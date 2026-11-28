JawaPos.com - Merayakan akhir tahun tidak harus menunggu malam 31 Desember. Menikmati makanan favorit, mengadakan makan bersama keluarga, hingga berbagi hampers bisa menjadi cara sederhana untuk mengapresiasi diri sendiri sekaligus mempererat hubungan dengan orang terdekat.

Momen akhir tahun juga identik dengan meningkatnya aktivitas kuliner. Ada yang mulai merencanakan makan bersama teman lama, menggelar pesta kecil di rumah, berburu hidangan khas, hingga mencari bingkisan untuk keluarga dan rekan kerja. Menariknya, berbagai kegiatan tersebut bisa dilakukan jauh sebelum malam pergantian tahun.

Ada beberapa ide kuliner yang bisa dicoba untuk mengisi waktu menjelang Tahun Baru. Selain tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk menggelar pesta, kegiatan ini juga bisa disesuaikan dengan anggaran dan jumlah orang yang ikut merayakan.

1. Berburu Kuliner Favorit Bersama Keluarga

Makan bersama keluarga menjadi salah satu cara paling sederhana untuk menikmati suasana akhir tahun. Tidak harus memilih restoran mahal, mengunjungi tempat makan favorit atau mencoba menu yang selama ini belum sempat dicicipi juga bisa menjadi agenda menarik.

Pilih restoran dengan menu yang bisa dinikmati bersama, seperti hidangan ayam, makanan laut, aneka olahan daging, atau menu keluarga lainnya. Jika ingin lebih hemat, manfaatkan paket makan bersama yang biasanya menawarkan beberapa menu dalam satu pesanan.

Selain menjadi kesempatan untuk menikmati makanan, agenda ini bisa dimanfaatkan untuk berkumpul dan berbincang setelah masing-masing anggota keluarga disibukkan dengan aktivitas sepanjang tahun.

2. Menggelar Pesta Kecil dengan Menu Party Platter

Bagi yang ingin mengundang teman atau keluarga ke rumah, party platter bisa menjadi alternatif praktis untuk menyiapkan hidangan.

Konsep penyajian ini memungkinkan beberapa jenis makanan disajikan dalam satu wadah besar sehingga mudah dinikmati bersama. Pilihannya beragam, mulai dari ayam goreng, kentang, burger mini, aneka camilan, hingga makanan pembuka.

Agar lebih bervariasi, kombinasikan makanan berat dengan camilan dan minuman. Jangan lupa memperhitungkan jumlah tamu supaya makanan yang disiapkan tidak berlebihan.

Konsep ini cocok untuk reuni kecil, acara kumpul komunitas, atau sekadar menikmati akhir pekan bersama orang terdekat.

3. Berbagi Hampers Makanan untuk Orang Terdekat

Akhir tahun juga menjadi waktu yang tepat untuk berbagi. Hampers berisi makanan dan minuman bisa menjadi pilihan hadiah bagi keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Isi hampers tidak harus selalu berupa kue premium. Aneka camilan, cokelat, kopi, teh, makanan kering, hingga produk kuliner lokal bisa disusun menjadi bingkisan menarik.

Hal terpenting adalah memperhatikan daya tahan makanan, kemasan, dan preferensi penerima. Untuk makanan yang mudah basi, pastikan proses pengiriman dan waktu penerimaannya sesuai.

Selain menjadi hadiah, hampers makanan juga bisa menjadi cara memperkenalkan produk kuliner dari usaha kecil dan menengah.

4. Mencoba Aneka Kuliner Korea

Penggemar budaya Korea bisa menjadikan akhir tahun sebagai kesempatan untuk menjelajahi berbagai makanan khas Negeri Ginseng tersebut.

Beberapa menu yang bisa dicoba antara lain tteokbokki, Korean fried chicken, ramyeon, kimbap, hingga Korean barbecue. Pilihan makanan tersebut juga cocok dinikmati bersama teman karena sebagian di antaranya lebih menarik disantap secara berkelompok.

Bagi yang ingin membuat suasana berbeda, acara menonton drama Korea atau konser bersama komunitas penggemar bisa dilengkapi dengan hidangan khas Korea.

Dengan begitu, kegiatan berkumpul tidak hanya berisi obrolan, tetapi juga pengalaman mencicipi menu baru.

5. Menyiapkan Camilan dan Minuman untuk Kumpul di Rumah

Tidak semua perayaan akhir tahun harus dilakukan di restoran. Berkumpul di rumah sambil menikmati camilan juga bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau.

Beberapa pilihan yang mudah disiapkan antara lain aneka keripik, kentang goreng, roti, kue kering, buah potong, dan minuman dingin. Jika ingin lebih praktis, kebutuhan tersebut bisa disiapkan melalui layanan belanja kebutuhan harian.

Supaya pengeluaran tetap terkendali, tentukan anggaran sejak awal dan sesuaikan jumlah makanan dengan orang yang hadir. Dengan perencanaan sederhana, acara kumpul-kumpul tetap terasa menyenangkan tanpa harus menghabiskan banyak biaya.

Promo Kuliner Akhir Tahun Bisa Dimanfaatkan Lebih Awal

Berbagai ide kuliner tersebut juga bisa disesuaikan dengan penawaran makanan dan minuman yang tersedia selama periode akhir tahun. Salah satunya di Grab.

Country Marketing and Communications Head Grab Indonesia, Melinda Savitri, mengatakan kampanye tersebut dihadirkan agar masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan menikmati momen akhir tahun tanpa harus menunggu malam pergantian tahun.

"Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang tahun, setiap orang tentu ingin memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama orang terdekat, dan menikmati hal-hal yang mereka sukai," ujar Melinda.

Dalam program tersebut, tersedia diskon hingga 55 persen untuk GrabFood, diskon hingga 40 persen melalui Grab Dine Out, serta diskon hingga 50 persen untuk belanja kebutuhan melalui GrabMart.

Sementara itu, penggemar kuliner Korea dapat menikmati program Korean Week pada 21 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.