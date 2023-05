Menikmati Mi Instan Yang Sehat dengan Trendi

JawaPos.com - Selama ini mi instan mendapat stigma sebagai makan kurang baik. Di sisi lain, mi instan jadi penolong di saat genting dan sudah menjadi gaya hidup. Pasalnya, mi instan dapat disajikan dengan cepat tanpa proses terlalu lama.

Di tengah gaya hidup masyarakat yang sangat menyukainya, kini muncul mi instan yang dapat dinikmati di tengah party dan diklaim tetap sehat. Yaitu, WHYMEE by Burgreens.

CEO WHYMEE by Burgreens Irene Tjhai menuturkan, menyantap kelezatan mi instan sehat bisa dilakukan dengan cara yang fun, trendi, dan menyenangkan. "Kelezatan mi instan ini membuktikan bahwa mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tidak perlu membosankan," ujar Irene Tjhai dalam keterangan persnya, Senin (29/5).

Dia menyebut menikmati mi instan yang sehat tanpa membosankan dengan program “Slurp Around the Block”. Yaitu, tur restoran dan bar kekinian. Adapun tur itu berlangsung di restoran sekitar Blok M, Jakarta sejak Rabu (25/5) hingga pertengahan Juni mendatang. Restoran itu Lokaholik, Iron Fist, dan Sounds of Nebula.

"Kami mengundang para pecinta kuliner muda di Jakarta untuk bergabung dalam rangkaian acara menarik ini," sambung Irene Tjhai.

Di tiga restoran itu para pecinta kuliner disuguhkan dengan mi instan WHYMEE by Burgreens. Mi tersebut berbahan 100 persen nabati dengan kandungan superfood yang sehat dan bergizi. WHYMEE memiliki kadar protein tinggi (setara dengan 1 butir telur), tinggi serat (setara dengan 250 gr bayam), memiliki 33 persen lebih sedikit kalori dan 54 persen lebih sedikit sodium dan lemak.

Irene meyakini produknya dapat menjadi opsi plant-based food yang mudah untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat luas. Selain itu, mempermudah pelaku bisnis Food & Beverage lain untuk memiliki opsi vegan di restoran mereka.