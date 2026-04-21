BMKG Prediksi Hujan Landa Jakarta pada Selasa Siang-Malam

ILUSTRASI: Pekerja memakai payung saat hujan mengguyur kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Selasa (21/4) siang dan malam hari ini.
BMKG melalui laman media sosialnya @infobmkg mengemukakan Jakarta Selatan berawan tebal pagi ini, lalu diguyur hujan ringan pada siang hari hingga malam hari.
Jakarta Timur berawan pada pagi hari, lalu mulai dilanda hujan ringan pada siang hari hingga malam hari.
Jakarta Barat dan Jakarta Pusat berawan tebal hingga sore hari, kemudian mulai dilanda hujan ringan pada malam hari.
Jakarta Utara diprakirakan berawan pagi ini, lalu berawan tebal pada siang hari, dan mulai diguyur hujan ringan pada sore hari hingga malam hari.
Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi berawan tebal sepanjang hari ini.
Adapun suhu rata-rata Ibu Kota hari ini berkisar antara 26-27 derajat Celcius.
BMKG memperingatkan warga bahwa ada potensi hujan sedang hingga lebat hari ini hingga 23 April 2026 di Ibu Kota khususnya wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.
Warga diimbau mewaspadai potensi pohon atau dahan tumbang, baliho roboh, genangan, dan sambaran petir dengan menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau bangunan rapuh, serta membatasi aktivitas di ruang terbuka saat hujan disertai angin kencang dan petir.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian