Sering Mengalami Kelelahan saat Malam Hari? 7 Kebiasaan Harus Segera Anda Tinggalkan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Apakah Anda sering merasa lelah setiap hari meskipun sudah tidur cukup?

Kelelahan yang terus-menerus bisa jadi bukan hanya karena kurang istirahat, tetapi juga akibat kebiasaan buruk di malam hari yang tanpa disadari menguras energi Anda.

Dalam psikologi, pola tidur dan aktivitas sebelum tidur sangat memengaruhi kualitas istirahat dan tingkat kelelahan seseorang keesokan harinya.

Dilansir dari Small Biz Technology, terdapat tujuh kebiasaan malam yang sering dilakukan oleh orang yang selalu merasa kelelahan menurut psikologi.



1. Menggunakan Gadget Sebelum Tidur



Salah satu penyebab utama kelelahan adalah kebiasaan menggunakan gadget, seperti ponsel, tablet, atau laptop, sebelum tidur.

Layar gadget memancarkan cahaya biru yang dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur.

Akibatnya, tubuh sulit merasa mengantuk, dan tidur pun menjadi tidak nyenyak.

Selain itu, konsumsi konten yang merangsang otak, seperti media sosial atau berita, dapat meningkatkan kecemasan dan membuat pikiran terus bekerja meski sudah di tempat tidur.



2. Tidur Terlalu Larut Malam



Beberapa orang memiliki kebiasaan begadang meskipun harus bangun pagi.

Hal ini menyebabkan kurangnya waktu tidur yang cukup.

Tidur yang kurang dari 7-9 jam per malam dapat menyebabkan gangguan kognitif, menurunkan daya tahan tubuh, dan membuat tubuh terasa lelah sepanjang hari.

Bahkan jika seseorang terbiasa tidur larut, efek kelelahan akan terus menumpuk dari waktu ke waktu.



3. Mengonsumsi Kafein atau Alkohol di Malam Hari



Minum kopi, teh, atau minuman berkafein lainnya di malam hari bisa mengganggu tidur karena kafein adalah stimulan yang meningkatkan kewaspadaan.

Selain itu, meskipun alkohol dapat membuat seseorang lebih cepat mengantuk, efeknya justru dapat mengganggu siklus tidur sehingga kualitas tidur menurun.

Akibatnya, seseorang akan merasa lebih lelah ketika bangun di pagi hari.



4. Makan Terlalu Banyak atau Terlalu Dekat dengan Waktu Tidur



Makan malam dalam porsi besar atau makan terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menyebabkan gangguan pencernaan, seperti asam lambung naik atau perut terasa begah.

Ini bisa mengganggu kenyamanan tidur dan membuat seseorang sering terbangun di tengah malam.

Akibatnya, tidur tidak berkualitas, dan tubuh merasa lelah di keesokan harinya.



5. Tidak Memiliki Rutinitas Relaksasi Sebelum Tidur



Orang yang selalu merasa kelelahan sering kali tidak memiliki rutinitas relaksasi sebelum tidur.

Langsung tidur setelah beraktivitas tanpa memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk tenang dapat menyebabkan sulit tidur dan gelisah di malam hari.

Padahal, aktivitas seperti membaca buku, meditasi, atau mendengarkan musik yang menenangkan bisa membantu tubuh rileks dan meningkatkan kualitas tidur.



6. Terbiasa Overthinking Sebelum Tidur



Kebiasaan berpikir berlebihan (overthinking) sebelum tidur dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang membuat seseorang sulit tertidur atau tidur tidak nyenyak.

Pikiran yang terus-menerus bekerja akan memicu produksi hormon stres seperti kortisol, yang dapat menghambat tidur dan membuat tubuh tetap tegang meski sudah lelah.

Akibatnya, seseorang akan merasa tidak segar saat bangun di pagi hari.



7. Tidak Mempersiapkan Lingkungan Tidur yang Nyaman



Lingkungan tidur yang kurang nyaman, seperti suhu kamar yang terlalu panas atau dingin, pencahayaan yang terlalu terang, atau kasur dan bantal yang tidak mendukung, bisa menjadi penyebab utama tidur yang tidak berkualitas.

Orang yang sering merasa kelelahan biasanya tidak terlalu memperhatikan kualitas tempat tidur mereka, padahal faktor ini sangat memengaruhi kenyamanan tidur.



Kesimpulan



Kelelahan yang terjadi setiap hari sering kali bukan hanya karena kurang tidur, tetapi juga akibat kebiasaan buruk di malam hari yang mengganggu kualitas istirahat.

Jika Anda ingin bangun dengan perasaan segar dan penuh energi, mulailah mengubah kebiasaan sebelum tidur dengan menghindari penggunaan gadget, mengatur pola makan dan minum, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman.