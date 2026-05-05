Cigarnesia Siap Dihelat Bulan Juni, Angkat Isu Literasi Cerutu yang Masih Terbatas dan Eksklusif

Kegiatan Cigarnesia dihelat untuk mengangkat isu rendahnya pemahaman publik terhadap budaya cerutu, yang selama ini kerap dianggap eksklusif dan terbatas pada kalangan tertentu. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebuah event unik bertajuk Cigarnesia direncanakan dihelat di Juntos, Lotte Mall, Jakarta Selatan, pada 3–5 Juni 2026. Kegiatan ini mengangkat isu rendahnya pemahaman publik terhadap budaya cerutu, yang selama ini kerap dianggap eksklusif dan terbatas pada kalangan tertentu.
Selama tiga hari, pengunjung diperkenalkan pada dunia cerutu melalui sesi edukasi, demonstrasi pembuatan cerutu oleh tursedor, hingga pengalaman mencoba cerutu secara gratis.
Format ini ditujukan untuk membuka akses bagi pemula agar lebih memahami aspek sejarah, teknik, hingga nilai di balik produk tersebut.
Founder Sultan Cigar Indonesia, Frederiko Ratu Kedang, menilai persepsi publik terhadap cerutu masih perlu diluruskan.
“Melalui Cigarnesia kami ingin membuka ruang bagi siapa saja untuk mengenal cerutu lebih dekat. Cerutu Indonesia kini sangat kompetitif, bukan hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai seni, tradisi, dan pengalaman sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan seperti ini juga menjadi ruang temu komunitas sekaligus upaya memperluas literasi tentang cerutu yang memiliki nilai craftsmanship tinggi.
Baca Juga:Rencana Tambah Layer Cukai Rokok Jadi Perdebatan, Diyakini Bikin Konsumsi Rokok Murah Meningkat
Di tengah berkembangnya industri cerutu lokal, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memperkenalkan produk sekaligus membangun pemahaman publik yang lebih luas.
"Kegiatan seperti Cigarnesia menjadi salah satu cara untuk menjembatani kesenjangan tersebut, terutama bagi masyarakat yang belum familiar dengan budaya cerutu di Indonesia," tutupnya.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!