JawaPos.com - Saat musim hujan tiba, menikmati hidangan berkuah hangat sering kali menjadi pilihan yang sulit ditolak. Salah satu menu rumahan yang bisa dicoba adalah sup ayam jahe. Perpaduan kaldu ayam, aroma rempah, dan bumbu sederhana menghasilkan hidangan gurih yang cocok disantap bersama keluarga.

Sup ayam ini menggunakan bahan utama berupa potongan ayam yang dimasak bersama bawang bombai, jahe, dan bawang putih. Jahe memberikan aroma khas sekaligus sensasi hangat pada kuahnya. Sementara itu, tambahan daun bawang membuat rasa sup semakin harum dan segar.

Resep sup ayam jahe ini dibagikan oleh akun Instagram @skitchen_idn sebagai inspirasi comfort food untuk musim hujan. Bahan-bahannya cukup sederhana dan mudah ditemukan di dapur. Bagian ayam yang digunakan juga bisa disesuaikan dengan selera, mulai dari paha, sayap, hingga drumstick.

Cara membuatnya tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Ayam cukup dimasak bersama bumbu hingga matang dan menghasilkan kaldu yang gurih. Agar cita rasanya semakin nikmat, gunakan api sedang hingga ayam benar-benar empuk dan bumbu meresap ke dalam kuah.

Bahan

Ayam sesuai selera, bisa menggunakan drumstick

1 buah bawang bombai

Jahe secukupnya

Bawang putih secukupnya

Daun bawang secukupnya

Lada secukupnya

Garam secukupnya

MSG secukupnya

Air secukupnya

Cara Pembuatan

1. Bersihkan ayam terlebih dahulu, kemudian tiriskan.

2. Iris bawang bombai, bawang putih, jahe, dan daun bawang.

3. Panaskan sedikit minyak dalam panci, lalu tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum.

4. Masukkan jahe, kemudian aduk hingga aromanya keluar.

5. Tambahkan potongan ayam dan aduk sebentar agar tercampur dengan bumbu.

6. Tuangkan air secukupnya hingga ayam terendam.

7. Bumbui dengan garam, lada, dan MSG sesuai selera.

8. Masak hingga ayam matang, empuk, dan kuahnya terasa gurih.

9. Tambahkan irisan daun bawang menjelang akhir proses memasak.

10. Koreksi rasa, kemudian angkat dan sajikan selagi hangat.