BMKG Prediksi Hujan Landa Jakarta pada Selasa Siang-Malam

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Selasa (21/4) siang dan malam hari ini.

BMKG melalui laman media sosialnya @infobmkg mengemukakan Jakarta Selatan berawan tebal pagi ini, lalu diguyur hujan ringan pada siang hari hingga malam hari.

Jakarta Timur berawan pada pagi hari, lalu mulai dilanda hujan ringan pada siang hari hingga malam hari.

Jakarta Barat dan Jakarta Pusat berawan tebal hingga sore hari, kemudian mulai dilanda hujan ringan pada malam hari.

Jakarta Utara diprakirakan berawan pagi ini, lalu berawan tebal pada siang hari, dan mulai diguyur hujan ringan pada sore hari hingga malam hari.

Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi berawan tebal sepanjang hari ini.

Adapun suhu rata-rata Ibu Kota hari ini berkisar antara 26-27 derajat Celcius.

BMKG memperingatkan warga bahwa ada potensi hujan sedang hingga lebat hari ini hingga 23 April 2026 di Ibu Kota khususnya wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.