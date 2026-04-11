Sinopsis The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (2015), Akhir dari Perjuangan Rakyat Melawan Pemerintahan Diktator

JawaPos.com - Di setiap peperangan, kita harus mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan apa yang diharapkan demi kebaikan bersama. Bahkan kita mungkin harus merelakan orang-orang tersayang.

Kerusakan tambahan (collateral damage) seperti itu memang harus diperhitungkan dalam menghadapi berbagai konflik. Tapi bukan berarti kerusakan ini tidak berharga di mata seseorang.

Setelah Peeta (Josh Hutcherson) berhasil diselamatkan dari siksaan Capitol, Katniss (Jennifer Lawrence) mendapatinya telah di-hijack, semacam pencucian otak ekstrim untuk memasukkan informasi salah ke target.

Akibatnya, Peeta menjadi sangat agresif kepada Katniss dan orang-orang yang ia percayai berhubungan baik dengan Katniss. Hal ini membuat Katniss semakin membenci Presiden Snow (Donald Sutherland).

Walaupun Katniss sangat ingin langsung pergi ke Capitol untuk menyerang Snow, Presiden Coin (Julianne Moore) dari Distrik 13 menghentikannya. Coin beralasan bahwa mereka perlu mengambil kendali Distrik 2 terlebih dahulu.

Distrik 2 adalah salah satu distrik dari sedikit yang masih berpihak kepada Capitol. Ini dikarenakan favoritisme oleh Capitol terhadap distrik-distrik penghasil victor (pemenang) Hunger Games terbanyak.

Para tentara Distrik 13 mulai membuat banyak strategi tidak humanis untuk mengalahkan Capitol. Bahkan kebanyakannya tidak segan-segan mengorbankan orang-orang tak bersalah. Mereka berargumen bahwa tanpa strategi semacam ini, mereka akan terus kalah dari Capitol.

Katniss dan kru kameranya dikirim ke Distrik 2, yang terpecah antara pihak pemberontak dan simpatisan Capitol. Di sana Katniss tertembak peluru, namun berkat kostumnya yang anti peluru ia selamat tanpa luka berat.

Katniss perlahan-lahan mulai menyadari bahwa Presiden Coin bukanlah seseorang yang sesuai dengan ia kira. Maka, ia berusaha untuk melarikan diri ke Capitol dengan bantuan teman-temannya.