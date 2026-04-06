Niko Sulpriyono
06 April 2026, 20.18 WIB

Bukan Jumlah Anak yang Menentukan Bahagia, Tapi Seberapa Sesuai dengan Harapan Anda

Ilustrasi Keluarga (Freepik)

JawaPos.com - Selama ini, banyak orang beranggapan bahwa memiliki anak adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. 

Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Kebahagiaan orang tua ternyata tidak hanya ditentukan oleh kehadiran anak, tetapi juga oleh kesesuaian antara harapan dan realitas.

Setiap individu memiliki keinginan yang berbeda terkait jumlah anak. Ada yang ingin memiliki banyak anak, ada pula yang merasa cukup dengan satu atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali. 

Perbedaan inilah yang sering kali luput dari pembahasan ketika membicarakan kebahagiaan dalam keluarga.

Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara jumlah anak yang diinginkan dan yang dimiliki dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis. 

Artikel ini akan membahas temuan tersebut secara lebih mendalam yang dirangkum dari Psychologytoday.com pada Senin (06/04).

1. Keinginan Memiliki Anak Tidak Sama pada Setiap Orang

Setiap orang memiliki gambaran ideal tentang keluarga yang ingin dibangun. Keinginan ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai hidup, hingga kondisi sosial di sekitarnya.

Bagi sebagian orang, tidak memiliki anak bukanlah masalah dan tidak menurunkan kualitas hidup. 

Sebaliknya, bagi yang sangat menginginkan anak, kondisi tidak memiliki anak justru dapat menimbulkan tekanan emosional yang cukup besar.

Hal ini menunjukkan bahwa keinginan memiliki anak merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam memahami kebahagiaan seseorang, bukan sekadar jumlah anak itu sendiri.

