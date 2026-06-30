Konser Intim NPD Digelar Khusus untuk Member, Tren Fan Experience Kian Berkembang

Ilustrasi penggemar menonton konser NPD. (Istimewa).
JawaPos.com - Program membership di layanan digital kini berkembang dari sekadar menawarkan promo dan potongan harga menjadi sarana untuk menghadirkan pengalaman eksklusif bagi pelanggan.
Salah satu bentuknya diwujudkan melalui penyelenggaraan acara khusus yang hanya dapat diikuti oleh anggota program berlangganan.
Tren tersebut terlihat dalam fan session bertajuk 'Yang Member-Member Aja' yang digelar di M Bloc Live House, Jakarta, pada 26 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan grup musik NPD dan diikuti oleh 100 anggota program GrabUnlimited yang terpilih.
Dalam acara tersebut, peserta mengikuti berbagai aktivitas seperti bincang santai, permainan interaktif, sesi tanya jawab, hingga penampilan spesial yang memperdengarkan single terbaru NPD secara langsung dalam suasana yang lebih intim dibandingkan konser atau acara publik.
Para personel NPD mengaku konsep fan session tersebut memberikan pengalaman berbeda karena memungkinkan mereka berinteraksi lebih dekat dengan para penggemar.
"Fan session memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan para penggemar, bermain games, dan berkomunikasi bersama mereka. Rasanya jadi lebih dekat, dan ini menjadi pengalaman baru bagi para fans untuk bisa bertemu kami dalam suasana yang berbeda dari acara-acara sebelumnya," ujar para personel NPD.
Fenomena ini mencerminkan perubahan strategi program loyalitas di berbagai platform digital. Jika sebelumnya nilai utama sebuah membership terletak pada penghematan biaya transaksi, kini perusahaan mulai menambahkan manfaat non-finansial berupa akses ke komunitas, hiburan, maupun pengalaman yang bersifat terbatas.
Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia, Melinda Savitri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan yang berlangganan GrabUnlimited sekaligus upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas.
"Popularitas NPD yang tumbuh organik serta kedekatannya dengan generasi muda membuat kolaborasi ini selaras dengan komitmen kami untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan. Ke depannya, kami berharap semakin banyak pelanggan bergabung sebagai member GrabUnlimited agar dapat menikmati beragam keuntungan eksklusif lainnya," ujar Melinda.
Selain menghadirkan akses ke acara eksklusif, GrabUnlimited tetap menawarkan berbagai manfaat berupa promo dan potongan harga untuk layanan di dalam ekosistem Grab, mulai dari layanan pesan-antar makanan hingga transportasi.
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