hampir setiap hari.



Tanpa disadari, kebiasaan ini bukan hanya menguras energi, tetapi juga meningkatkan tingkat stres, kecemasan, bahkan menurunkan kualitas hidup. Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan persepsi bahwa waktu adalah sesuatu yang harus "dikalahkan". Padahal, waktu bukanlah lawan yang harus dikejar, melainkan sumber daya yang perlu dikelola dengan bijaksana.



Ketika seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan perlombaan tanpa garis akhir, pola pikirnya perlahan berubah. Mereka tidak lagi merasa harus melakukan semuanya sekaligus atau membandingkan kecepatannya dengan orang lain. Kesadaran inilah yang membuat banyak orang berhenti melakukan beberapa kebiasaan yang selama ini hanya memperburuk kesehatan mental mereka.



Dilansir dari Hack Spirit pada Senin (13/7), terdapat tujuh hal yang biasanya berhenti dilakukan seseorang setelah menyadari bahwa waktu bukanlah musuh, menurut perspektif psikologi.



1. Berhenti Merasa Harus Menyelesaikan Semuanya Sekarang



Salah satu sumber stres terbesar adalah keyakinan bahwa semua pekerjaan harus selesai secepat mungkin. Akibatnya, seseorang terus memaksakan diri tanpa memberi ruang untuk beristirahat.



Psikologi menunjukkan bahwa otak memiliki kapasitas perhatian yang terbatas. Memaksakan diri menyelesaikan banyak hal sekaligus justru meningkatkan kelelahan mental dan menurunkan kualitas hasil pekerjaan.



Orang yang memahami bahwa waktu bukan musuh mulai menyusun prioritas. Mereka sadar bahwa tidak semua tugas memiliki tingkat urgensi yang sama. Menyelesaikan pekerjaan secara bertahap sering kali menghasilkan kualitas yang lebih baik dibandingkan terburu-buru demi mengejar target.



2. Berhenti Membandingkan Garis Waktu Hidup dengan Orang Lain



Media sosial membuat banyak orang merasa tertinggal. Ada yang sudah sukses di usia muda, membeli rumah, menikah, atau memiliki karier impian.



Menurut psikologi sosial, kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus dapat menurunkan kepuasan hidup dan meningkatkan kecemasan.



Saat seseorang menyadari bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup yang berbeda, ia tidak lagi menjadikan pencapaian orang lain sebagai patokan mutlak. Fokusnya bergeser pada perkembangan diri sendiri, bukan pada perlombaan yang sebenarnya tidak pernah ada.



3. Berhenti Menganggap Istirahat sebagai Bentuk Kemalasan



Banyak orang merasa bersalah ketika tidak sedang bekerja. Mereka menganggap waktu istirahat sebagai sesuatu yang tidak produktif.



Padahal, penelitian psikologi menunjukkan bahwa istirahat membantu memulihkan kemampuan berpikir, meningkatkan kreativitas, serta menjaga kestabilan emosi.



Orang yang tidak lagi memusuhi waktu memahami bahwa jeda bukanlah kemunduran. Istirahat merupakan bagian penting dari proses untuk tetap sehat secara fisik maupun mental.



4. Berhenti Mengambil Keputusan karena Panik



Ketika merasa dikejar waktu, seseorang cenderung membuat keputusan secara impulsif. Sayangnya, keputusan yang lahir dari kepanikan sering kali kurang matang.



Dalam psikologi, stres yang tinggi dapat mengganggu kemampuan otak untuk berpikir rasional. Sebaliknya, ketika seseorang memberi dirinya ruang untuk berpikir, keputusan yang diambil biasanya lebih objektif.



Mereka belajar bahwa tidak semua keputusan harus dibuat dalam hitungan menit. Ada situasi yang memang membutuhkan pertimbangan yang tenang agar hasilnya lebih baik.



5. Berhenti Mengejar Kesempurnaan



Perfeksionisme sering kali membuat seseorang menghabiskan waktu terlalu lama untuk hal-hal kecil karena takut melakukan kesalahan.



Psikologi menjelaskan bahwa perfeksionisme yang berlebihan berkaitan dengan meningkatnya kecemasan, stres, bahkan kelelahan emosional.



Setelah memahami bahwa waktu bukan musuh, seseorang mulai menerima bahwa hasil yang baik sering kali lebih bermanfaat daripada hasil yang sempurna tetapi tidak pernah selesai. Mereka belajar menghargai proses dan terus berkembang dari pengalaman.



6. Berhenti Mengorbankan Hubungan demi Kesibukan



Kesibukan sering dijadikan alasan untuk menunda bertemu keluarga, teman, atau pasangan. Padahal, hubungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kesejahteraan psikologis.



Ketika seseorang berhenti memandang waktu sebagai ancaman, ia mulai menyadari bahwa momen bersama orang-orang terdekat tidak bisa diulang.



Mereka lebih bersedia meluangkan waktu untuk berbincang, mendengarkan, atau sekadar menikmati kebersamaan tanpa terus-menerus memikirkan pekerjaan yang belum selesai.



7. Berhenti Menjalani Hidup dengan Mode "Autopilot"



Banyak orang menjalani hari demi hari tanpa benar-benar menikmati apa yang sedang terjadi. Pikiran mereka selalu berada pada pekerjaan berikutnya, target berikutnya, atau kekhawatiran tentang masa depan.



Psikologi mengenal konsep mindfulness, yaitu kemampuan untuk hadir sepenuhnya pada saat ini tanpa menghakimi pengalaman yang sedang dialami.



Orang yang menyadari bahwa waktu bukan musuh mulai menikmati hal-hal sederhana, seperti secangkir kopi di pagi hari, percakapan dengan keluarga, berjalan santai, atau menyelesaikan pekerjaan tanpa tekanan berlebihan. Mereka menemukan bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat bergerak, tetapi juga oleh seberapa sadar mereka menjalani setiap momen.



Penutup



Pada akhirnya, waktu tidak pernah benar-benar mengejar siapa pun. Yang sering membuat seseorang merasa tertekan adalah cara ia memandang waktu itu sendiri.



Psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang berhenti melihat waktu sebagai musuh, hidup menjadi lebih tenang, fokus, dan bermakna. Mereka tidak lagi sibuk mengejar segalanya sekaligus, melainkan belajar menentukan prioritas, menghargai proses, menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat, serta memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat.



Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tetapi siapa yang mampu menjalani setiap tahap perjalanan dengan lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bahagia. Karena pada akhirnya, waktu bukanlah lawan yang harus dikalahkan, melainkan teman yang menemani setiap langkah kehidupan.

***