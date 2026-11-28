JawaPos.com - Kwetiau goreng menjadi salah satu hidangan Chinese food yang punya banyak penggemar. Tekstur kwetiau yang kenyal berpadu dengan bumbu gurih dan aneka isian membuat makanan ini cocok dinikmati kapan saja. Salah satu variasinya yang menarik untuk dicoba adalah kwetiau goreng Medan.

Hidangan khas Medan ini dikenal dengan penggunaan telur bebek serta tambahan aneka seafood sebagai isiannya. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa gurih yang khas, terlebih ketika dimasak bersama bumbu seperti kecap ikan, saus tiram, dan minyak wijen. Kali ini, kamu bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah dengan resep versi halal.

Resep kwetiau goreng Medan ini dibagikan oleh akun Instagram @lafancy_foods. Bahan-bahannya terdiri dari kwetiau basah, udang, bakso ikan, taoge, dan telur bebek. Penggunaan beberapa jenis bumbu tambahan juga membantu menghasilkan cita rasa yang kaya tanpa perlu terlalu banyak bahan.

Proses memasaknya pun cukup praktis. Seluruh bahan dimasak menggunakan satu wajan dengan api besar agar kwetiau sedikit kecokelatan dan bumbunya tercampur merata. Supaya hasilnya semakin nikmat, pastikan semua bahan sudah disiapkan sebelum mulai memasak karena proses pengolahannya berlangsung cukup cepat.

Bahan

450 gram kwetiau basah

125 gram udang, kupas

4 butir bakso ikan, iris tipis

2 butir telur bebek

½ sdm garlic powder

1 sdt onion powder

½ sdm chili flakes

¼ sdt garam laut

¼ sdt merica putih

½ sdt kecap ikan

2 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

50 ml kaldu ayam

100 gram taoge

2 batang bawang prei, iris tipis

2 sdm minyak goreng

Bahan Garnish

Timun secukupnya

Cara Pembuatan

1. Panaskan minyak goreng di dalam wajan, kemudian tumis bawang prei hingga harum.

2. Masukkan telur bebek, lalu aduk dan masak hingga tercampur serta matang.

3. Tambahkan kecap ikan, kecap asin, saus tiram, bakso ikan, dan udang kupas.

4. Masukkan garlic powder, onion powder, chili flakes, garam laut, serta merica putih. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

5. Masukkan kwetiau basah dan masak menggunakan api besar hingga sedikit kecokelatan.

6. Tuangkan kaldu ayam dan tambahkan minyak wijen, kemudian aduk hingga kwetiau matang dan bumbu meresap.

7. Masukkan taoge, lalu aduk sebentar hingga tercampur rata.

8. Angkat dan sajikan kwetiau goreng bersama irisan timun sebagai garnish.