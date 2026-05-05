Cigarnesia Siap Dihelat Bulan Juni, Angkat Isu Literasi Cerutu yang Masih Terbatas dan Eksklusif

JawaPos.com - Sebuah event unik bertajuk Cigarnesia direncanakan dihelat di Juntos, Lotte Mall, Jakarta Selatan, pada 3–5 Juni 2026. Kegiatan ini mengangkat isu rendahnya pemahaman publik terhadap budaya cerutu, yang selama ini kerap dianggap eksklusif dan terbatas pada kalangan tertentu.

Selama tiga hari, pengunjung diperkenalkan pada dunia cerutu melalui sesi edukasi, demonstrasi pembuatan cerutu oleh tursedor, hingga pengalaman mencoba cerutu secara gratis.

Format ini ditujukan untuk membuka akses bagi pemula agar lebih memahami aspek sejarah, teknik, hingga nilai di balik produk tersebut.

Founder Sultan Cigar Indonesia, Frederiko Ratu Kedang, menilai persepsi publik terhadap cerutu masih perlu diluruskan.

“Melalui Cigarnesia kami ingin membuka ruang bagi siapa saja untuk mengenal cerutu lebih dekat. Cerutu Indonesia kini sangat kompetitif, bukan hanya sebagai produk, tetapi juga sebagai seni, tradisi, dan pengalaman sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini juga menjadi ruang temu komunitas sekaligus upaya memperluas literasi tentang cerutu yang memiliki nilai craftsmanship tinggi.

Di tengah berkembangnya industri cerutu lokal, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memperkenalkan produk sekaligus membangun pemahaman publik yang lebih luas.