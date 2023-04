Four Points Jadikan Momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Makin Ceria

JawaPos.com - Four Points by Sheraton Surabaya menghadirkan paket kamar spesial Four You. Selain itu ada koleksi hampers istimewa Syawalan Raya bagi tamu untuk merayakan momen suka cita selama Ramadan dan musim libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H mendatang.

"Kami sangat antusias memperkenalkan paket kamar spesial kami 'Four You' selama Ramadan dan libur Hari Raya 1444 H untuk memberikan tamu sensasi bermalam di kamar yang nyaman dan luas, sekaligus menikmati keuntungan eksklusif lainnya," sebut Birgitta Mone, Director of Marketing Communication – Complex Sheraton Surabaya Hotel & Towers and Four Points by Sheraton Surabaya.

"Lokasi kami yang strategis berada di jantung Kota Surabaya menjadikan Four Points by Sheraton Hotel Surabaya pilihan yang tepat bagi keluarga dan wisatawan untuk merayakan khidmatnya makna Ramadan dan Hari Raya. Dengan akses langsung ke pusat perbelanjaan ternama di Indonesia, yakni Tunjungan Plaza Surabaya, dan ke objek wisata di kota ini, serta kawasan bisnis, kami ingin memastikan para tamu merasakan pengalaman menginap yang spektakuler di Kota Surabaya yang ramai ini," kata Birgitta Mone, Director of Marketing Communication – Complex Sheraton Surabaya Hotel & Towers and Four Points by Sheraton Surabaya.

Paket kamar Four Your ini dihadirkan secara eksklusif bagi para tamu dalam menyambut bulan suci Ramadan dan momen Hari Raya Idul Fitri dengan keluarga dan orang terdekat. Paket ini termasuk kesempatan untuk menginap selama 3D2N di Four Points by Sheraton Surabaya. Dengan paket ini, tamu dapat menikmati dua kali sarapan buffet untuk dua orang di restoran andalan hotel, yakni Lime Restaurant yang menyajikan cita rasa Asia dan Internasional dalam suasana yang nyaman.

Selain itu, tamu juga berkesempatan menikmati menu sajian makan malam yang lezat dalam menu program buka puasa Safari Rasa Nusantara di Lime Restaurant. Menu ini akan memanjakan lidah para tamu dengan beragam varian kuliner khas dari berbagai daerah di Nusantara, seperti, nasi kebuli kambing guling, seafood saus padang, sate maranggi, dan lain-lain. Tak lupa, tamu juga dihidangkan menu pembuka takjil yang menggugah selera.

Sebagai pelengkap, tamu yang menginap dengan paket ini akan mendapat kopi cold brew untuk dua orang yang menjadi minuman primadona hotel Four Points by Sheraton Surabaya, serta fasilitas spesial dalam kamar yang dipilihkan oleh pelayan hotel untuk menambah semarak suasana Ramadan dan Hari Raya. Hidangan khas Ramadan, yakni buah kurma dan takjil juga akan disajikan bersama dengan produk UMKM pilihan sebagai bagian dari fasilitas spesial kamar yang ditawarkan.

Untuk menambah semangat berbagi ke sesama, Hotel Four Points by Sheraton Surabaya juga berkolaborasi dengan influencer fesyen ternama, Meirani A. P., untuk membuat hampers spesial Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri bernama Syawalan Raya. Hampers disajikan dalam kotak bernuansa hijau yang mewah.

Selama periode akhir pekan antara 21-30 April, Four Points by Sheraton Surabaya dapat menjadi tempat ideal bagi keluarga dan anak-anak untuk menghabiskan waktu dan menikmati quality time dengan menyaksikan pertunjukan cosplay kartun dan menemani si kecil bermain di area Kids' Playground di tepi kolam renang.

Di area bermain ini juga disediakan bouncy castle dan kids' slide agar momen keceriaan lebih seru. Selain itu, bagi anak berusia antara 4-11 tahun, mereka dapat mengikuti kelas dansa dan menyanyi. Serta ikut dalam petualangan treasure hunt secara gratis bagi yang menginap.