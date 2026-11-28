Tak Perlu ke Restoran, Ini Resep Udang Goreng Rambutan yang Praktis dan Lezat
Resep Udang Goreng Rambutan yang Mudah Dibuat di Rumah./ YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Mencari inspirasi camilan rumahan yang berbeda dari biasanya? Udang goreng rambutan bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai teman bersantai maupun pelengkap hidangan utama. Olahan ini mempunyai tampilan khas menyerupai buah rambutan karena bagian luarnya dilapisi potongan kulit pangsit yang digoreng hingga renyah dan berwarna keemasan. Perpaduan adonan ayam dan udang menghasilkan bagian dalam yang lembut dengan cita rasa gurih. Ditambah saus Bangkok sebagai pelengkap, camilan ini menawarkan sensasi rasa yang semakin menggugah selera. Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit. Bahan-bahannya mudah ditemukan sehingga kamu bisa mencoba menghadirkan camilan ala restoran langsung dari dapur sendiri. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang goreng rambutan yang renyah, gurih, dan cocok dinikmati bersama keluarga. Bahan-bahan untuk Membuat Udang Goreng Rambutan: Bahan Tepung Pelapis: Bahan Pelengkap: Cara Membuat Udang Goreng Rambutan: Udang goreng rambutan siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan tekstur luar yang renyah dengan bagian dalam yang lembut membuat hidangan ini cocok menjadi camilan sore, lauk makan, maupun sajian spesial saat berkumpul bersama keluarga.
JawaPos.com – Mencari inspirasi camilan rumahan yang berbeda dari biasanya? Udang goreng rambutan bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai teman bersantai maupun pelengkap hidangan utama.
Olahan ini mempunyai tampilan khas menyerupai buah rambutan karena bagian luarnya dilapisi potongan kulit pangsit yang digoreng hingga renyah dan berwarna keemasan.
Perpaduan adonan ayam dan udang menghasilkan bagian dalam yang lembut dengan cita rasa gurih. Ditambah saus Bangkok sebagai pelengkap, camilan ini menawarkan sensasi rasa yang semakin menggugah selera.
Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit. Bahan-bahannya mudah ditemukan sehingga kamu bisa mencoba menghadirkan camilan ala restoran langsung dari dapur sendiri.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang goreng rambutan yang renyah, gurih, dan cocok dinikmati bersama keluarga.
Bahan-bahan untuk Membuat Udang Goreng Rambutan:
Bahan Tepung Pelapis:
Bahan Pelengkap:
Cara Membuat Udang Goreng Rambutan:
Udang goreng rambutan siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan tekstur luar yang renyah dengan bagian dalam yang lembut membuat hidangan ini cocok menjadi camilan sore, lauk makan, maupun sajian spesial saat berkumpul bersama keluarga.
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