JawaPos.com – Ingin menikmati hidangan lezat dengan bahan sederhana dan harga terjangkau? Tahu telur krispi bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba. Olahan tahu dan telur ini menawarkan perpaduan tekstur yang menarik. Bagian luarnya terasa renyah setelah digoreng, sedangkan bagian dalamnya tetap lembut dengan cita rasa gurih yang menggugah selera. Kelezatan hidangan semakin lengkap berkat siraman saus spesial dengan perpaduan rasa gurih dan manis. Aromanya yang menggoda membuat menu sederhana ini terasa seperti sajian restoran. Tahu telur krispi juga cukup fleksibel untuk disajikan dalam berbagai kesempatan. Kamu bisa menjadikannya lauk pendamping nasi putih hangat, camilan sore, hingga menu andalan untuk keluarga. Menariknya, bahan-bahan yang dibutuhkan relatif mudah ditemukan dan tidak memerlukan biaya besar. Bahkan, tampilannya yang menarik bisa menjadi inspirasi menu jualan rumahan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep tahu telur krispi dengan saus gurih manis yang mudah dibuat sendiri di rumah. Bahan-Bahan Tahu Telur Krispi 3 butir telur

2 buah tahu kuning

¼ sendok teh garam

⅛ sendok teh merica

Minyak goreng secukupnya Bahan Pelapis Basah 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna

3 sendok makan air Bahan Pelapis Kering Tepung bumbu serbaguna secukupnya Bahan Saus Gurih Manis 1 sendok makan margarin

3 siung bawang putih

½ buah bawang bombai

1 sendok makan saus tiram

1 sendok makan saus sambal

1 sendok makan saus tomat

1 sendok teh kecap Inggris

½ sendok makan kecap manis

80 ml air Pelengkap Nasi putih hangat Cara Membuat Tahu Telur Krispi 1. Siapkan adonan tahu telur Pertama, masukkan tahu kuning ke dalam mangkuk. Tambahkan telur, garam, dan merica, kemudian hancurkan tahu sambil mengaduk seluruh bahan hingga tercampur rata. 2. Masak adonan hingga matang Panaskan sedikit minyak di atas wajan. Tuangkan adonan tahu telur, kemudian bentuk sesuai selera, misalnya persegi atau kotak. Masak hingga bagian bawah dan seluruh adonan matang. Setelah itu, angkat dan sisihkan terlebih dahulu. 3. Buat adonan pelapis Siapkan wadah terpisah, lalu campurkan tepung bumbu serbaguna dengan air. Aduk sampai menghasilkan adonan basah yang tercampur merata. Sementara itu, siapkan tepung bumbu kering di wadah lainnya untuk proses pelapisan. 4. Balut tahu telur dengan tepung Masukkan tahu telur yang sudah matang ke dalam tepung kering. Selanjutnya, celupkan ke adonan tepung basah dan balurkan kembali dengan tepung kering. Pastikan seluruh permukaannya tertutup tepung agar menghasilkan lapisan yang renyah ketika digoreng. 5. Goreng hingga kecokelatan Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng tahu telur yang sudah dilapisi tepung. Masak hingga permukaannya berubah warna menjadi kuning keemasan dan terasa renyah. Setelah matang, angkat lalu tiriskan agar minyak berlebih berkurang. 6. Siapkan bumbu saus Geprek bawang putih hingga sedikit hancur, kemudian iris bawang bombai sesuai selera. Panaskan margarin di wajan. Masukkan bawang putih dan tumis sebentar sampai mengeluarkan aroma harum. Berikutnya, tambahkan irisan bawang bombai dan tumis kembali hingga layu serta aromanya semakin sedap. 7. Masak saus gurih manis Masukkan saus tiram, saus sambal, saus tomat, kecap Inggris, dan kecap manis ke dalam tumisan. Tuangkan air sebanyak 80 ml, kemudian aduk seluruh bahan sampai tercampur rata. Masak sebentar hingga saus memiliki tekstur yang sesuai dan bumbu menyatu. 8. Sajikan tahu telur krispi Tata tahu telur yang sudah digoreng di atas piring saji. Kemudian, siram atau sajikan bersama saus gurih manis yang telah dibuat. Tambahkan nasi putih hangat sebagai pelengkap agar hidangan semakin mengenyangkan. Tahu telur krispi ala restoran pun siap dinikmati bersama keluarga. Perpaduan lapisan luar yang renyah, bagian dalam yang lembut, serta saus gurih manis membuat hidangan sederhana ini cocok menjadi menu favorit di rumah. Selain praktis dan ekonomis, resep ini juga bisa dikembangkan menjadi ide jualan makanan dengan tampilan menarik dan cita rasa yang menggugah selera.