JawaPos.com - Sarapan tidak harus selalu disiapkan dengan proses memasak yang panjang. Jika ingin menikmati menu sehat dan mengenyangkan tanpa perlu repot menyalakan kompor, olahan oat dengan buah-buahan bisa menjadi pilihan menarik untuk memulai hari.

Perpaduan oat, pisang, kiwi, dan almond menghadirkan kombinasi rasa serta tekstur yang beragam. Ada rasa manis alami dari pisang, sensasi asam segar dari kiwi, serta tekstur renyah dari potongan almond. Sementara itu, tambahan susu almond memberikan cita rasa lembut yang menyatukan seluruh bahan.

Resep oat with banana dan kiwi fruit ini dibagikan oleh akun Instagram @sanitariumindonesia. Bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah ditemukan. Tak hanya cocok untuk sarapan, menu ini juga bisa menjadi alternatif camilan sehat ketika ingin menikmati sesuatu yang praktis.

Menariknya, kamu tidak perlu memasak atau mengolah bahan menggunakan peralatan khusus. Cukup siapkan mangkuk, tata semua bahan, lalu tuangkan susu almond sesuai selera. Sarapan segar pun bisa langsung dinikmati dalam waktu singkat.

Bahan

2 sdm oat

½ buah pisang

½ buah kiwi

1 sdm almond cincang

140 ml susu almond original

Cara Pembuatan

1. Siapkan mangkuk bersih sebagai wadah penyajian.

2. Masukkan oat ke dalam mangkuk.

3. Potong pisang dan kiwi sesuai selera, kemudian tata di atas oat.

4. Tambahkan almond cincang untuk memberikan tekstur renyah.

5. Tuangkan susu almond original ke dalam mangkuk sesuai selera.

6. Oat dengan pisang, kiwi, dan almond siap disajikan.

Menu sarapan ini bisa menjadi pilihan bagi kamu yang memiliki rutinitas pagi cukup padat. Proses pembuatannya sederhana karena tidak membutuhkan waktu memasak, sehingga cocok disiapkan sebelum beraktivitas. Takaran buah dan almond juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.