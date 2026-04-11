Bahaya di GBK! Persebaya Surabaya Belum 100 Persen, Bernardo Tavares Bertekad Curi Poin Lawan Persija Jakarta

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memantau kondisi pemain jelang laga krusial kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno. (Persebaya)
JawaPos.com–Persebaya Surabaya datang ke Jakarta dengan misi besar sekaligus tantangan serius. Kondisi tim yang belum sepenuhnya fit menjadi sorotan jelang duel panas kontra Persija Jakarta pada laga super league di Stadion Gelora Bung Karno.
Laga Persija vs Persebaya pada pekan ke-27 Super League 2025/2026 ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ada gengsi, ada sejarah panjang, dan ada ambisi besar yang dibawa Green Force untuk mematahkan tren buruk di kandang lawan.
Persebaya Surabaya tetap menatap laga ini dengan optimisme tinggi. Meski menghadapi tekanan dan kondisi pemain yang belum 100 persen, semangat mencuri poin tetap menyala.
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tidak menutup fakta soal kondisi timnya. Dia menyebut masa persiapan kali ini memberi sedikit keuntungan, meski belum sepenuhnya ideal.
”Dalam masa persiapan ini, para pemain memiliki waktu istirahat yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Itu hal yang baik. Namun, beberapa pemain masih belum berada di kondisi 100 persen. Kami akan melihat kondisi mereka hari ini dan besok untuk memastikan kesiapan,” ujar Coach Tavares.
Situasi ini jelas menjadi perhatian serius tim pelatih. Kebugaran pemain akan sangat menentukan strategi yang diterapkan di lapangan.
Selain faktor fisik, Persebaya Surabaya juga fokus pada kesiapan taktik. Bernardo Tavares memastikan timnya tidak datang tanpa rencana menghadapi kekuatan Persija Jakarta.
”Kami juga menyiapkan rencana untuk pertandingan. Bermain di stadion ini tentu bagus, dan kami berharap tim bisa menampilkan permainan yang baik serta memberikan yang terbaik,” jelas Bernardo Tavares.
Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal teknis. Statistik lima tahun terakhir menjadi bayang-bayang yang belum berhasil dihapus oleh Persebaya Surabaya.
