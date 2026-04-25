Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 25 April 2026 | 15.48 WIB

Jika Seorang Pria Menunjukkan 7 Perilaku Ini, Dia Pasti Melihat Masa Depan Bersamamu Menurut Psikologi

seseorang yang melihat masa depan dengan pasangannya. (Freepik/pressfoto)



JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, sering kali muncul pertanyaan: apakah dia serius? atau apakah dia benar-benar melihat masa depan bersamaku?

Tidak semua pria pandai mengungkapkan perasaan lewat kata-kata. Namun, psikologi hubungan menunjukkan bahwa komitmen sejati justru lebih terlihat dari perilaku konsisten daripada sekadar ucapan.

DIlansir dari Expert Editor, jika seorang pria menunjukkan tujuh perilaku berikut, besar kemungkinan dia tidak hanya mencintaimu saat ini—tetapi juga membayangkan masa depan bersamamu.

1. Dia Mengikutsertakanmu dalam Rencana Jangka Panjangnya

Pria yang serius tidak hanya berbicara tentang “minggu depan”, tapi juga “tahun depan”—dan kamu ada di dalamnya. Ia mungkin menyebut rencana karier, tempat tinggal, bahkan tujuan hidup, sambil secara alami memasukkanmu ke dalam cerita tersebut.

Dalam psikologi, ini disebut sebagai future-oriented thinking dalam hubungan, yaitu ketika seseorang mulai mengintegrasikan pasangannya ke dalam identitas masa depan mereka.

2. Dia Nyaman Menjadi Rentan di Hadapanmu

Banyak pria diajarkan untuk menahan emosi. Jadi ketika dia mulai membuka diri—bercerita tentang ketakutan, kegagalan, atau masa lalunya—itu bukan hal sepele.

Kerentanan adalah tanda kepercayaan tinggi. Secara psikologis, seseorang hanya membuka sisi terdalamnya kepada orang yang mereka anggap aman dan berharga untuk jangka panjang.

3. Dia Mengajakmu Masuk ke Lingkaran Kehidupannya

Ketika dia memperkenalkanmu ke keluarga, sahabat, atau rekan kerja, itu bukan sekadar formalitas. Ini adalah cara dia “mengintegrasikan” kamu ke dalam dunia sosialnya.

Dalam teori keterikatan sosial, ini menunjukkan bahwa dia melihatmu sebagai bagian permanen dalam hidupnya—bukan hubungan sementara.

4. Dia Konsisten, Bukan Hanya Intens

Cinta yang matang tidak selalu penuh drama atau kejutan besar, tetapi stabil dan dapat diandalkan. Dia hadir saat dibutuhkan, menepati janji, dan tidak menghilang tanpa alasan.

Konsistensi adalah indikator kuat dari komitmen emosional, karena menunjukkan bahwa perasaan tersebut bukan impuls sesaat.

5. Dia Mau Berkompromi dan Menyelesaikan Konflik

Tidak ada hubungan tanpa masalah. Yang membedakan adalah bagaimana seseorang menghadapinya.

Jika dia:

Mau mendengarkan sudut pandangmu
Tidak langsung defensif
Berusaha mencari solusi bersama

Itu berarti dia melihat hubungan ini layak diperjuangkan. Psikologi menyebut ini sebagai relationship maintenance behavior, tanda seseorang ingin mempertahankan hubungan jangka panjang.

6. Dia Mendukung Pertumbuhan Pribadimu

Pria yang benar-benar mencintaimu tidak merasa terancam oleh ambisi atau perkembanganmu. Sebaliknya, dia:

Mendorongmu mencapai tujuan
Bangga dengan pencapaianmu
Tidak membatasi potensimu

Ini menunjukkan bentuk cinta yang sehat dan dewasa, di mana hubungan bukan menjadi “penjara”, melainkan ruang untuk berkembang bersama.

7. Dia Menunjukkan Tanggung Jawab Emosional

Dia tidak lari saat keadaan sulit. Dia hadir, bertanggung jawab atas tindakannya, dan berusaha memperbaiki kesalahan.

Dalam psikologi, ini adalah ciri dari emotional maturity—faktor penting dalam hubungan jangka panjang yang stabil.

Kesimpulan

Cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis atau momen romantis. Ia terlihat dari bagaimana seseorang:

Bersikap konsisten
Menghadapi konflik
Mengintegrasikanmu dalam hidupnya
Dan tumbuh bersamamu

Jika seorang pria menunjukkan ketujuh perilaku di atas, kemungkinan besar dia tidak hanya mencintaimu hari ini—dia juga sedang membangun masa depan bersamamu.***
Editor: Novia Tri Astuti
