JawaPos.com - Sejumlah produsen makanan di Jepang berencana menaikkan harga berbagai produk mulai Januari hingga Maret 2027. Kenaikan pada beberapa produk bahkan mencapai 20 persen, sehingga berpotensi mengurangi manfaat rencana pemerintah memangkas pajak konsumsi makanan dan minuman dari 8 persen menjadi 1 persen mulai April selama dua tahun.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (29/11), kenaikan harga tersebut dipicu meningkatnya biaya bahan baku dan tenaga kerja di tengah ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah. Kebijakan pemangkasan pajak yang direncanakan pemerintah pun dikhawatirkan tidak banyak meringankan beban rumah tangga jika harga produk terus naik.

Sejumlah pengamat menilai perusahaan mungkin mempercepat kenaikan harga sebelum rancangan undang-undang pemangkasan pajak disahkan oleh parlemen dan mulai berlaku. Jika langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi sulitnya menaikkan harga setelah kebijakan berlaku, konsumen tetap berpotensi menanggung beban pengeluaran yang tinggi.

Produsen makanan besar Jepang, Meiji Holdings Co., berencana menaikkan harga 34 produk keju, mentega, lemak, dan minyak sekitar 3 hingga 9 persen untuk pengiriman mulai 1 Januari. Perusahaan itu juga akan menaikkan harga 24 produk es krim sekitar 5 hingga 12 persen.

"Konsumen tidak akan menerima kenaikan harga setelah April, sehingga kami ingin menghindari hal tersebut," kata seorang eksekutif Meiji dalam paparan hasil keuangan perusahaan awal bulan ini.

Perusahaan makanan dan minuman lainnya, Kagome Co., juga mengumumkan kenaikan harga 409 produk mulai pengiriman 1 Februari.

Produk yang terdampak mencakup saus tomat dan berbagai jenis saus untuk kebutuhan rumah tangga maupun komersial. Kenaikan tertinggi sebesar 13,1 persen akan berlaku untuk produk makanan rumah tangga.

Sementara itu, Kikkoman Corp. berencana menaikkan harga 58 produk, termasuk saus tomat, mulai pengiriman 1 Maret. Besaran kenaikannya berkisar 5 hingga 15 persen.

Produsen makanan laut Kibun Foods Inc. juga akan menaikkan harga sejumlah produk, terutama olahan pasta ikan. Kenaikan tertinggi perusahaan tersebut mencapai 20 persen.

Pejabat perusahaan riset Teikoku Databank, Daisuke Iijima, mengatakan produsen makanan besar Jepang telah menaikkan harga berbagai produk setiap April dan Oktober sejak 2022. Periode tersebut bertepatan dengan invasi skala penuh Rusia ke Ukraina yang mendorong kenaikan harga minyak dan gas.

Menurut Iijima, pemilihan waktu kenaikan harga pada April dan Oktober selama ini merupakan keputusan yang rasional karena menyesuaikan dengan siklus evaluasi produk perusahaan pada musim semi dan gugur.