12 Manfaat Mandi Pagi Sebelum Subuh untuk Kesehatan, Bikin Tubuh Segar dan Fokus Seharian

JawaPos.com – Mandi pagi, terutama sebelum subuh, sering dianggap sebagai kebiasaan sederhana yang membantu menyegarkan tubuh sebelum memulai aktivitas. Namun di balik sensasi dingin yang dirasakan, ternyata terdapat berbagai manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan.

Pada waktu dini hari, suhu udara cenderung lebih rendah. Paparan air dingin saat mandi pada waktu ini mampu memberikan respons alami pada tubuh, mulai dari meningkatkan sirkulasi darah hingga merangsang sistem saraf agar lebih aktif.

Tak hanya itu, mandi pagi juga berperan dalam meningkatkan energi, menjaga kesehatan kulit, hingga memperbaiki suasana hati. Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut berbagai manfaat mandi pagi sebelum subuh yang perlu diketahui:

1. Meningkatkan Sirkulasi Darah

Mandi sebelum subuh dapat membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ vital seperti otak dan jantung. Air dingin memicu tubuh untuk menjaga suhu inti tetap stabil, sehingga aliran darah meningkat. Sirkulasi yang baik membantu distribusi oksigen dan nutrisi lebih optimal, sehingga tubuh terasa lebih segar.

2. Membuat Tubuh Lebih Segar dan Fokus

Paparan air dingin saat mandi pagi mampu merangsang produksi hormon adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini berperan penting dalam meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi. Tak heran jika mandi pagi sering dianggap sebagai "alarm alami" yang membantu tubuh benar-benar terbangun.

3. Meningkatkan Energi

Efek mandi pagi bahkan disebut-sebut setara dengan dorongan energi dari kafein. Saat air dingin menyentuh kulit, tubuh merespons dengan meningkatkan detak jantung dan aliran darah. Hasilnya, tubuh terasa lebih bertenaga dan siap menjalani aktivitas sepanjang hari.