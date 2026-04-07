Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
07 April 2026, 12.54 WIB

Ucapan Syukur Andhika Ramadhani setelah Bawa Persebaya Surabaya Raih Kemenangan dengan Clean Sheet

Andhika Ramadhani berhasil ciptakan clean sheet untuk Persebaya. (Dok. Andhika Ramadhani)

 

JawaPos.com–Andhika Ramadhani mengucap syukur setelah berhasil membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan melawan Persita Tangerang di pekan ke-26 Super League. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4).

Di sosial media, Andhika Ramadhani mengucap syukur setelah berhasil membawa Persebaya meraih kemenangan. ”Alhamdulillah, Thanks to allah +3,” tulis dia di Instagram.

Ucapan syukur tersebut dibalas dengan berbagai komentar pujian dari rekan setimnya di Persebaya, salah satunya Ernando Ari. ”Topp,” komentar pujian dari kiper utama Persebaya tersebut.

Pada laga melawan Persita, Bernardo Tavares memilih untuk memainkan Andhika Ramadhani sebagai kiper utama. Alasannya, karena Ernando Ari sedang tidak dalam kondisi yang bugar.

”Bagi saya dan terutama bagi tim, ini sangat penting di momen sulit. Banyak pemain tidak bisa bermain karena masalah fisik, jadi kami harus melakukan perubahan posisi. Hari ini menunjukkan bahwa tim ini adalah tim yang sesungguhnya,” ungkap Bernardo Tavares.

Tidak banyak aksi penyelamatan yang dilakukan Andhika karena Persita hanya melepaskan satu tendangan ke arah gawang dari tujuh tendangan. Melihat statistik permainannya dari I League, kiper 27 tahun tersebut hanya melakukan satu aksi penyelamatan.

Bagi Andhika, laga melawan Persita menjadi clean sheet pertamanya saat bermain selama 90 menit. Sebelumnya, dia pernah melakukan clean sheet, tapi menjadi pemain pengganti di menit ke-90+2 melawan PSIM Jogjakarta.

Musim ini, Andhika sudah bermain sebanyak empat pertandingan. Pemain kelahiran Surabaya itu sudah kebobolan tiga gol dan clean sheet dalam dua pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore