Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Banu Adikara
Rabu, 6 Mei 2026 | 00.41 WIB

Cigarnesia Siap Dihelat Bulan Juni, Angkat Isu Literasi Cerutu yang Masih Terbatas dan Eksklusif

Kegiatan Cigarnesia dihelat untuk mengangkat isu rendahnya pemahaman publik terhadap budaya cerutu, yang selama ini kerap dianggap eksklusif dan terbatas pada kalangan tertentu. (Istimewa) - Image

Kegiatan Cigarnesia dihelat untuk mengangkat isu rendahnya pemahaman publik terhadap budaya cerutu, yang selama ini kerap dianggap eksklusif dan terbatas pada kalangan tertentu. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah event unik bertajuk Cigarnesia direncanakan dihelat di Juntos, Lotte Mall, Jakarta Selatan, pada 3–5 Juni 2026. Kegiatan ini mengangkat isu rendahnya pemahaman publik terhadap budaya cerutu, yang selama ini kerap dianggap eksklusif dan terbatas pada kalangan tertentu.

Selama tiga hari, pengunjung diperkenalkan pada dunia cerutu melalui sesi edukasi, demonstrasi pembuatan cerutu oleh tursedor, hingga pengalaman mencoba cerutu secara gratis.

Format ini ditujukan untuk membuka akses bagi pemula agar lebih memahami aspek sejarah, teknik, hingga nilai di balik produk tersebut.

Founder Sultan Cigar Indonesia, Frederiko Ratu Kedang, menilai persepsi publik terhadap cerutu masih perlu diluruskan.

“Melalui Cigarnesia kami ingin membuka ruang bagi siapa saja untuk mengenal cerutu lebih dekat. Cerutu Indonesia kini sangat kompetitif, bukan hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai seni, tradisi, dan pengalaman sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini juga menjadi ruang temu komunitas sekaligus upaya memperluas literasi tentang cerutu yang memiliki nilai craftsmanship tinggi.

Di tengah berkembangnya industri cerutu lokal, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memperkenalkan produk sekaligus membangun pemahaman publik yang lebih luas.

"Kegiatan seperti Cigarnesia menjadi salah satu cara untuk menjembatani kesenjangan tersebut, terutama bagi masyarakat yang belum familiar dengan budaya cerutu di Indonesia," tutupnya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore