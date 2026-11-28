JawaPos.com - Ingin menikmati pizza homemade tanpa harus repot membuat adonan dari awal? Kamu bisa mencoba pizza roti tawar yang praktis dibuat hanya menggunakan teflon. Tidak perlu oven maupun proses menguleni adonan, resep ini cocok untuk memanfaatkan stok roti tawar di rumah menjadi camilan gurih yang mengenyangkan.

Pizza biasanya identik dengan adonan tepung yang harus melalui proses pengulenan dan fermentasi sebelum dipanggang. Namun, kreasi satu ini menggunakan roti tawar sebagai bahan dasarnya. Potongan roti dicampurkan dengan telur dan susu sehingga menghasilkan lapisan yang lembut, kemudian diberi saus serta aneka topping seperti pizza pada umumnya.

Resep pizza roti tawar ini dibagikan oleh akun Instagram @pattygurlz. Bahan-bahannya cukup sederhana, yaitu lima lembar roti tawar, dua butir telur, susu UHT, garam, dan lada putih. Untuk topping, digunakan saus bolognese, sosis, smoked beef, serta keju mozzarella yang memberikan sensasi gurih dan meleleh.

Sebelum dimasak, roti tawar dipotong menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dicampurkan dengan bahan lainnya. Telur dan susu UHT kemudian digunakan sebagai campuran untuk menyatukan potongan roti. Tambahan garam dan lada putih membantu memberikan rasa dasar yang gurih pada adonan.

Setelah adonan siap, siapkan teflon yang sudah diolesi margarin. Masak adonan roti menggunakan api kecil agar bagian bawahnya matang secara perlahan dan tidak cepat gosong. Teflon perlu ditutup selama proses memasak supaya panas menyebar lebih merata dan bagian atas pizza ikut matang.

Ketika bagian dasar mulai terbentuk, tambahkan saus bolognese sebagai lapisan topping. Sosis dan smoked beef yang sudah dipotong-potong kemudian disusun di atasnya. Terakhir, taburkan keju mozzarella secukupnya agar menghasilkan tekstur lumer yang menjadi ciri khas pizza.

Parsley juga bisa ditambahkan sebagai pelengkap untuk mempercantik tampilan sekaligus memberikan aroma segar. Setelah semua topping tersusun, tutup kembali teflon dan masak hingga keju meleleh serta bagian dasar pizza matang.

Pizza roti tawar ini bisa menjadi pilihan camilan praktis untuk keluarga, terutama saat ingin makan pizza tanpa perlu membeli atau memesan dari luar. Dengan bahan sederhana dan peralatan dapur yang mudah ditemukan, kamu tetap bisa menikmati pizza homemade yang gurih, lembut, dan penuh topping. Yuk, manfaatkan stok roti tawar di rumah dan coba resep dari @pattygurlz ini!

Bahan

5 lembar roti tawar

2 butir telur

125 ml susu UHT

Garam secukupnya

Lada putih secukupnya

3-4 sdm saus bolognese

1 buah sosis

1 lembar smoked beef

Keju mozzarella secukupnya

Parsley secukupnya (opsional)

Margarin secukupnya untuk mengoles teflon

Cara Pembuatan

1. Potong roti tawar menjadi bagian-bagian kecil.

2. Campurkan telur, susu UHT, garam, dan lada putih dalam wadah.

3. Masukkan potongan roti tawar, lalu aduk hingga tercampur rata.

4. Potong sosis dan smoked beef sesuai selera.

5. Olesi teflon dengan margarin, kemudian tuangkan adonan roti.

6. Masak menggunakan api kecil dan tutup teflon hingga bagian dasar mulai matang.

7. Oleskan saus bolognese di atas adonan.

8. Tambahkan potongan sosis, smoked beef, dan keju mozzarella.

9. Tutup kembali teflon dan masak hingga keju meleleh serta pizza matang.

10. Tambahkan parsley sebagai pelengkap sebelum disajikan.