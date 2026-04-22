Masa Depan Robert Lewandowski di Barcelona Memanas, Legenda Polandia: Jangan Mau Direndahkan!

Penyerang Barcelona Robert Lewandowski. (Istimewa)
JawaPos.com–Masa depan Robert Lewandowski di Barcelona berada di persimpangan jalan. Meski sang mesin gol asal Polandia itu belum memberikan keputusan akhir, riuh rendah suara dari tanah airnya mulai bermunculan. Mereka mempertanyakan harga diri sang kapten di tengah tawaran kontrak baru yang dianggap tidak sepadan dengan reputasinya.
Kabar yang dilansir dari Marca menyebutkan, manajemen Blaugrana telah menyodorkan proposal perpanjangan kontrak berdurasi satu musim. Namun, tawaran tersebut datang dengan syarat yang cukup berat bagi sang pemain, yaitu pemotongan nilai kontrak secara signifikan.
Di saat yang sama, sejumlah klub dari luar Spanyol mulai memantau situasi ini dengan menawarkan janji kompetisi level tinggi dengan apresiasi finansial yang lebih layak.
Di Polandia, isu ini melampaui sekadar urusan transfer pemain. Publik sepak bola di sana menilai Lewandowski lebih baik mencari udara segar di klub lain yang mampu memberikan jaminan posisi utama sekaligus penghormatan yang layak atas dedikasinya.
Meskipun pemain yang berusia 37 tahun ini diketahui sudah merasa sangat nyaman hidup di Barcelona, desakan eksternal sulit untuk diabaikan. Salah satu kritik paling tajam datang dari legenda sepak bola Polandia, Jan Tomaszewski.
”Robert, bersikaplah tegas. Anda bukan pemain biasa, anda adalah sosok Polandia paling tersohor dalam sejarah. Mengapa anda membiarkan Barcelona memperlakukan anda seperti ini?” ujar Tomaszewski.
Bagi Tomaszewski, martabat Lewandowski jauh lebih berharga daripada gelar juara yang mungkin diraih Barcelona musim depan. Dia meyakini bahwa ke mana pun Lewandowski melangkah, sang striker akan mendapatkan perlakuan yang lebih terhormat.
Di sisi lain, Barcelona tetap pada pendiriannya. Pihak klub merasa telah menjalankan kewajibannya dengan menawarkan perpanjangan masa bakti. Namun, mereka juga memberikan catatan terbuka yaitu, peran Lewandowski tidak akan lagi menjadi sentral.
Indikasi ini sebenarnya sudah mulai terbaca di lapangan. Pelatih Hansi Flick mulai membatasi jam terbang Lewandowski, terutama dalam laga-laga krusial. Lewandowski tak lagi memiliki garansi sebagai starter tetap di posisi ujung tombak.
