8 Kebiasaan Orang Sukses Terlihat Percaya Diri di Ruangan Manapun Menurut Psikologi



JawaPos.com - Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dalam psikologi, rasa percaya diri lebih sering dianggap sebagai hasil dari kebiasaan dan pola pikir yang dilatih secara konsisten, bukan sekadar bakat bawaan.



Menariknya, orang-orang sukses sering terlihat percaya diri bukan karena mereka selalu yakin, tetapi karena mereka tahu bagaimana menampilkan diri mereka dengan cara yang tepat di berbagai situasi.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 kebiasaan yang sering mereka lakukan:



1. Menguasai Bahasa Tubuh (Body Language)



Dalam psikologi sosial, bahasa tubuh memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana orang lain memandang kita.



Orang yang percaya diri biasanya:



Berdiri tegak

Kontak mata stabil

Gerakan tangan terkontrol



Bahasa tubuh ini mengirimkan sinyal ke otak—baik otak kita sendiri maupun orang lain—bahwa kita memiliki kontrol dan rasa aman.



Menariknya: penelitian menunjukkan bahwa postur tubuh juga bisa mempengaruhi perasaan internal, bukan hanya sebaliknya.



2. Berbicara dengan Tempo yang Tenang



Orang sukses tidak terburu-buru saat berbicara. Mereka cenderung:



Berbicara dengan jeda

Menghindari kata pengisi berlebihan (seperti “eh”, “anu”)

Mengatur intonasi



Secara psikologis, tempo bicara yang stabil menunjukkan bahwa seseorang memiliki kendali atas pikirannya.



Sebaliknya, bicara terlalu cepat sering diasosiasikan dengan kecemasan.



3. Tidak Takut dengan Keheningan



Banyak orang merasa canggung saat suasana menjadi hening. Namun, orang yang percaya diri justru nyaman dengan jeda.



Dalam psikologi komunikasi:



Keheningan memberi kesan reflektif dan kuat

Orang lain cenderung memberi perhatian lebih



Orang sukses tidak merasa harus mengisi setiap detik dengan kata-kata.



4. Fokus pada Orang Lain, Bukan Diri Sendiri



Salah satu rahasia terbesar kepercayaan diri adalah mengalihkan fokus.



Alih-alih berpikir:



“Bagaimana aku terlihat?”



Mereka berpikir:



“Apa yang bisa aku berikan di situasi ini?”



Secara psikologis, ini mengurangi self-consciousness (kesadaran diri berlebihan) yang sering menjadi sumber rasa gugup.



5. Mengelola Pikiran Negatif dengan Rasional



Orang sukses juga mengalami keraguan, tetapi mereka tidak membiarkannya menguasai diri.



Mereka terbiasa:



Menantang pikiran negatif

Mengganti asumsi dengan fakta

Menggunakan self-talk yang realistis



Contohnya:



Bukan: “Aku pasti gagal”

Tapi: “Aku sudah mempersiapkan diri, dan itu cukup”



Ini sejalan dengan prinsip cognitive restructuring dalam psikologi.



6. Berpakaian dengan Sadar (Intentional Dressing)



Penampilan bukan soal gaya semata, tetapi tentang bagaimana kita merasa terhadap diri sendiri.



Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai enclothed cognition, yaitu:



Pakaian yang kita kenakan memengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku.



Orang sukses memilih pakaian yang:



Membuat mereka nyaman

Mewakili identitas mereka

Sesuai dengan konteks



Hasilnya: rasa percaya diri meningkat secara alami.



7. Menguasai Lingkungan (Situational Awareness)



Orang yang percaya diri biasanya cepat membaca situasi:



Siapa yang ada di ruangan

Norma sosial yang berlaku

Dinamika percakapan



Kemampuan ini membuat mereka bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan social intelligence.



8. Konsisten dengan Nilai Diri



Kepercayaan diri sejati tidak datang dari validasi eksternal, tetapi dari konsistensi internal.



Orang sukses:



Tahu apa yang mereka yakini

Tidak mudah terombang-ambing opini orang lain

Bertindak sesuai nilai mereka



Hal ini menciptakan kesan autentik—dan autentisitas adalah salah satu indikator kepercayaan diri yang paling kuat.



Penutup



Kepercayaan diri bukan soal menjadi paling pintar, paling menarik, atau paling berpengalaman di ruangan. Ini tentang bagaimana seseorang:



Mengelola dirinya

Membawa energi yang stabil

Menunjukkan kehadiran yang kuat



Yang menarik, semua kebiasaan di atas bisa dipelajari dan dilatih. Semakin sering dipraktikkan, semakin alami pula rasa percaya diri tersebut muncul.



