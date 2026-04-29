Orang Pasif Cenderung Tidak Bahagia Karena Menunjukkan 7 Pola Merugikan Diri Sendiri Menurut Psikologi

seseorang yang cenderung tidak bahagia.
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang yang tampak “tenang”, tidak banyak menuntut, dan cenderung mengikuti arus. Sekilas, sifat ini terlihat damai dan tidak bermasalah.
Namun dalam perspektif psikologi, sikap pasif yang berlebihan justru sering berkaitan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih rendah.
Bukan karena mereka lemah, tetapi karena ada pola-pola perilaku tertentu yang secara tidak sadar merugikan diri sendiri.
Orang yang terlalu pasif sering kali menekan kebutuhan, emosi, dan keinginan mereka sendiri demi menghindari konflik atau ketidaknyamanan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menciptakan frustrasi, rasa tidak berdaya, hingga kehilangan arah hidup.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh pola utama yang sering muncul.
1. Menghindari Konflik dengan Cara Mengorbankan Diri Sendiri
Alih-alih menyelesaikan masalah, orang pasif cenderung menghindari konflik sepenuhnya. Mereka memilih diam, mengalah, atau menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan.
Secara psikologis, ini disebut sebagai conflict avoidance. Dampaknya, kebutuhan pribadi terus terabaikan. Lama-kelamaan, mereka bisa merasa tidak dihargai atau bahkan kehilangan identitas diri karena terlalu sering “mengalah”.
2. Sulit Mengungkapkan Perasaan dan Kebutuhan
Orang pasif sering mengalami kesulitan untuk berkata jujur tentang apa yang mereka rasakan. Mereka takut dianggap merepotkan, egois, atau memicu ketegangan.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban