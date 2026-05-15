Orang yang Tanpa Sadar Memutuskan Hubungan Pertemanan Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang merasa lingkaran pertemanan mereka semakin mengecil tanpa benar-benar “memutuskan” hubungan secara sadar. Ini bukan selalu karena konflik besar atau drama, melainkan perubahan halus dalam cara berpikir, prioritas hidup, dan pola perilaku.



Dalam psikologi perkembangan dewasa, fenomena ini sering dikaitkan dengan perubahan motivasi sosial: dari eksplorasi dan kuantitas relasi di usia muda, menjadi kualitas dan efisiensi emosional di usia yang lebih matang. Tanpa disadari, seseorang bisa “menghilang” dari pertemanan lama karena kebiasaan-kebiasaan tertentu yang perlahan menjauhkan dirinya dari koneksi sosial.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 perilaku yang menurut psikologi sering muncul pada orang yang tanpa sadar mulai memutus hubungan pertemanan seiring bertambahnya usia.



1. Lebih Sering Menghindari Inisiatif Kontak



Salah satu tanda paling umum adalah semakin jarangnya seseorang memulai percakapan atau pertemuan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena energi mental lebih banyak terserap oleh pekerjaan, keluarga, atau urusan pribadi.



Dalam psikologi sosial, ini disebut sebagai penurunan social initiation behavior. Ketika satu pihak berhenti menginisiasi, hubungan perlahan kehilangan momentum dan akhirnya memudar dengan sendirinya.



2. Merasa “Capek Sosial” Lebih Cepat



Orang dewasa cenderung lebih cepat merasa lelah secara sosial dibandingkan saat mereka lebih muda. Aktivitas yang dulu terasa menyenangkan, seperti nongkrong lama atau berbincang panjang, kini terasa menguras energi.



Fenomena ini berkaitan dengan meningkatnya tanggung jawab hidup dan berkurangnya kapasitas energi emosional. Akibatnya, seseorang mulai memilih menyendiri atau hanya bersosialisasi dalam durasi singkat.



3. Menunda Balasan Pesan Tanpa Niat Buruk



Awalnya hanya “nanti balas”, lalu berubah menjadi lupa, dan akhirnya terasa canggung untuk membalas. Pola ini sangat umum dan sering tidak disadari.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan avoidance behavior ringan: bukan menghindar secara aktif, tetapi menunda interaksi karena beban kognitif yang lebih tinggi. Lama-kelamaan, jarak emosional terbentuk tanpa konflik langsung.



4. Semakin Selektif dalam Memilih Lingkar Sosial



Seiring usia, orang cenderung menjadi lebih selektif—hanya ingin berinteraksi dengan orang yang terasa “nyambung” atau tidak menguras energi.



Ini sebenarnya adaptasi yang normal. Namun efek sampingnya, beberapa pertemanan lama yang tidak lagi terasa relevan perlahan tersingkir tanpa keputusan sadar untuk mengakhirinya.



5. Lebih Nyaman dengan Rutinitas Sendiri



Rutinitas dewasa sering kali menjadi zona nyaman yang sulit diganggu. Akibatnya, ajakan bertemu teman yang tidak sesuai jadwal atau kebiasaan mulai sering ditolak.



Psikologi kebiasaan menjelaskan bahwa manusia cenderung mempertahankan pola yang mengurangi ketidakpastian. Semakin kuat rutinitas seseorang, semakin kecil ruang spontanitas sosial.



6. Tidak Lagi Merasa Perlu “Update” Kehidupan ke Orang Lain



Di usia muda, banyak orang merasa perlu menceritakan segala hal kepada teman. Namun seiring waktu, kebutuhan ini berkurang.



Perubahan ini terkait dengan perkembangan identitas diri yang lebih stabil. Seseorang mulai merasa tidak perlu validasi eksternal sebanyak dulu, sehingga komunikasi menjadi lebih jarang dan lebih fungsional.



7. Kehilangan Sensitivitas terhadap Hubungan yang Memudar



Menariknya, banyak orang tidak langsung menyadari ketika sebuah pertemanan mulai renggang. Tidak ada momen “resmi” berakhir—hanya perlahan menghilang.



Ini disebut sebagai gradual disengagement. Karena tidak ada konflik, otak tidak menganggapnya sebagai kehilangan besar, sehingga hubungan dibiarkan memudar tanpa usaha mempertahankan.



8. Menganggap “Nanti Juga Bisa Ketemu Lagi” (Padahal Tidak Pernah Terjadi)



Salah satu pola paling umum adalah keyakinan bahwa hubungan masih aman karena “masih bisa dihubungi kapan saja”. Namun dalam praktiknya, tidak ada langkah nyata yang diambil.



Psikologi prokrastinasi sosial menjelaskan bahwa niat tanpa tindakan sering menciptakan ilusi hubungan yang masih aktif, padahal secara realita sudah melemah.



Kenapa Ini Terjadi?



Secara psikologis, ada beberapa faktor besar di balik fenomena ini:



Perubahan prioritas hidup (karier, keluarga, stabilitas finansial)

Energi sosial yang lebih terbatas

Perubahan kebutuhan emosional

Selektivitas hubungan yang meningkat

Kelelahan kognitif akibat rutinitas dewasa



Hal ini bukan selalu hal negatif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan sering meningkat meskipun jumlahnya berkurang.



Apakah Ini Berarti Pertemanan Berakhir Buruk?



Tidak selalu. Banyak hubungan yang “diam” selama bertahun-tahun tetapi bisa aktif kembali ketika ada momen tertentu. Namun, tanpa usaha sadar untuk menjaga komunikasi, hubungan tersebut memang cenderung melemah.



Kuncinya ada pada kesadaran: apakah seseorang ingin mempertahankan hubungan tersebut atau membiarkannya mengikuti arus kehidupan.



Penutup



Memutus pertemanan seiring bertambahnya usia sering kali bukan keputusan sadar, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang terakumulasi. Tidak ada satu tindakan besar—hanya jarak yang perlahan terbentuk.



Memahami pola ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tetapi untuk memberi kesempatan refleksi: hubungan mana yang masih ingin dijaga, dan mana yang memang sudah selesai secara alami.

