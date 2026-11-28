JawaPos.com – Menentukan menu masakan sehari-hari terkadang menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika ingin menyajikan hidangan sederhana dengan cita rasa yang menggugah selera. Salah satu menu rumahan yang patut dicoba adalah tumis jamur kemangi pedas. Hidangan ini memadukan tekstur jamur tiram yang lembut dengan aroma khas kemangi serta sensasi pedas dari cabai. Keistimewaannya terletak pada perpaduan bumbu yang meresap dan aroma rempah yang membuat masakan terasa semakin nikmat. Apalagi jika disantap bersama nasi putih hangat, dijamin cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam. Tidak perlu khawatir soal proses pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan langkah memasaknya juga praktis sehingga bisa dicoba sendiri di rumah. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap tumis jamur kemangi pedas yang bisa menjadi inspirasi menu rumahan untuk keluarga. Bahan-bahan utama: 400 gram jamur tiram

1 sendok teh garam Bahan pelapis jamur: ½ sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh ketumbar bubuk

½ sendok teh kunyit bubuk

3 sendok makan tepung terigu protein sedang Bumbu halus: 5 siung bawang merah

3 siung bawang putih

3 buah cabai merah yang sudah direbus

1 sendok makan air

2 sendok makan minyak Bahan pelengkap tumisan: 1 batang daun bawang

3 lembar daun jeruk

5 buah cabai rawit merah

12 gram daun kemangi

75 ml air

½ sendok teh kaldu ayam bubuk

2 sendok teh gula pasir

⅛ sendok teh merica Pelengkap: Nasi putih hangat Cara Membuat Tumis Jamur Kemangi Pedas: Siapkan jamur terlebih dahulu. Suwir jamur tiram menjadi bagian-bagian kecil, kemudian masukkan garam. Aduk sampai merata dan diamkan beberapa saat agar bumbunya meresap. Setelah itu, peras jamur untuk mengurangi kandungan airnya. Bumbui dan baluri jamur. Masukkan jamur ke dalam wadah, kemudian tambahkan kaldu jamur, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, serta tepung terigu. Aduk hingga seluruh bagian jamur terlapisi bumbu secara merata. Goreng sampai keemasan. Panaskan minyak dalam wajan, lalu goreng jamur hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Angkat dan tiriskan agar minyak berlebih berkurang. Haluskan bahan bumbu. Siapkan blender, kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah rebus, minyak, dan air. Proses seluruh bahan sampai teksturnya benar-benar halus. Siapkan bahan tambahan. Iris daun bawang dan cabai rawit merah sesuai selera. Sisihkan terlebih dahulu sebelum mulai memasak bumbu. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu halus. Tumis sampai aromanya keluar dan bumbu terlihat matang serta mengeluarkan minyak. Masukkan daun jeruk dan cabai. Tambahkan daun jeruk bersama irisan cabai rawit merah. Aduk dan tumis kembali sampai aroma rempah semakin terasa. Buat bumbu tumisan. Tuangkan air, kemudian masukkan kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan merica. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Campurkan jamur dan bahan pelengkap. Masukkan irisan daun bawang serta jamur yang sudah digoreng. Aduk sebentar agar bumbu menyelimuti seluruh bagian jamur, kemudian tambahkan daun kemangi. Sajikan selagi hangat. Setelah semua bahan tercampur dan matang, matikan kompor. Pindahkan tumis jamur kemangi pedas ke dalam piring saji dan hidangkan bersama nasi putih hangat. Tumis jamur kemangi pedas siap dinikmati sebagai lauk rumahan yang sederhana tetapi kaya rasa. Perpaduan gurihnya jamur, pedasnya cabai, serta aroma segar kemangi membuat hidangan ini cocok untuk melengkapi menu makan bersama keluarga. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan proses memasak yang tidak terlalu rumit, resep ini bisa menjadi alternatif ketika ingin menyajikan lauk berbeda tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.