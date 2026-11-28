

JawaPos.com - Asinan buah menjadi salah satu camilan segar yang cocok dinikmati saat cuaca panas. Perpaduan potongan buah dengan kuah bercita rasa asam, manis, dan pedas membuat hidangan ini terasa menyegarkan. Jika biasanya kuah asinan dibuat menggunakan campuran gula dan air, kali ini ada kreasi berbeda dengan memanfaatkan jus buah sebagai bahan utamanya.

Resep asinan buah kuah delima nanas ini dibagikan oleh akun Instagram @evie.mashita. Terinspirasi dari racikan Chef Devy, kuah asinan dibuat menggunakan jus delima, jus nanas, air madu, perasan jeruk songkit, serta cabai rawit. Kombinasi bahan tersebut menghasilkan kuah dengan perpaduan rasa buah yang segar dan sensasi pedas yang menggugah selera.

Hal menarik dari resep ini adalah penggunaan buah delima dan nanas yang diolah menjadi jus menggunakan slow juicer. Delima memberikan cita rasa manis dengan sedikit sentuhan asam, sedangkan nanas menghadirkan rasa segar yang khas. Keduanya menjadi dasar kuah asinan yang berbeda dari racikan pada umumnya.

Untuk menyeimbangkan rasa, air madu ditambahkan sebagai pemanis. Sementara itu, jeruk songkit memberikan aroma citrus dan rasa asam segar yang membuat kuah terasa semakin nikmat. Tidak ketinggalan, cabai rawit digunakan untuk memberikan sentuhan pedas sehingga rasa asam dan manisnya tidak terasa monoton.

Selain kuah, pilihan buah yang digunakan juga membuat asinan ini semakin menarik. Resep dari @evie.mashita menggunakan nanas, kelengkeng, anggur Red Globe, anggur Muscat, dan stroberi. Perpaduan berbagai buah tersebut menghadirkan tekstur serta rasa yang berbeda dalam setiap suapan.

Nanas memiliki tekstur renyah dengan rasa asam manis, sementara kelengkeng memberikan sensasi manis dan berair. Anggur Red Globe serta Muscat menambahkan rasa manis yang menyegarkan, sedangkan stroberi memberikan sentuhan asam khas buah beri.

Cara membuatnya cukup praktis karena bahan kuah hanya perlu dicampurkan hingga merata sebelum disajikan bersama potongan buah. Agar lebih nikmat, asinan bisa disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas supaya kuah terasa dingin dan segar saat disantap.

Asinan buah kuah delima nanas ini bisa menjadi alternatif camilan rumahan yang menyegarkan sekaligus memanfaatkan aneka buah favorit. Perpaduan rasa manis, asam, dan pedas membuatnya cocok dinikmati bersama keluarga. Yuk, coba racikan unik dari @evie.mashita ini dan rasakan sensasi asinan buah dengan kuah jus yang berbeda!

Bahan Kuah Asinan

Jus delima dari 2 buah delima

Jus nanas dari 1 buah nanas

150 ml air madu

100 ml perasan jeruk songkit

5 buah cabai rawit

Bahan Buah

Nanas secukupnya

Kelengkeng secukupnya

Anggur Red Globe secukupnya

Anggur Muscat secukupnya

Stroberi secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan buah delima dan nanas, kemudian olah menggunakan slow juicer hingga menghasilkan jus.

2. Campurkan jus delima dan jus nanas dalam satu wadah.

3. Tambahkan air madu dan perasan jeruk songkit, lalu aduk hingga rata.

4. Masukkan cabai rawit yang sudah dipotong atau dihaluskan sesuai selera.

5. Potong nanas, kelengkeng, anggur Red Globe, anggur Muscat, dan stroberi sesuai ukuran yang diinginkan.

6. Masukkan seluruh potongan buah ke dalam wadah.

7. Tuangkan kuah asinan hingga buah terendam atau terbalut merata.

8. Simpan di dalam kulkas agar lebih dingin dan segar sebelum disajikan.