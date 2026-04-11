Waspada! Ini 8 Bahaya yang Mengintai Perokok Pasif, Terutama bagi Ibu Hamil dan Anak-Anak

JawaPos.com - Perokok pasif sering kali dianggap tidak berisiko karena tidak merokok secara langsung. Padahal, paparan asap rokok dari lingkungan sekitar justru menyimpan ancaman serius bagi kesehatan. Bahkan, dampaknya bisa sama berbahayanya dengan perokok aktif.

Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa lebih dari 7 juta kematian terjadi setiap tahun akibat rokok, dan sekitar 1,3 juta di antaranya merupakan perokok pasif. Artinya, orang yang tidak merokok pun tetap berisiko tinggi mengalami penyakit akibat paparan asap rokok.

Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, termasuk nikotin, karbon monoksida, benzena, dan formaldehida. Zat-zat ini dapat bertahan di udara hingga berjam-jam, bahkan di ruang tertutup seperti rumah atau mobil.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut berbagai dampak serius yang dapat dialami perokok pasif.

1. Risiko Kanker Paru-Paru Meningkat

Perokok pasif memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker paru-paru, bahkan hingga 20–30 persen. Paparan zat karsinogen dalam asap rokok dapat merusak sel-sel paru secara perlahan. Risiko ini semakin meningkat jika paparan terjadi dalam jangka panjang dan di ruang tertutup.

2. Memicu Penyakit Jantung dan Stroke

Menghirup asap rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau aterosklerosis. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, hingga stroke. Zat beracun dalam asap rokok juga dapat meningkatkan tekanan darah dan mengganggu fungsi jantung.

3. Menyebabkan Gangguan Pernapasan