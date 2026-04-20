Sudah Tak Terkejar, Bayern Muenchen Juara Bundesliga 2025/26

Bayern München kalahkan VfB Stuttgart di pekan ke-30 Bundesliga 2025-2026. (Bayern)
JawaPos.com–Bayern Muenchen memastikan diri sebagai juara Liga Jerman 2025/26 setelah mengalahkan Stuttgart dengan skor 4-2 pada laga pekan ke-30 di Allianz Arena, Minggu (19/4).
Tambahan tiga poin membuat perolehan Bayern Muenchen tak lagi bisa dikejar Borussia Dortmund di posisi kedua. Bayern saat ini mengoleksi 79 poin, sementara Dortmund mengumpulkan 64 poin dengan menyisakan 4 pertandingan.
Secara matematis bila Dortmund memenangkan seluruh pertandingan, maka mereka hanya menorehkan 76 poin. Sedangkan Stuttgart masih berada di peringkat empat dengan 56 poin, demikian yang dilansir laman resmi Bundesliga dikutip dari Antara.
Bayern sempat dikejutkan gol Stuttgart pada menit ke-21. Chris Fuhrich membuka keunggulan tim tamu setelah memanfaatkan umpan terobosan Bilal El Khannous dan melepaskan tembakan rendah yang tak mampu dihentikan kiper Jonas Urbig.
Die Roten merespons cepat dengan menyamakan kedudukan pada menit ke-31. Raphael Guerreiro mencetak gol melalui tap-in di depan gawang setelah menerima umpan silang Jamal Musiala.
Tuan rumah kemudian berbalik unggul dua menit berselang. Serangan balik cepat diakhiri Nicolas Jackson yang dengan tenang menuntaskan umpan datar dari Luis Diaz menjadi gol.
Bayern semakin menjauh pada menit ke-37 lewat gol Alphonso Davies. Tembakan bek sayap asal Kanada itu dari sisi kiri sempat mengenai pemain Stuttgart sebelum mengecoh Alexander Nubel dan mengubah skor menjadi 3-1 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Bayern langsung menambah keunggulan pada menit ke-52. Harry Kane, yang masuk sebagai pemain pengganti, mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah hasil tepisan Nubel terhadap tembakan Leon Goretzka.
Stuttgart hanya mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-88 melalui Chema Andres. Namun, skor 4-2 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
