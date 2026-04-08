Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
None
09 April 2026, 04.10 WIB

Dalam Hal Asmara, 8 Hal Ini Punya Tempat Istimewa bagi Perempuan Menurut Psikologi

ilustrasi perempuan yang kuat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perempuan biasanya menghargai hal-hal yang memberikan rasa aman, nyaman, dan kebahagiaan secara emosional.

Menurut psikologi, hal-hal yang mereka hargai tidak selalu besar, tetapi sering terlihat dari tindakan-tindakan kecil, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan kepedulian sehari-hari.

Mengutip dari geediting.com pada Rabu (8/4), terdapat delapan hal yang paling dihargai perempuan dalam sebuah hubungan menurut psikologi.

1. Komunikasi efektif

Dalam dunia hubungan romantis, komunikasi merupakan pondasi utama yang tidak bisa ditawar.

Perempuan sangat menghargai percakapan yang terbuka dan jujur tanpa takut akan penghakiman dari pasangannya.

Aspek komunikasi ini bersifat dua arah, dimana mereka juga ingin mengetahui pikiran dan perasaan pasangan sebagai bentuk keterbukaan dalam hubungan.

Komunikasi yang baik tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang kemampuan mendengarkan secara aktif yang menunjukkan bahwa sudut pandang pasangan dihargai.

Dengan mendengarkan aktif, pasangan menunjukkan kesediaan untuk memahami dan menghargai perspektif satu sama lain.

Meningkatkan kemampuan komunikasi menjadi langkah awal yang tepat untuk memperkuat ikatan dalam hubungan.

Menjadi terbuka, jujur, dan yang terpenting adalah hadir sepenuhnya saat berkomunikasi dengan pasangan.

2. Rasa hormat mendalam

Rasa hormat merupakan elemen krusial yang tidak boleh diabaikan dalam sebuah hubungan romantis.

Menghormati berarti menghargai pemikiran, perasaan, dan batasan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Pengakuan bahwa perspektif pasangan sama pentingnya dengan pandangan pribadi merupakan bentuk penghargaan yang tulus.

Dalam hubungan yang sehat, rasa hormat diprioritaskan bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Pancarkan Keindahan, 7 Tanda Perempuan dengan Kepribadian Cantik Alami Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Pancarkan Keindahan, 7 Tanda Perempuan dengan Kepribadian Cantik Alami Menurut Psikologi

09 April 2026, 03.59 WIB

Perempuan yang Telah Melewati 8 Perjuangan Ini Memiliki Kekuatan yang Tidak Mungkin Dipalsukan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Perempuan yang Telah Melewati 8 Perjuangan Ini Memiliki Kekuatan yang Tidak Mungkin Dipalsukan Menurut Psikologi

08 April 2026, 04.23 WIB

Jika Seorang Perempuan Sulit Ditebak, Kemungkinan Besar Dia Sedang Melindungi Dirinya Sendiri dengan 7 Cara Halus Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Seorang Perempuan Sulit Ditebak, Kemungkinan Besar Dia Sedang Melindungi Dirinya Sendiri dengan 7 Cara Halus Ini Menurut Psikologi

08 April 2026, 00.26 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore