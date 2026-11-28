Resep Telur Pontianak, Telur Ceplok Saus Kecap Gurih dengan Aroma Bawang Putih
Potret telur pontianak dengan saus kecap gurih dan bawang (Instagram @armenia.hz)
JawaPos.com - Bosan dengan olahan telur yang itu-itu saja? Telur Pontianak bisa menjadi variasi menu rumahan yang sederhana, tetapi punya cita rasa gurih dan menggugah selera. Hidangan ini memadukan telur dengan saus berbumbu kecap, bawang putih, serta minyak wijen yang memberikan aroma khas.
Telur memang menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Selain harganya relatif terjangkau, bahan ini juga cocok dipadukan dengan aneka bumbu dapur. Dalam resep telur Pontianak, perpaduan kecap manis dan kecap asin menghasilkan rasa manis serta gurih yang seimbang.
Resep telur Pontianak ini dibagikan oleh akun Instagram @armenia.hz dalam rangkaian konten memasak Day-22. Bahan yang digunakan cukup praktis, mulai dari telur, bawang putih, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, lada bubuk, air, hingga daun bawang. Seluruh bahan tersebut bisa ditemukan dengan mudah di dapur maupun pasar terdekat.
Salah satu kunci kelezatan hidangan ini terletak pada racikan sausnya. Bawang putih memberikan aroma harum yang khas, sedangkan kecap manis menghadirkan sentuhan rasa manis pada bumbu. Kecap asin membantu memperkuat rasa gurih, sementara minyak wijen menambahkan aroma yang membuat masakan terasa semakin istimewa.
Lada bubuk juga digunakan untuk memberikan sedikit sensasi hangat pada saus. Penambahan air membantu mengatur kekentalan bumbu agar bisa menyelimuti telur dengan baik. Sebagai pelengkap, irisan daun bawang memberikan aroma segar sekaligus mempercantik tampilan hidangan.
Proses pembuatannya tidak membutuhkan banyak langkah. Telur dapat dimasak terlebih dahulu sesuai tingkat kematangan yang disukai, kemudian disajikan bersama saus kecap berbumbu. Jika ingin bumbu lebih meresap, telur bisa dimasak kembali bersama saus hingga seluruh permukaannya terbalut rata.
Telur Pontianak cocok dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat, terutama saat ingin menyiapkan makanan praktis tanpa banyak bahan. Rasanya yang gurih, manis, dan sedikit harum wijen membuat hidangan sederhana ini terasa lebih spesial.
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara pengolahan yang praktis, resep telur Pontianak dari @armenia.hz bisa menjadi inspirasi menu sehari-hari. Cocok untuk anak kos maupun keluarga yang ingin menyajikan lauk lezat tanpa perlu menghabiskan banyak waktu di dapur. Yuk, coba resepnya di rumah!
Bahan
Telur secukupnya
Bawang putih secukupnya
Kecap manis secukupnya
Kecap asin secukupnya
Minyak wijen secukupnya
Lada bubuk secukupnya
Air secukupnya
Daun bawang secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan telur, kemudian masak sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.
2. Cincang bawang putih dan iris daun bawang.
3. Siapkan campuran kecap manis, kecap asin, minyak wijen, lada bubuk, dan air.
4. Tumis bawang putih hingga harum.
5. Tuangkan campuran saus ke dalam wajan, lalu aduk hingga merata.
6. Masukkan telur dan masak bersama saus hingga bumbu melapisi permukaannya.
7. Tambahkan irisan daun bawang sebagai pelengkap.
8. Angkat dan sajikan telur Pontianak bersama nasi hangat.
Telur Pontianak membuktikan bahwa bahan sederhana bisa diolah menjadi lauk yang menggugah selera. Perpaduan saus kecap dan aroma bawang putih membuat menu ini cocok dinikmati kapan saja. Simpan resepnya sebagai ide masakan praktis untuk menu makan berikutnya!
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