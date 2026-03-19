Jadwal Imsakiyah Ramadhan Hari ke-30: Panduan Waktu Ibadah untuk 20 Maret 2026 di Wilayah Kota Sumatera Selatan

Ilustrasi jadwal imsakiyah (Freepik)
JawaPos.com - Bagi umat muslim, bulan suci Ramadhan adalah bulan penuh berkah yang selalu dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia.
Setiap harinya, umat Islam melaksanakan ibadah puasa dengan mengatur waktu sahur, berbuka, serta menjalankan ibadah sesuai jadwal imsakiyah yang telah ditetapkan.
Bagi warga Kota Sumatera Selatan dan sekitarnya, mengetahui jadwal imsakiyah sangat penting agar dapat menjalankan puasa dengan lebih disiplin dan tepat waktu.
Pada hari ke-30 Ramadhan, yang bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2026, waktu imsak, subuh, serta berbuka puasa bisa sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya.
Oleh karena itu, penting untuk selalu memperbarui informasi mengenai jadwal imsakiyah agar tidak tertinggal dalam menjalankan ibadah dengan optimal.
Sebagaimana dilansir dari Bimas Islam Kemenag, Kamis (19/3), berikut ini adalah jadwal lengkap imsakiyah untuk wilayah Kota Sumatera Selatan pada tanggal 20 Maret 2026 atau hari ke-30 Ramadhan, yang bisa dijadikan panduan bagi Anda yang menjalankan puasa.
Kota Lubuklinggau
IMSAK
04:48
SUBUH
04:58
Kota Pagar Alam
IMSAK
04:47
SUBUH
04:57
Kota Palembang
IMSAK
04:41
SUBUH
04:51
Kota Prabumulih
IMSAK
04:43
SUBUH
04:53
Itulah jadwal imsakiyah di hari ke-30 bulan Ramadhan atau 20 Maret 2026 bagi wilayah Kota Sumatera Selatan.
