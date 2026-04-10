Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 10 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak aquarius akan menetapkan standar tinggi untuk tujuan hidup. Jadilah ambisius dalam segala hal.

Namun, penting untuk diingat bahwa sebesar apa pun impian yang dimiliki, aquarius juga harus memiliki rencana pragmatis untuk mencapai tujuan. Langit benar-benar batasnya, dan aquarius tidak boleh berhenti bermimpi.

Zodiak pisces mungkin merasa riang dan ingin bersenang-senang dengan orang-orang terdekat. Perjalanan keluarga akan memperkuat hubungan dengan orang lain.

Untuk menghilangkan stres dan menikmati kasih sayang orang-orang di sekitar, tidak ada yang lebih baik daripada menghabiskan waktu berkualitas dengan mereka.

Jangan membiarkan tekanan pekerjaan menghalangi kenikmatan. Apa pun yang sedang pisces hadapi, sekarang adalah saatnya untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih.

Semuanya akan berjalan sesuai rencana jika ditangani dengan elegan dan anggun. Pisces perlu memahami bahwa tanggung jawab akan terus datang, dan itu tergantung pada bagaimana pisces akan menanganinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 10 April 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Pasangan zodiak aquarius sedang merasakan kedamaian yang lebih besar dengan keadaan hubungan saat ini. Terkait karir, keputusan aquarius untuk berganti pekerjaan akan meringankan ketegangan yang berkepanjangan di bidang profesional.