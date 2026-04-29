Orang Pasif Cenderung Tidak Bahagia Karena Menunjukkan 7 Pola Merugikan Diri Sendiri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang yang tampak “tenang”, tidak banyak menuntut, dan cenderung mengikuti arus. Sekilas, sifat ini terlihat damai dan tidak bermasalah.

Namun dalam perspektif psikologi, sikap pasif yang berlebihan justru sering berkaitan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih rendah.

Bukan karena mereka lemah, tetapi karena ada pola-pola perilaku tertentu yang secara tidak sadar merugikan diri sendiri.

Orang yang terlalu pasif sering kali menekan kebutuhan, emosi, dan keinginan mereka sendiri demi menghindari konflik atau ketidaknyamanan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menciptakan frustrasi, rasa tidak berdaya, hingga kehilangan arah hidup.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh pola utama yang sering muncul.

1. Menghindari Konflik dengan Cara Mengorbankan Diri Sendiri

Alih-alih menyelesaikan masalah, orang pasif cenderung menghindari konflik sepenuhnya. Mereka memilih diam, mengalah, atau menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan.

Secara psikologis, ini disebut sebagai conflict avoidance. Dampaknya, kebutuhan pribadi terus terabaikan. Lama-kelamaan, mereka bisa merasa tidak dihargai atau bahkan kehilangan identitas diri karena terlalu sering “mengalah”.

2. Sulit Mengungkapkan Perasaan dan Kebutuhan