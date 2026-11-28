JawaPos.com – Bakso merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yang bisa dinikmati dalam berbagai suasana. Selain bakso berukuran besar, varian bakso unyil atau bakso mutiara juga banyak disukai karena bentuknya mungil, teksturnya kenyal, dan mudah disantap dalam sekali suapan.

Menariknya, membuat bakso unyil ternyata tidak harus menggunakan peralatan khusus. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan serta langkah pengolahan yang tepat, kamu bisa membuat bakso mini sendiri di rumah tanpa bantuan cetakan.

Selain cocok dijadikan hidangan keluarga, bakso unyil juga berpotensi menjadi ide usaha kuliner rumahan. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep bakso unyil ini menggunakan perpaduan daging sapi dan ayam untuk menghasilkan cita rasa gurih dengan tekstur yang kenyal.

Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut daftar bahan dan langkah-langkah memasak bakso unyil yang bisa kamu praktikkan sendiri.

Bahan-Bahan Bakso Unyil 1. Bahan Aromatik 2 sdm minyak goreng

6 siung bawang merah

6 siung bawang putih 2. Bahan Adonan Bakso 250 gram daging sapi has dalam, dalam kondisi setengah beku

250 gram dada ayam filet, dalam kondisi setengah beku

2 sdt garam

1 sdm gula pasir

¼ sdt merica

2 sdt kaldu jamur

2 sdt baking powder

1–2 siung bawang putih

2 butir telur

2 sdt kecap manis

1 sdt dark soy sauce (opsional)

80 gram es batu

50 gram tepung tapioka 3. Bahan Kuah Bakso 1 liter air

1 sdm kaldu ayam bubuk

½ sdm kaldu jamur

½ sdm garam

¼ sdt merica

1 sdm gula pasir

1 batang daun bawang, potong-potong

1 batang seledri, potong-potong

1 sdm minyak ayam bawang 4. Bahan Pelengkap Sambal rawit secukupnya

Bawang merah goreng secukupnya

Jeruk nipis secukupnya

Nasi putih sesuai selera Cara Membuat Bakso Unyil 1. Siapkan Bumbu Aromatik Pertama, iris tipis bawang merah dan bawang putih. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian goreng bawang merah terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, masukkan bawang putih dan masak menggunakan api kecil hingga aromanya keluar serta teksturnya sedikit kering. Angkat dan sisihkan.

2. Potong Daging Sapi dan Ayam Siapkan daging sapi has dalam dan dada ayam filet yang sudah dalam kondisi setengah beku. Potong keduanya menjadi bagian lebih kecil agar mudah dihaluskan menggunakan food processor.

3. Haluskan Bahan Utama Masukkan potongan daging sapi dan ayam ke dalam food processor. Tambahkan garam, gula pasir, merica, kaldu jamur, serta baking powder.

Proses seluruh bahan hingga tercampur rata dan teksturnya berubah menjadi adonan yang halus serta lengket. Tahapan ini penting untuk membantu menghasilkan bakso dengan tekstur kenyal.

4. Masukkan Bumbu dan Bahan Tambahan Berikutnya, tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah ditumis. Masukkan juga bawang putih tambahan, telur, kecap manis, dark soy sauce jika digunakan, serta es batu.

Haluskan kembali seluruh bahan sampai benar-benar tercampur. Setelah itu, masukkan tepung tapioka dan proses sebentar hingga adonan menyatu dengan baik.

5. Dinginkan Adonan Bakso Pindahkan adonan ke dalam wadah, kemudian simpan di lemari pendingin selama sekitar 1–2 jam.

Setelah adonan cukup dingin, masukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah dikeluarkan dan dibentuk menjadi bakso berukuran kecil.

6. Bentuk dan Rebus Bakso Siapkan panci berisi air panas. Basahi tangan menggunakan air dingin agar adonan tidak mudah menempel.

Keluarkan adonan sedikit demi sedikit dari plastik segitiga, kemudian bentuk menjadi bulatan kecil menggunakan tangan. Masukkan bakso ke dalam air panas dan masak dengan api kecil hingga matang.

Setelah bakso matang, segera pindahkan ke dalam wadah berisi air es. Proses ini membantu menghentikan pemasakan dan mempertahankan tekstur bakso. Angkat kemudian tiriskan.

7. Racik Kuah Bakso Untuk membuat kuah, siapkan panci dan tuangkan 1 liter air. Tambahkan kaldu ayam bubuk, kaldu jamur, garam, merica, dan gula pasir.

Masukkan pula potongan daun bawang, seledri, serta minyak ayam bawang. Aduk hingga semua bahan tercampur, kemudian masak sampai kuah mendidih dan aromanya harum.

8. Masukkan Bakso dan Sajikan Setelah kuah mendidih, masukkan bakso unyil yang sudah direbus sebelumnya. Masak beberapa saat agar rasa kuah meresap dan bakso kembali hangat.

Angkat dan sajikan dalam mangkuk. Tambahkan sambal rawit, bawang merah goreng, serta perasan jeruk nipis sesuai selera. Bakso unyil homemade yang gurih dan kenyal siap dinikmati bersama nasi putih.