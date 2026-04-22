Manchester City Dipastikan Tanpa Rodri saat Melawan Burnley

JawaPos.com–Manchester City mendapat pukulan menjelang laga melawan Burnley. Gelandang andalan mereka, Rodri kemungkinan besar absen.

Sementara itu, bek Tengah Manchester City Ruben Dias juga masih belum pulih, di tengah upaya The Citizens mengejar Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris.

”Saya rasa untuk besok (23/4) Rodri belum siap. Kita lihat untuk semifinal Piala FA melawan Southampton akhir pekan nanti. Dias juga belum siap,” ujar Pep Guardiola yang dikutip dari laman resmi Manchester City seperti dilansir dari Antara.

Rodri mengalami cedera saat Manchester City menang 2-1 atas Arsenal di Stadion Etihad pada 19 April. Gelandang timnas Spanyol itu diduga mengalami masalah pada bagian pangkal paha. Padahal, peran Rodri sangat vital dalam kebangkitan performa City musim ini, terutama setelah dia kembali dari periode cedera panjang.

Saat ini, Arsenal masih memimpin klasemen dengan 70 poin dari 33 pertandingan. Sementara Manchester City menguntit di posisi kedua dengan 67 poin dan satu laga lebih sedikit.

Meski Arsenal tengah mengalami penurunan performa setelah kalah dalam empat laga domestik terakhir, City justru kembali menemukan momentum sejak mengalahkan tim asuhan Mikel Arteta di final Piala Liga (Carabao Cup).

Guardiola mengakui laga melawan Arsenal sangat menguras tenaga, baik secara fisik maupun mental. Namun, dia menegaskan timnya harus segera fokus ke sisa pertandingan musim ini.

”Itu pertandingan yang sangat menuntut, baik secara emosional maupun fisik. Namun, kami masih punya enam pertandingan lagi. Kami tahu apa yang akan terjadi bila mendapatkan hasil atau tidak,” ujar Pep Guardiola.