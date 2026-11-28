Resep Tumis Jamur Kemangi ala Rumahan, Bumbu Sederhana Rasanya Istimewa
Resep Tumis Jamur Kemangi Pedas. (YouTube Devina Hermawan )
JawaPos.com – Menentukan menu masakan sehari-hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika ingin menyajikan hidangan sederhana dengan cita rasa yang menggugah selera. Salah satu menu rumahan yang patut dicoba adalah tumis jamur kemangi pedas. Hidangan ini memadukan tekstur jamur tiram yang lembut dengan aroma khas kemangi serta sensasi pedas dari cabai. Keistimewaannya terletak pada perpaduan bumbu yang meresap dan aroma rempah yang membuat masakan terasa semakin nikmat. Apalagi jika disantap bersama nasi putih hangat, dijamin cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam. Tidak perlu khawatir soal proses pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan langkah memasaknya juga praktis sehingga bisa dicoba sendiri di rumah. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap tumis jamur kemangi pedas yang bisa menjadi inspirasi menu rumahan untuk keluarga. Tumis jamur kemangi pedas siap dinikmati sebagai lauk rumahan yang sederhana tetapi kaya rasa. Perpaduan gurihnya jamur, pedasnya cabai, serta aroma segar kemangi membuat hidangan ini cocok untuk melengkapi menu makan bersama keluarga. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, resep ini bisa menjadi alternatif ketika ingin menyajikan lauk berbeda tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.
Bahan-bahan utama:
Bahan pelapis jamur:
Bumbu halus:
Bahan pelengkap tumisan:
Pelengkap:
Cara Membuat Tumis Jamur Kemangi Pedas:
JawaPos.com – Menentukan menu masakan sehari-hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika ingin menyajikan hidangan sederhana dengan cita rasa yang menggugah selera.
Salah satu menu rumahan yang patut dicoba adalah tumis jamur kemangi pedas. Hidangan ini memadukan tekstur jamur tiram yang lembut dengan aroma khas kemangi serta sensasi pedas dari cabai.
Keistimewaannya terletak pada perpaduan bumbu yang meresap dan aroma rempah yang membuat masakan terasa semakin nikmat. Apalagi jika disantap bersama nasi putih hangat, dijamin cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam.
Tidak perlu khawatir soal proses pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan langkah memasaknya juga praktis sehingga bisa dicoba sendiri di rumah.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap tumis jamur kemangi pedas yang bisa menjadi inspirasi menu rumahan untuk keluarga.
Tumis jamur kemangi pedas siap dinikmati sebagai lauk rumahan yang sederhana tetapi kaya rasa. Perpaduan gurihnya jamur, pedasnya cabai, serta aroma segar kemangi membuat hidangan ini cocok untuk melengkapi menu makan bersama keluarga.
Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, resep ini bisa menjadi alternatif ketika ingin menyajikan lauk berbeda tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!