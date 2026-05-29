Jika Anda Sering Membiarkan Baterai Ponsel Habis, Kemungkinan Besar Anda Memiliki 8 Sifat Tak Terduga Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Di era modern, ponsel sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Banyak orang merasa cemas ketika baterai mereka turun di bawah 20 persen. Bahkan ada yang langsung mencari charger begitu ikon baterai berubah merah.



Namun menariknya, tidak semua orang seperti itu. Ada sebagian orang yang justru terbiasa membiarkan baterai ponsel mereka hampir habis, bahkan benar-benar mati. Bukan sekali dua kali, tetapi menjadi kebiasaan yang berulang.



Sekilas mungkin terlihat sepele. Hanya soal lupa mengisi daya. Tetapi menurut psikologi perilaku, kebiasaan kecil sering kali mencerminkan pola pikir, prioritas, hingga karakter seseorang secara tidak sadar.



Orang yang sering membiarkan baterai ponselnya habis ternyata kerap memiliki beberapa sifat unik yang mengejutkan. Dan menariknya, sifat-sifat ini tidak selalu buruk.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan sifat yang sering dikaitkan dengan kebiasaan tersebut.



1. Mereka Hidup Sangat “Di Saat Ini”



Orang yang terlalu fokus pada masa depan biasanya selalu memastikan segala sesuatu aman dan terkendali, termasuk baterai ponsel.



Sebaliknya, orang yang membiarkan baterai habis sering kali terlalu tenggelam dalam aktivitas saat ini. Mereka menikmati percakapan, pekerjaan, perjalanan, atau pengalaman yang sedang dijalani tanpa terlalu memikirkan hal-hal teknis kecil.



Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan kecenderungan “present-oriented thinking”, yaitu pola pikir yang lebih fokus pada pengalaman sekarang dibanding persiapan jangka panjang.



Akibatnya, mereka bisa lupa mengisi daya karena perhatian mereka terserap pada hal yang dianggap lebih penting atau lebih menarik.



2. Mereka Cenderung Kreatif dan Spontan



Banyak individu kreatif hidup dengan pola yang tidak terlalu terstruktur.



Mereka lebih mengikuti alur inspirasi dibanding jadwal yang rapi. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti mengecas ponsel terkadang terasa tidak terlalu penting sampai baterai benar-benar kritis.



Orang dengan sifat spontan juga sering mengambil keputusan secara mendadak. Mereka mungkin berpikir:



“Nanti saja dicas.”



Dan “nanti” itu akhirnya terlambat.



Psikologi kepribadian menunjukkan bahwa orang yang tinggi dalam keterbukaan terhadap pengalaman baru (openness to experience) sering kali kurang disiplin terhadap rutinitas kecil sehari-hari.



3. Mereka Tidak Terlalu Bergantung pada Ponsel



Ini mungkin terdengar ironis di zaman sekarang. Namun orang yang sering kehabisan baterai kadang justru memiliki hubungan yang lebih santai dengan teknologi. Mereka tidak merasa harus selalu online atau selalu tersedia setiap saat.



Bagi sebagian orang, ponsel mati bukan bencana besar. Mereka tetap bisa menikmati hidup tanpa terus-menerus memeriksa notifikasi.



Dalam psikologi digital, sikap ini sering dikaitkan dengan tingkat ketergantungan teknologi yang lebih rendah dibanding rata-rata orang modern.



4. Mereka Memiliki Kecenderungan Menunda



Tentu saja, alasan paling sederhana juga sering menjadi yang paling benar: menunda. Orang yang sering berkata “sebentar lagi saya cas” biasanya mengulang pola yang sama dalam banyak aspek kehidupan lain.



Psikologi menyebutnya procrastination atau kebiasaan menunda tindakan meski tahu konsekuensinya.



Menariknya, penundaan tidak selalu muncul karena malas. Kadang itu terjadi karena otak lebih tertarik pada hal yang memberi kepuasan instan dibanding tugas kecil yang terasa membosankan.



Mengisi daya ponsel termasuk aktivitas yang sangat mudah ditunda.



5. Mereka Lebih Toleran terhadap Risiko Kecil



Sebagian orang tidak tahan melihat baterai tinggal 15 persen. Sebagian lainnya tetap tenang meski tinggal 2 persen.



Perbedaan ini menunjukkan tingkat toleransi risiko yang berbeda. Orang yang membiarkan baterai habis biasanya lebih nyaman menghadapi ketidakpastian kecil. Mereka percaya semuanya akan tetap baik-baik saja.



Dalam psikologi perilaku, individu seperti ini cenderung tidak terlalu dikendalikan oleh kecemasan terhadap kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi.



6. Mereka Mudah Tenggelam dalam Aktivitas



Pernah terlalu fokus bekerja, menonton, bermain, atau berbincang hingga lupa waktu?



Orang yang sering lupa mengecas ponsel kerap memiliki sifat mudah masuk ke dalam kondisi “flow”, yaitu keadaan ketika seseorang sangat tenggelam dalam aktivitas sampai mengabaikan hal lain di sekitarnya.



Saat berada dalam kondisi ini, otak memprioritaskan fokus mendalam dibanding perhatian terhadap detail kecil seperti indikator baterai.



Itulah sebabnya banyak orang produktif atau sangat kreatif justru sering lupa hal-hal teknis sederhana.



7. Mereka Tidak Suka Rutinitas yang Terlalu Mengikat



Mengisi baterai sebenarnya adalah bentuk rutinitas kecil. Dan sebagian orang memang tidak nyaman dengan rutinitas yang terasa monoton atau terlalu mengatur hidup mereka.



Mereka lebih suka kebebasan dan fleksibilitas dibanding pola yang terlalu disiplin.



Dalam teori kepribadian, ini sering muncul pada individu yang menghargai otonomi tinggi. Mereka cenderung melakukan sesuatu berdasarkan suasana hati atau kebutuhan saat itu, bukan jadwal tetap.



Akibatnya, aktivitas sederhana seperti mengecas ponsel bisa sering terlupakan.



8. Mereka Kadang Diam-Diam Membutuhkan Istirahat Mental



Ada sisi psikologis yang lebih dalam dari kebiasaan ini. Sebagian orang secara tidak sadar membiarkan baterai ponsel habis karena mereka lelah terus-menerus terhubung dengan dunia luar.



Notifikasi, pesan, media sosial, dan tuntutan komunikasi bisa terasa melelahkan secara mental.



Ketika ponsel mati, mereka memiliki “alasan sah” untuk tidak merespons siapa pun sementara waktu.



Tanpa disadari, itu menjadi bentuk kecil dari pelarian atau kebutuhan untuk beristirahat secara emosional.



Psikologi modern menyebut fenomena ini sebagai digital fatigue, yaitu kelelahan akibat paparan teknologi dan komunikasi yang terus-menerus.



Membiarkan baterai ponsel habis memang tampak seperti kebiasaan sederhana. Tetapi seperti banyak perilaku kecil lainnya, hal itu bisa mencerminkan sisi unik dari kepribadian seseorang.



Mulai dari sifat spontan, kreatif, santai terhadap teknologi, hingga kebutuhan tersembunyi untuk beristirahat mental.



Tentu saja, tidak semua orang yang sering kehabisan baterai pasti memiliki seluruh sifat di atas. Psikologi tidak bekerja secara hitam-putih.



Namun satu hal yang menarik: kebiasaan kecil sering kali memberi gambaran besar tentang bagaimana seseorang menjalani hidupnya.



