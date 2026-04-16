Hanura Lantik Yoseph M Paskalis Jadi Ketua DPD Papua Selatan, Langsung Gerak Cepat Bersiap Hadapi Pemilu 2029

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Papua Selatan periode 2026-2030. Pelantikan dilakukan di GOR Merauke, Papua Selatan, Rabu (15/4) malam.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Hanura, Akhmad Muqowam memimpin proses pelantikan ini. Acara turut dihadiri oleh ribuan kader dan pengurus Hanura Papua Selatan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hanura, Zulhendri Chaniago mengatakan, Yoseph M Paskalis terpilih sebagai Ketua DPD Hanura Papua Selatan periode 2026-2030. Keputusan ini ditetapkan dalam Musyawarah Daerah (Musda). Yoseph terpilih secara aklamasi.

"Menetapkan dan memutuskan Ketua DPD Hanura Provinsi Papua Selatan, Yoseph M Paskalis; Sekretaris Mohammad, Exan Daud; Bendahara, Duddy Sutisrayudhi," ucap Zulhendri membacakan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Hanura Papua Selatan.

Akhmad Muqowam lalu memimpin pembacaan ikrar pelantikan, dan menyerahkan pataka kepada Ketua DPD Hanura Papua Selatan terpilih.

Usai terpilih, Yoseph menyatakan akan bekerja maksimal untuk partai selama masa periodenya. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kemajuan daerah sesuai tagline partai, 'Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera'.

"Saya bukan lahir dari keluarga hebat. Tapi, saya siap memberi yang terbaik untuk Hanura dan daerah. Mari bangun bersama, banyak beda pendapat, tapi mari sama-sama bertanggungjawab," ujar Yoseph..

Yoseph meyakini, soliditas dan loyalitas seluruh kader akan menjadikan Hanura sebagai partai besar di Papua Selatan. Dia meminta seluruh kader menjadikan Hanura sebagai "Rumah Besar" bagi seluruh elemen masyarakat di Papua Selatan.