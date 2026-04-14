Kemenangan Perdana Kurniawan Dwi Yulianto, Simak 3 Fakta Menarik Timnas Indonesia U-17 Tumbangkan Timor Leste U-17

Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Timor Leste U-17. (Dok. Timnas Indonesia)
JawaPos com–Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Timor Leste U-17 di laga perdana Grup A Piala AFF U-17 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin (13/4).
Di babak pertama, Timnas Indonesia U-17 langsung bermain menyerang yang membuat mereka unggul terlebih dahulu lewat gol dari Putu Ekayana. Pada menit ke-18, sang kapten kembali mencetak gol keduanya.
Ridho berhasil membawa Timnas Indonesia U-17 menambah keunggulannya setelah mencetak gol di menit ke-38. Menjelang akhir babak pertama, Dava Yunna menutup pesta gol Garuda Muda.
Garuda Muda Menggila! Timnas Indonesia U-17 Hajar Timor Leste 4-0, Sinyal Bahaya untuk Rival Grup A
Ada tiga fakta menarik dari kemenangan yang diraih oleh Timnas Indonesia U-17. Apa saja fakta-fakta menarik tersebut? Baca terus artikel ini.
Timnas Indonesia U-17 sudah menjalani dua pertandingan uji coba sebagai persiapan menuju Piala AFF U-17. Melansir Transfermarkt, dalam dua laga melawan Korea Selatan U-17 dan India U-17, Timnas Indonesia mengalami kekalahan.
Setelah mengalami dua kekalahan tersebut, Timnas Indonesia U-17 mampu meraih hasil kemenangan melawan Timor Leste di laga perdana Piala AFF U-17. Hal tersebut juga menjadi kemenangan perdana Kurniawan Dwi Yulianto sejak ditunjuk menggantikan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia U-17.
Putu Ekayana justru mampu memperlihatkan ketajamannya meski bermain sebagai bek dengan dua gol yang diciptakannya. Gol tersebut merupakan brace perdana dan gol pertamanya sebagai pemain Timnas Indonesia U-17.
Sementara Dava Yunna dan Ridho juga berhasil mencetak gol perdananya bersama Timnas Indonesia U-17 di kompetisi resmi.
Bersama Kurniawan Dwi Yulianto, Timnas Indonesia U-17 kerap kesulitan membobol gawang lawan. Saat melawan Korea Selatan U-17 mereka takluk dengan skor 0-7 dan kalah 0-3 dari India U-17.
