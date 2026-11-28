JawaPos.com – Mencari inspirasi camilan rumahan yang berbeda dari biasanya? Udang goreng rambutan bisa menjadi pilihan menarik untuk disajikan sebagai teman bersantai maupun pelengkap hidangan utama. Olahan ini mempunyai tampilan khas menyerupai buah rambutan karena bagian luarnya dilapisi potongan kulit pangsit yang digoreng hingga renyah dan berwarna keemasan. Perpaduan adonan ayam dan udang menghasilkan bagian dalam yang lembut dengan cita rasa gurih. Ditambah saus Bangkok sebagai pelengkap, camilan ini menawarkan sensasi rasa yang semakin menggugah selera. Cara membuatnya pun tidak terlalu rumit. Bahan-bahannya mudah ditemukan sehingga kamu bisa mencoba menghadirkan camilan ala restoran langsung dari dapur sendiri. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang goreng rambutan yang renyah, gurih, dan cocok dinikmati bersama keluarga. Bahan-bahan untuk Membuat Udang Goreng Rambutan: 200 gram ayam giling atau udang giling

200 gram udang kupas yang sudah dibelah bagian punggungnya

1 sdt garam

1 sdt baking powder

1 sdm air jahe (opsional)

½ butir putih telur

1 sdm tepung sagu

1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan

1 sdm bawang bombai parut

¾ sdm saus tiram

2 sdt kecap asin

1 sdm gula

1 sdt kaldu bubuk

1 sdt minyak wijen

1 bungkus kulit pangsit yang sudah dipotong-potong Bahan Tepung Pelapis: 5 sdm tepung serbaguna

100 ml air Bahan Pelengkap: Minyak goreng secukupnya

Saus Bangkok Cara Membuat Udang Goreng Rambutan: Pertama, bersihkan udang kupas menggunakan sedikit garam dan baking powder. Diamkan selama kurang lebih lima menit agar bumbunya meresap. Setelah itu, bilas udang menggunakan air mengalir selama 3–5 menit hingga warnanya berubah menjadi putih pucat. Angkat udang, kemudian keringkan menggunakan tisu dapur. Selanjutnya, cincang udang hingga berukuran kecil. Siapkan wadah, masukkan ayam giling dan udang cincang. Tambahkan garam serta gula, kemudian aduk hingga adonan terasa lebih lengket dan menyatu. Masukkan bahan lainnya, mulai dari putih telur, air jahe jika digunakan, tepung sagu, bawang putih, bawang bombai, saus tiram, kecap asin, kaldu bubuk, dan minyak wijen. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata. Berikutnya, buat adonan pelapis dengan mencampurkan tepung serbaguna dan air. Aduk hingga tidak ada bagian tepung yang menggumpal. Potong kulit pangsit menjadi irisan tipis, kemudian bagi lagi menjadi dua hingga tiga bagian agar mudah menempel pada adonan. Ambil adonan udang secukupnya menggunakan tangan atau sendok, lalu bentuk menjadi bulatan sesuai ukuran yang diinginkan. Celupkan bulatan adonan ke dalam tepung pelapis hingga seluruh permukaannya terbalut. Gulingkan adonan di atas potongan kulit pangsit. Tekan perlahan agar irisan kulit pangsit menempel dan membentuk tampilan menyerupai rambutan. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng adonan hingga kulit pangsit berubah warna menjadi kuning keemasan dan teksturnya renyah. Setelah matang, angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Susun udang goreng rambutan di atas piring saji, kemudian lengkapi dengan saus Bangkok sebagai cocolan. Udang goreng rambutan siap dinikmati selagi hangat. Perpaduan tekstur luar yang renyah dengan bagian dalam yang lembut membuat hidangan ini cocok menjadi camilan sore, lauk makan, maupun sajian spesial saat berkumpul bersama keluarga.