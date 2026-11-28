

JawaPos.com - Tempe menjadi salah satu bahan makanan yang mudah ditemukan dan bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Selain digoreng dengan balutan tepung biasa, tempe juga bisa dikreasikan menjadi tempe kriwil yang memiliki tekstur lebih renyah dan tampilan unik. Camilan ini cocok dinikmati sebagai teman minum teh maupun lauk pendamping nasi hangat.

Sesuai namanya, tempe kriwil memiliki lapisan tepung yang tidak rata sehingga menghasilkan tekstur keriting dan renyah setelah digoreng. Rahasia teksturnya terletak pada campuran beberapa jenis tepung yang digunakan dalam adonan. Perpaduan tepung terigu, tapioka, dan maizena membantu menghasilkan lapisan luar dengan karakter yang berbeda.

Resep tempe kriwil ini dibagikan oleh akun Instagram @pratiwirmdhny. Bahan utamanya cukup sederhana, yaitu satu papan tempe yang dipadukan dengan bumbu goreng ayam instan sebagai penambah rasa. Penggunaan bumbu instan membuat proses memasak lebih praktis karena tidak perlu meracik banyak rempah tambahan.

Selain tepung, adonan juga menggunakan satu butir telur dan sedikit air. Telur membantu menyatukan bahan adonan, sedangkan air digunakan untuk mendapatkan konsistensi yang sesuai agar bisa membalut potongan tempe. Jika menyukai makanan pedas, irisan cabai rawit juga dapat ditambahkan sebagai pelengkap.

Untuk membuatnya, tempe dipotong sesuai selera sebelum dicelupkan ke dalam adonan tepung berbumbu. Pastikan setiap potongan terlapisi adonan agar menghasilkan tekstur kriwil ketika digoreng. Setelah itu, tempe dimasak dalam minyak panas hingga lapisan tepung berubah warna menjadi keemasan dan terasa renyah.

Perpaduan tepung terigu, tapioka, dan maizena menjadi salah satu bagian menarik dari resep ini. Tepung terigu berfungsi sebagai bahan dasar adonan, sementara tapioka dan maizena membantu memberikan tekstur renyah pada lapisan luarnya. Bumbu goreng ayam instan juga membuat rasa tempe lebih gurih tanpa membutuhkan tambahan banyak bumbu.

Tempe kriwil bisa disajikan langsung setelah ditiriskan agar kerenyahannya tetap terjaga. Camilan sederhana ini juga cocok dinikmati bersama sambal kecap, saus cabai, atau cabai rawit segar. Dengan bahan yang terjangkau dan cara pembuatan yang praktis, resep ini bisa menjadi ide olahan tempe untuk menu sehari-hari.

Bahan

1 papan tempe

1½ sdm bumbu goreng ayam instan

2 sdm tepung terigu

1 sdm tepung tapioka

1 sdm tepung maizena

1 butir telur

7 sdm air

Irisan cabai rawit secukupnya (opsional)

Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan

1. Potong tempe menjadi beberapa bagian sesuai selera.

2. Siapkan wadah, lalu campurkan tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, dan bumbu goreng ayam instan.

3. Masukkan telur dan air, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

4. Tambahkan irisan cabai rawit jika ingin menghasilkan rasa pedas.

5. Celupkan potongan tempe ke dalam adonan hingga seluruh permukaannya terbalut.

6. Panaskan minyak goreng, lalu masukkan tempe satu per satu.

7. Goreng hingga lapisan tepung terlihat keriting, berwarna keemasan, dan renyah.

8. Angkat dan tiriskan sebelum disajikan.