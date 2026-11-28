JawaPos.com - Ingin menikmati ayam goreng dan kentang goreng dengan saus sambal buatan sendiri? Kamu bisa mencoba resep saus sambal homemade yang dibagikan akun Instagram @hi.namyraaa. Saus ini dibuat dari tomat segar dengan tambahan cabai bubuk sehingga menghasilkan perpaduan rasa pedas, asam, dan manis.

Agar semakin nikmat, saus sambal tersebut disajikan bersama ayam goreng marinasi dan kentang goreng. Ayamnya dibalut campuran bumbu dan tepung sebelum digoreng hingga matang. Menu ini bisa menjadi pilihan camilan rumahan untuk dinikmati bersama keluarga.

Bahan Saus Sambal Homemade

½ kg tomat

1 sachet cabai bubuk

2 sdt bawang putih bubuk

3 sdm gula pasir

½ sdm tepung maizena

1 sdm garam

1 sdt cuka

Cara Pembuatan Saus Sambal Homemade

1. Buang bagian ujung pangkal tomat, lalu belah sedikit bagian ujung lainnya agar kulitnya lebih mudah dikupas.

2. Rebus tomat selama kurang lebih 3 menit, kemudian angkat dan tiriskan.

3. Masukkan tomat rebus bersama cabai bubuk, bawang putih bubuk, gula pasir, tepung maizena, garam, dan cuka ke dalam blender.

4. Haluskan seluruh bahan hingga tercampur rata.

5. Tuangkan campuran tomat ke dalam wajan, lalu masak sambil diaduk hingga saus mengental sesuai tekstur yang diinginkan.

Bahan Ayam Goreng Marinasi

5 gram sayap ayam

1 sachet bumbu marinasi

1 sachet Desaku bawang putih bubuk

1 sachet Ladaku merica bubuk

4 sdm tepung maizena

3 sdm tepung beras

5-6 sdm air, tuangkan secara perlahan

Cara Pembuatan Ayam Goreng Marinasi

1. Masukkan sayap ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan bumbu marinasi, bawang putih bubuk, dan merica bubuk.

2. Tambahkan tepung maizena serta tepung beras, lalu aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu.

3. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga bumbu dan tepung menempel merata pada ayam.

4. Simpan ayam di dalam kulkas selama minimal 30 menit hingga 1 jam agar bumbu meresap.

5. Panaskan minyak, kemudian goreng ayam hingga matang dan berwarna kecokelatan. Angkat dan tiriskan.