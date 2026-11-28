

JawaPos.com - Ingin menikmati mi pedas dengan rasa yang lebih kaya tanpa perlu repot menyiapkan banyak bahan? Mie laut pedas dengan sambal tongkol bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba. Perpaduan mi instan goreng dan olahan ikan tongkol menghasilkan hidangan dengan cita rasa pedas, gurih, serta aroma bumbu yang menggugah selera.

Biasanya, mi dengan topping seafood membutuhkan cukup banyak persiapan. Namun, resep kali ini menawarkan cara yang lebih praktis dengan memanfaatkan mi instan goreng sebagai bahan utama. Tambahan sambal tongkol membuat rasanya semakin istimewa karena ikan dimasak bersama bumbu halus yang kaya rempah.

Resep mie laut pedas ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Bumbu utamanya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan kemiri. Kombinasi tersebut menghasilkan sambal dengan rasa pedas yang kuat, sedikit manis, dan gurih dari tambahan kaldu jamur.

Penggunaan ikan tongkol juga memberikan tekstur serta rasa yang berbeda dibandingkan mi instan biasa. Agar bumbunya meresap dengan baik, ikan dan sambal perlu diolah terlebih dahulu sebelum dicampurkan dengan mi. Kamu bisa menyesuaikan jumlah cabai rawit apabila ingin tingkat kepedasan yang lebih ringan.

Menariknya, bahan yang dibutuhkan cukup sederhana dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit. Menu ini cocok dijadikan pilihan makan siang, makan malam, atau camilan berat saat ingin menikmati hidangan pedas di rumah.

Bahan Bumbu Halus

10 siung bawang merah

7 siung bawang putih

100 gram cabai merah

20 buah cabai rawit merah

3 buah kemiri

1 sdt gula pasir

½ sdt garam

1 sdt kaldu jamur

Sedikit air

Bahan Lain

Ikan tongkol secukupnya

2 bungkus mi instan goreng

Cara Pembuatan

1. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan kemiri. Tambahkan sedikit air agar lebih mudah dihaluskan.

2. Masukkan gula pasir, garam, dan kaldu jamur ke dalam bumbu halus, kemudian aduk hingga tercampur rata.

3. Siapkan ikan tongkol, lalu suwir atau pisahkan dagingnya dari tulang.

4. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian tumis bumbu halus hingga matang dan harum.

5. Masukkan ikan tongkol ke dalam tumisan sambal. Aduk hingga ikan tercampur rata dan bumbu meresap.

6. Rebus mi instan hingga matang, kemudian tiriskan.

7. Masukkan mi ke dalam wajan berisi sambal tongkol. Tambahkan bumbu mi instan goreng, lalu aduk hingga seluruh bagian mi terbalut bumbu.

8. Masak sebentar hingga semua bahan tercampur rata, kemudian angkat dan sajikan.